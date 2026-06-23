Мои заказы

Гомисмта – экскурсии в Батуми

Найдено 4 экскурсии в категории «Гомисмта» в Батуми, цены от €50. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)
На автобусе
9 часов
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)
Открыть атмосферную и нетуристическую Грузию вдали от шумных маршрутов - из Батуми
Начало: У Дома юстиции
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€50 за человека
Деревня над облаками - в Гомисмта из Батуми
На машине
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Деревня над облаками - в Гомисмта из Батуми
Подняться на 2000 метров, пройтись среди облаков и увидеть, как солнце тонет в тумане
Начало: По договорённости
6 июл в 08:00
€55 за человека
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
На машине
9 часов
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми
Путешествие к вершинам Грузии: закат в Гомисмта, пикник в облаках и прогулка по заповеднику. Уникальные виды и атмосферный отдых в горах
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
3 июл в 11:00
€55 за человека
Гомис Мта - мир гор и облаков
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гомис Мта - мир гор и облаков
Закат, тишина и бесконечные горные горизонты
Начало: От места вашего проживания
4 июл в 13:00
5 июл в 11:00
€165 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)
Стало интересно съездить на экскурсию в облаках. Очень понравилось! Великолепные виды открываются как во время езды, так и в самих
читать дальшеуменьшить

горах. Вкусная еда в горах, живописная природа и отличная организация тура — все это надолго оставит яркий позитивный след в моей памяти! Хочу поблагодарить организаторов и порекомендовать тем, кто приехал в Батуми!)

Вам был полезен этот отзыв?
Нина
Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено)
очень все понравилось это не совсем экскурсия, это скорее дружеская поездка на пикник в очень-очень красивое место.
совпало все - прекрасная
читать дальшеуменьшить

компания, душевные организаторы, отличная погода и невероятные облака.
это именно тот день, который вы будете вспоминать еще много лет - как вы пили вино высоко в горах, как вы танцевали среди облаков и какой невероятный закат вы проводили.
рекомендую от души и благодарю тех, кто организовал эту поездку - вы супер!
с собой берите теплею одежду (нам не пригодилась, но пусть лучше будет), повербанк для телефона (потому что вы его разрядите, снимая эту красоту, не один раз) и хорошее настроение (потому что все зависит только от вас самих).
выехали мы чужими людьми из разных стран, а спустились с гор добрыми друзьями.
это идеальный день в идеальной стране.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Деревня над облаками - в Гомисмта из Батуми
Здравствуйте! Сегодня мы побывали в горах Гомис Мта, это что то невероятное!!! С нами был Роман, идеальный водитель. Накормили, напоили, всё на высшем уровне Прикрепляю фото
Здравствуйте! Сегодня мы побывали в горах Гомис Мта, это что то невероятное!!! С нами был Роман,
Здравствуйте! Сегодня мы побывали в горах Гомис Мта, это что то невероятное!!! С нами был Роман,
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Деревня над облаками - в Гомисмта из Батуми
Шикарная, душевная и очень легкая экскурсия! Отдельное спасибо Мамуке, Гиви и Наталье. Встретили утром у отеля, доехали с комфортом, устроили
читать дальшеуменьшить

пикник, выпили отличного вина, много шутили, сделали классные фото (добавлю) и поехали на концерт. По времени - все ровно как и заявлено. Мамука проехал по серпантину также комфортно как и по прямой. В общем 10 из 10!

Шикарная, душевная и очень легкая экскурсия! Отдельное спасибо Мамуке, Гиви и Наталье. Встретили утром у отеля,
Шикарная, душевная и очень легкая экскурсия! Отдельное спасибо Мамуке, Гиви и Наталье. Встретили утром у отеля,
Шикарная, душевная и очень легкая экскурсия! Отдельное спасибо Мамуке, Гиви и Наталье. Встретили утром у отеля,
Шикарная, душевная и очень легкая экскурсия! Отдельное спасибо Мамуке, Гиви и Наталье. Встретили утром у отеля,
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 21 отзыв в Батуми в категории "Гомисмта"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Гомисмта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Гомис Мта - путешествие к горам над облаками (всё включено);
  2. Деревня над облаками - в Гомисмта из Батуми;
  3. К вершине Грузии и закату в Гомисмта - из Батуми;
  4. Гомис Мта - мир гор и облаков.
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Канатная дорога «Арго»;
  6. Каньон Окаце;
  7. Набережная;
  8. Площадь Европы;
  9. Водопад и мост Махунцети;
  10. Водопад Андрея Первозванного.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2026
Сейчас в Батуми в категории "Гомисмта" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 165. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2026 год по теме «Гомисмта», 21 ⭐ отзыв, цены от €50. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь