Вы в Кутаиси и вам захотелось на море

Вы в Кутаиси и вам захотелось на море? Так собирайтесь, мы едем в Батуми.

Дорога продлится 2, 5 часа, но нам есть о чем поговорить!
Айда, в Батуми
Айда, в Батуми
Айда, в Батуми
Айда, в Батуми
Айда, в Батуми
Айда, в Батуми

Что вы увидите 🤩

  • Скульптурная ода любви: Али и Нино
  • Батумский бульвар — визитная карточка города
  • Грузинский алфавит, увековеченный в башне с одноименным названием
  • Современная статуя Медеи и исторические здания на Европейской площади
  • Астрономические часы
  • Площадь Пьяцца — погружение в мир прекрасного
  • Озеро Нуригель
  • Самый большой Кафедральный Собор Батуми
  • Церковь Св. Николая

Что вас ожидает:

    Солнечный Батуми
    Я погружу вас в рассказы и истории о Грузии, об Аджарском регионе, виноделии и обычаях. Тайны чёрного моря, связь Батуми с Аристотелем, с Римской и Византийской империями, а также с братьями Нобель — поверьте, вы узнаете много интересного!
    Мы обязательно отведаем знаменитые аджарские хачапури и прогуляемся по бульвару. На обратном пути бонус на ваш выбор — эвкалиптовый парк с памятниками звездам мировой и грузинской сцены, или парк миниатюр главных достопримечательностей Грузии.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании. Возможно посещение Ботанического сада или дельфинария.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-3 человекДля 4 человекДля 5 человекДля 6 человек
    Стандартное предложение
    $162
    $174
    $186
    $198

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Билеты
    • Питание
    Место начала и завершения
    По договоренности с туристом
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом (08:00-10:00)
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По договоренности с туристом (08:00-10:00)

    Тамар В.
    Тамар В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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