Чиатура — город-контраст, где советское индустриальное наследие застыло в борьбе с дикой природой и вечностью древних скал. Это путешествие проведёт вас от былого промышленного величия к его современным руинам, от советских канатных дорог к средневековым монастырям, высеченным в камне.

Чиатура: скальные святыни, канатные дороги и индустриальное эхо

Этот город — противоположность советской роскоши и релакса. Вы познакомитесь с историей Чиатуры, начиная с зарождения промышленной добычи марганца в регионе. Я расскажу, почему ему предвещали радужное будущее и что пошло не так. Вы узнаете о знаменитой сети канаток, соединявших посёлок с горными шахтами. И переместитесь в настоящее, путешествуя по современным подвесным дорогам.

Застывшие кабинки, взорванные горы, заброшенная техника и природа, которая старается всё вернуть назад. Понаблюдать за этой борьбой и пофилософствовать можно с верхнего яруса монастыря, высеченного в скале неподалёку.

Вы увидите:

станции советских канатных дорог, построенные в 60-е годы

Дворец пионеров на горе с великолепным видом на город

стадион Чиатура, впечатляющая архитектура старого спорткомплекса

заброшенное депо поездов

средневековый монастырь Мгвимеви

столп Кацхи, церковь на вершине горного монолита, построенная между 6 и 8 веками

Кому подойдёт экскурсия

Людям, которых интересует быт и архитектура советского периода, а также любителям антуражных локаций

