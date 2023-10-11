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надёжности. Маршрут был очень комфортным и безопасным. Экскурсия прошла на одном дыхании. Посетили каньон Окаце, полюбовались водопадами, побывали в пещере Прометея. Дикая природа очень поразила своей красотой. Карло рассказывал об истории, традициях, культуре, ответил на все наши вопросы. Прекрасная подача материала всё легко запомнилось. За это огромное спасибо и большой привет Карло! Рекомендуем на все 110%!!!