Что вас ожидает:

Солнечный Батуми

Я погружу вас в рассказы и истории о Грузии, об Аджарском регионе, виноделии и обычаях. Тайны чёрного моря, связь Батуми с Аристотелем, с Римской и Византийской империями, а также с братьями Нобель — поверьте, вы узнаете много интересного!

Мы обязательно отведаем знаменитые аджарские хачапури и прогуляемся по бульвару. На обратном пути бонус на ваш выбор — эвкалиптовый парк с памятниками звездам мировой и грузинской сцены, или парк миниатюр главных достопримечательностей Грузии.

Важная информация: