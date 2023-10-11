1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
«После мы посетим белокаменный Водопад Кинчха, который находится в нескольких километрах от Окаце и достигает стометровой высоты»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Начало: В вашем отеле в Кобулети
«Мы направимся в сторону поселка Сарпи, где вы увидите границу с Турцией, водопад и необычную статую Андрея Первозванного»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
«Каньон Окаце и водопады Кинчха»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Чтобы почувствовать горы, насладиться прохладой горных рек и водопадов, отобедать в национальных традициях, сделать замечательные фото и отдохнуть от зноя и суеты, мы предлагаем поездку в горную Аджарию»
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария11 октября 2023Всё было отлично. Спасибо большое Нестеру.
- ЕЕлена27 сентября 2023Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный. С первых минут знакомства создалась атмосфера расслабленности и
- ЕЕлена25 августа 2023Нестор не смог быть с нами, поэтому на экскурсию мы отправились с Карло и прекрасно провели время. Карло - очень
- ГГалина19 августа 2023Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
- ААлександр24 июля 2023Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
- ВВиктор21 августа 2022Прекрасный гид, отличный маршрут, человек, на которого можно положится
- ААлина10 августа 2022Спасибо огромное Левану за великолепную экскурсию! Леван-не только замечательный человек, но и интересный рассказчик и настоящий профессионал своего дела!
- ЕЕлена17 октября 2021Очень понравилась и экскурсия, и гид. Леван интересный и грамотный рассказчик. По маршруту экскурсии предложил несколько вариантов на выбор, хотя такого в плане и не было, так что отдельное спасибо. Экскурсия, Леван, захватывающие дух пейзажи - Грузия прекрасна
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «Водопады»
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