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компания, душевные организаторы, отличная погода и невероятные облака.

это именно тот день, который вы будете вспоминать еще много лет - как вы пили вино высоко в горах, как вы танцевали среди облаков и какой невероятный закат вы проводили.

рекомендую от души и благодарю тех, кто организовал эту поездку - вы супер!

с собой берите теплею одежду (нам не пригодилась, но пусть лучше будет), повербанк для телефона (потому что вы его разрядите, снимая эту красоту, не один раз) и хорошее настроение (потому что все зависит только от вас самих).

выехали мы чужими людьми из разных стран, а спустились с гор добрыми друзьями.

это идеальный день в идеальной стране.