1 чел.
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Индивидуальная
7 часов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от €270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €88 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €45 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €80 за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
от €110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов-призраков, исследуйте их заброшенные канатные дороги и санатории, почувствуйте дух прошлого
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнесса29 мая 2024Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
- ССветлана22 апреля 2024Очень понравилось, хороший увлекательный тур, очень приятный гид. С удовольствием буду рекомендовать дальше
- ММарина22 апреля 2024Отличный тур!!! Только рекомендую и советую! Надежный и душевный! Мы стали друзьями, не побоюсь этого слова! Мир твоему дому, Сергей! Марина
- ДДавид15 апреля 2024Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
- ЕЕкатерина2 апреля 2024В конце марте 2024 года посетители Грузию. Сергей проводил для нас экскурсию по городу Кутаиси. Мы провели замечательный и очень увлекательный
- ААнна15 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
- IIrina18 февраля 2024Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.
- ТТатьяна15 января 2024Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
- VViktorija30 сентября 2023Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.
- ММаксим13 августа 2023Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Необычные»
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