Групповая
до 15 чел.
Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)
Открыть атмосферную и нетуристическую Грузию вдали от шумных маршрутов - из Батуми
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Деревня над облаками - в Гомисмта из Батуми
Подняться на 2000 метров, пройтись среди облаков и увидеть, как солнце тонет в тумане
Начало: По договорённости
6 июл в 08:00
€55 за человека
Групповая
до 20 чел.
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Путешествие к вершинам Грузии: закат в Гомисмта, пикник в облаках и прогулка по заповеднику. Уникальные виды и атмосферный отдых в горах
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
3 июл в 11:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Гомис Мта - мир гор и облаков
Закат, тишина и бесконечные горные горизонты
Начало: От места вашего проживания
4 июл в 13:00
5 июл в 11:00
€165 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Стало интересно съездить на экскурсию в облаках. Очень понравилось! Великолепные виды открываются как во время езды, так и в самих
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очень все понравилось это не совсем экскурсия, это скорее дружеская поездка на пикник в очень-очень красивое место.
совпало все - прекрасная
совпало все - прекрасная
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А
Здравствуйте! Сегодня мы побывали в горах Гомис Мта, это что то невероятное!!! С нами был Роман, идеальный водитель. Накормили, напоили, всё на высшем уровне Прикрепляю фото
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Шикарная, душевная и очень легкая экскурсия! Отдельное спасибо Мамуке, Гиви и Наталье. Встретили утром у отеля, доехали с комфортом, устроили
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Всего 21 отзыв в Батуми в категории "Гомисмта"
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гомисмта»
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Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
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