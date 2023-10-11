Экскурсии на водопады из Кобулети

Найдено 4 экскурсии в категории «Водопады» в Кобулети, цены от €110. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
26 отзывов
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
«После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Начало: В вашем отеле в Кобулети
«Мы направимся в сторону поселка Сарпи, где вы увидите границу с Турцией, водопад и необычную статую Андрея Первозванного»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
«Каньон Окаце и водопады Кинчха»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 195 за всё до 7 чел.
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой горных рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем поездку в горную Аджарию»
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    11 октября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Всё было отлично. Спасибо большое Нестеру.
  • Е
    Елена
    27 сентября 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный. С первых минут знакомства создалась атмосфера расслабленности и
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    надёжности. Маршрут был очень комфортным и безопасным. Экскурсия прошла на одном дыхании. Посетили каньон Окаце, полюбовались водопадами, побывали в пещере Прометея. Дикая природа очень поразила своей красотой. Карло рассказывал об истории, традициях, культуре, ответил на все наши вопросы. Прекрасная подача материала всё легко запомнилось. За это огромное спасибо и большой привет Карло! Рекомендуем на все 110%!!!

    Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушныйГидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
    Нестор не смог быть с нами, поэтому на экскурсию мы отправились с Карло и прекрасно провели время. Карло - очень
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    приятный человек, внимательный, везде советовал, как поступить, чтобы было удобнее, не тратить зря время, помогал с билетами, угостил вином. В результате мы максимально комфортно преодолели довольно длинный маршрут к бесподобным природным объектам Грузии!

  • Г
    Галина
    19 августа 2023
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
  • А
    Александр
    24 июля 2023
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
  • В
    Виктор
    21 августа 2022
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
  • А
    Алина
    10 августа 2022
    Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
    Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
  • Е
    Елена
    17 октября 2021
    Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
    Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна

Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
Сейчас в Кобулети в категории "Водопады" можно забронировать 4 экскурсии от 110 до 195. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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