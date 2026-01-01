Мои заказы

Развлечения в Кутаиси

Найдено 6 экскурсий в категории «Развлечения» в Кутаиси, цены от €20. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Хачапури, чашушули, пеламуши: творим магию грузинской кухни
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вас ждет незабываемое путешествие в мир грузинской кухни! Готовьте традиционные блюда и наслаждайтесь их вкусом с бокалом вина
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от €90 за всё до 4 чел.
Гастрономический мастер-класс по-домашнему
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Приглашаем на уникальный гастрономический мастер-класс в Кутаиси. Купим свежие продукты, приготовим традиционные блюда и насладимся домашней атмосферой
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
€70 за человека
Готовим шкмерули в горах Рачи
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
от €150 за всё до 20 чел.
Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Путешествие из Кутаиси в мир грузинского фэнтези. Храм 10 века, реликтовый лес и панорамы Кавказа ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В центре Кутаиси
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
от €70 за человека
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры
На машине
Канатная дорога
6 часов
Индивидуальная
Несбывшиеся надежды шахтёрского города
21 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€70 за человека
Кутаиси станет ближе
Пешая
2.5 часа
Квест
Лучший выбор
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
€20 за человека

