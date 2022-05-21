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Пещера Кумистави или «Прометея»

Свое звучное туристическое название «Пещера Прометея» получила благодаря известному кавказскому мифу об Амирани, который, как и Прометей, прогневал богов, из-за чего был подвергнут наказанию: днями и ночами орел терзал его печень. Кумистави — самая крупная в Грузии, обнаружена достаточно давно, долго изучалась археологами и только в 2011 году была открыта для посетителей. Протяженность этого уникального творения природы около 11 километров, а глубина около 20 метров. В этом сказочном подземном царстве существует особый микроклимат с постоянной температурой 14 градусов. Вас пеший маршрут длиной в 1,5 километра по гротам пещеры, а в конце небольшое путешествие на лодке по настоящей подземной речке. Тропа проложена среди захватывающих дух сталактитов и сталагмитов, подземных водопадов, рек и даже целого озера. Волшебное ощущение всему этому добавляет система разноцветного подземного освещения, которая делает прогулку еще более привлекательной и запоминающейся.

Заповедник Сатаплиа

Это уголок доисторической природы с реликтовыми лесами, лабиринтами карстовых пещер и даже окаменевшими следами динозавров, обитавших в этих местах в мезозойскую эру, 160 миллионов лет назад. Каньон простирается на 2400 метров, а глубина его достигает 40 метров. В середине каньона имеется уступ, в котором вода падает вниз, образуя бурный ступенчатый водопад высотой 12 метров. Стены этого природного сооружения представляют собой каменные арки, которые покрывают многолетние мхи. Благодаря очень высокой влажности здесь растут красивые лианы. Место само по себе очень красивое — белые скалы поднимаются вертикально вверх, чистейшая вода, в которой плавают рыбки, водопады, зелень и живописные изгибы реки.

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