Что вас ожидает:
Солнечный Батуми
Я погружу вас в рассказы и истории о Грузии, об Аджарском регионе, виноделии и обычаях. Тайны чёрного моря, связь Батуми с Аристотелем, с Римской и Византийской империями, а также с братьями Нобель — поверьте, вы узнаете много интересного!
Мы обязательно отведаем знаменитые аджарские хачапури и прогуляемся по бульвару. На обратном пути бонус на ваш выбор — эвкалиптовый парк с памятниками звездам мировой и грузинской сцены, или парк миниатюр главных достопримечательностей Грузии.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Экскурсия проводится на русском языке индивидуально для вас или вашей компании. Возможно посещение Ботанического сада или дельфинария.