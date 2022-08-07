Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского

Путешествие по следам Маяковского: от его дома-музея до целебных источников Саирме. Вкусное вино и хачапури добавят колорита
Владимир Маяковский, известный поэт, считал себя грузином. Экскурсия начинается с посещения его дома-музея в Багдади, где сохранена атмосфера прошлого века.

Далее путь лежит через живописное ущелье к курорту Саирме, известному своими минеральными источниками. В советское время здесь отдыхали партийные деятели, а теперь любой может насладиться целебной водой. В завершение путешествия гостей ждёт дегустация местного вина и хачапури
4
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение дома-музея Маяковского
  • 🍷 Дегустация имеретинского вина
  • 🌿 Минеральные источники Саирме
  • 🍽️ Вкуснейшие хачапури
  • 🏞️ Живописные виды Кавказа
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
Минеральные воды, вино и хачапури на родине Маяковского
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Дом-музей Маяковского
  • Памятник Маяковскому

Описание экскурсии

Родина поэта революции

Дом-музей Маяковского расположен в городке Багдади, и здесь всё так же, как было при семье поэта. Уютный двор с вековыми деревьями, резной балкончик-галерея, аутентичная мебель в гостиной и комнатах. Вы проникнетесь рассказом о судьбе отца, матери и самого Маяковского, который, как и родители, хорошо говорил по-грузински. Старые стены дома пропитаны духом того времени, тишиной и размеренностью жизни в окружении мохнатых гор. Скрип половиц, яркое покрывало на кровати, узоры на дереве столешниц помогут найти новые тона в стихах Маяковского. А неподалеку от музея вы увидите дань уважения поэту — памятник ему установили в Багдади в 1965 году.

Олений край — здравница для высших чинов

Из Багдади отправимся по красивому ущелью через курорт Удабно, где однажды нашли останки удабнопитека — одного из человеческих предков. А оттуда поедем в Саирме, к его минеральным источникам. Саирме прозвали «краем, где водятся олени», но сегодня он знаменит своими термальными водами. В советские годы тут оздоравливались высокопоставленные партийные деятели, а сейчас отдохнуть в Саирме, попробовать разные виды целебной воды и даже искупаться может любой путешественник. По желанию, вы попробуете не только минеральную воду, но и отличное вино этого края, закусив хачапури.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии. Вино и хачапури оплачиваются дополнительно.
  • В доме-музее работает местный гид.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Г
7 авг 2022
Несмотря на некоторые недостатки: маршрут бедноват для 7 часов, а Сергею ещё есть куда расти как гиду, я ему очень благодарен за то что он сумел показать дух настоящей Грузии, организовал внеплановое посещение виноделен и познакомил с интересными людьми, спасибо Сергей
О
2 авг 2022
Присутствие гида себя не оправдало. Намного дешевле и безо всякого ущерба для содержания было бы взять комфортабельную машину и с'ездить самим.
Н
8 мая 2022
Нам очень понравилась экскурсия. Сергею большой лайк! Приветливый,позитивный и грамотный молодой человек. спасибо)
Ольга
13 окт 2019
Давно мечтала побывать на родине Маяковского и благодаря экскурсии Сергея это удалось! В Багдади замечательный литературный музей, не уступающий московскому музею поэта. Приятным дополнением стала поездка на курорт Саирме, который
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очень популярен среди грузин. Сергей также является опытным горным гидом и в качестве бонуса мы поднялись на вершину небольшой горы в Саирме, с которой открываются прекрасные виды! На обратном пути мы заехали в небольшое непримечательное имеретинское кафе, в котором было много местных жителей и очень вкусная еда! Сергей-спокойный, несуетливый рассказчик, который постарается сделать вашу экскурсию максимально приятной.

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