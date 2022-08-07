Владимир Маяковский, известный поэт, считал себя грузином. Экскурсия начинается с посещения его дома-музея в Багдади, где сохранена атмосфера прошлого века. Далее путь лежит через живописное ущелье к курорту Саирме, известному своими минеральными источниками. В советское время здесь отдыхали партийные деятели, а теперь любой может насладиться целебной водой. В завершение путешествия гостей ждёт дегустация местного вина и хачапури

Описание экскурсии

Родина поэта революции

Дом-музей Маяковского расположен в городке Багдади, и здесь всё так же, как было при семье поэта. Уютный двор с вековыми деревьями, резной балкончик-галерея, аутентичная мебель в гостиной и комнатах. Вы проникнетесь рассказом о судьбе отца, матери и самого Маяковского, который, как и родители, хорошо говорил по-грузински. Старые стены дома пропитаны духом того времени, тишиной и размеренностью жизни в окружении мохнатых гор. Скрип половиц, яркое покрывало на кровати, узоры на дереве столешниц помогут найти новые тона в стихах Маяковского. А неподалеку от музея вы увидите дань уважения поэту — памятник ему установили в Багдади в 1965 году.

Олений край — здравница для высших чинов

Из Багдади отправимся по красивому ущелью через курорт Удабно, где однажды нашли останки удабнопитека — одного из человеческих предков. А оттуда поедем в Саирме, к его минеральным источникам. Саирме прозвали «краем, где водятся олени», но сегодня он знаменит своими термальными водами. В советские годы тут оздоравливались высокопоставленные партийные деятели, а сейчас отдохнуть в Саирме, попробовать разные виды целебной воды и даже искупаться может любой путешественник. По желанию, вы попробуете не только минеральную воду, но и отличное вино этого края, закусив хачапури.

Организационные детали