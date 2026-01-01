Индивидуальная
до 4 чел.
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Гастрономический мастер-класс по-домашнему
Приглашаем на уникальный гастрономический мастер-класс в Кутаиси. Купим свежие продукты, приготовим традиционные блюда и насладимся домашней атмосферой
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
от €150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
Путешествие из Кутаиси в мир грузинского фэнтези. Храм 10 века, реликтовый лес и панорамы Кавказа ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В центре Кутаиси
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
от €70 за человека
Индивидуальная
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры
Несбывшиеся надежды шахтёрского города
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€70 за человека
Квест
Лучший выборКутаиси станет ближе
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
€20 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в январе 2026
Сейчас в Кутаиси в категории "Развлечения" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 20 до 150. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Кутаиси на 2026 год по теме «Развлечения», 14 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март