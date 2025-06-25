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Батуми с пляжным отдыхом и поездками в горы
Погулять среди реликтовых лесов и водопадов, побывать на аджарском шоу на природе и отдохнуть у моря
Начало: Аэропорт Батуми, в течение дня под ваш рейс
«2 дня проведём в горах, среди каньонов, водопадов, реликтовых лесов и панорамных видов»
25 июн в 10:00
2 июл в 10:00
$513
$570 за человека
От Батуми до Сванетии: экскурсии, пляжный отдых, горы и фотосессия
Погрузиться в историю, влюбиться в гордые вершины, водопады и парки и отдохнуть на море
Начало: Аэропорт Батуми, время по договорённости
«Дальше поедем к водопаду Махунцети, желающие смогут искупаться в его бассейне»
21 июн в 10:00
5 июл в 10:00
89 900 ₽ за человека
Выходные в горах Аджарии с выездом из Батуми: тур на внедорожнике только для вашей компании
Насладиться отдыхом на природе у водопадов и озёр и отведать домашних грузинских блюд
Начало: Батуми, ул. Баку, 1 в 9:00
«Посетим по пути значимые места: слияние рек, водопад Махунцети, мост царицы Тамары и монастырь Схалта»
23 июн в 08:00
24 июн в 08:00
$560 за всё до 4 чел.
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