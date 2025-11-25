Чиатура — город-контраст, где советское индустриальное наследие застыло в борьбе с дикой природой и вечностью древних скал.
Это путешествие проведёт вас от былого промышленного величия к его современным руинам, от советских канатных дорог к средневековым монастырям, высеченным в камне.
Описание экскурсии
Чиатура: скальные святыни, канатные дороги и индустриальное эхо
Этот город — противоположность советской роскоши и релакса. Вы познакомитесь с историей Чиатуры, начиная с зарождения промышленной добычи марганца в регионе. Я расскажу, почему ему предвещали радужное будущее и что пошло не так. Вы узнаете о знаменитой сети канаток, соединявших посёлок с горными шахтами. И переместитесь в настоящее, путешествуя по современным подвесным дорогам.
Застывшие кабинки, взорванные горы, заброшенная техника и природа, которая старается всё вернуть назад. Понаблюдать за этой борьбой и пофилософствовать можно с верхнего яруса монастыря, высеченного в скале неподалёку.
Вы увидите:
- станции советских канатных дорог, построенные в 60-е годы
- Дворец пионеров на горе с великолепным видом на город
- стадион Чиатура, впечатляющая архитектура старого спорткомплекса
- заброшенное депо поездов
- средневековый монастырь Мгвимеви
- столп Кацхи, церковь на вершине горного монолита, построенная между 6 и 8 веками
Кому подойдёт экскурсия
Людям, которых интересует быт и архитектура советского периода, а также любителям антуражных локаций
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Volkswagen Jetta, если в вашей компании будет до 3 человек, или на минивэне Mercedes-Benz Viano, если вас будет больше
- На маршруте предусмотрен близкий осмотр только безопасных объектов, в заброшенные локации не заходим
- Дополнительные расходы: обед в кафе по пути
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Гиорги — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Гиорги. Я родился и вырос в традиционной семье в городе Кутаиси.
