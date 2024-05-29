Необычные экскурсии по Кутаиси

Найдено 12 экскурсий в категории «Необычные» в Кутаиси, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси: Гелати, озеро Шаори и река Риони
Приглашаем вас на захватывающий рафтинг по реке Риони из Кутаиси. Откройте для себя красоту Грузии, наслаждаясь приключением и местной культурой
Начало: Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 180 за всё до 10 чел.
Покинутые села западной Грузии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Покинутые села западной Грузии: экскурсия с гидом из Кутаиси
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 270 за всё до 6 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
38 отзывов
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 88 за всё до 20 чел.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 45 за всё до 5 чел.
Неизвестный Кутаиси
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по не туристическим тропам Кутаиси
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кутаиси, где каждый шаг раскрывает страницы древней истории и природные чудеса
Начало: У театра в центре города
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
240 за всё до 8 чел.
Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Пещера Магара в Кутаиси: Путешествие к неандертальцам и крепости 17 века
Погрузитесь в доисторический мир Пещеры Магара, где вас ждут следы жизни неандертальцев и удивительные природные красоты
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 3 чел.
Право на отдых: курорт Цхалтубо
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Посетите Кутаиси и Цхалтубо, погрузитесь в историю советских курортов и насладитесь СПА-процедурами в действующих родонитовых ваннах
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 120 за всё до 10 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Готовим шкмерули в горах Рачи - мастер-класс в Кутаиси
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 220 за всё до 5 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 80 за всё до 10 чел.
Кутаиси станет ближе
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо
Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:30
от 110 за всё до 10 чел.
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов-призраков, исследуйте их заброшенные канатные дороги и санатории, почувствуйте дух прошлого
13 июня в 09:30
14 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    29 мая 2024
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это было великолепно. Мы объязательно вернёмся,но уже на другой маршрут. Спасибо вашей команде
  • С
    Светлана
    22 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    Очень понравилось, хороший увлекательный тур, очень приятный гид. С удовольствием буду рекомендовать дальше
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    Отличный тур!!! Только рекомендую и советую! Надежный и душевный! Мы стали друзьями, не побоюсь этого слова! Мир твоему дому, Сергей! Марина
  • Д
    Давид
    15 апреля 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    В конце марте 2024 года посетители Грузию. Сергей проводил для нас экскурсию по городу Кутаиси. Мы провели замечательный и очень увлекательный
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    день в сопровождении Сергея. О работе гида можно сказать: профессиональный подход, увлекательная подача информации и доброжелательное отношение! Остались только приятные воспоминания! Надеемся, что это не последняя встреча. С удовольствием обратимся ещё.

    В конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители ГрузиюВ конце марте 2024 года посетители Грузию
  • А
    Анна
    15 марта 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
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    виноделии, но и немного истории данных мест. В Грузии самые старинные традиции виноделия: производство вин в глиняных сосудах (квеври) под землей. Все это можно увидеть и, конечно, попробовать на экскурсии. Однозначно, рекомендую.

  • I
    Irina
    18 февраля 2024
    Готовим шкмерули в горах Рачи
    Прекрасная поездка. Гид отлично разбирается в теме, предлагает оптимальные решения и удобные варианты. Слушать и спрашивать одно удовольствие,найдёт подход к любому. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто ищет тихую и дикую Грузию.
  • Т
    Татьяна
    15 января 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию через её традиции и местных жителей. Нам очень понравилось погружение в обстановку семейного ремесла и спасибо за это Гиорги.
    Спасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить ГрузиюСпасибо Гиорги за внимательное отношение и приятную беседу. Этот тур для тех кто хочет изучить Грузию
  • V
    Viktorija
    30 сентября 2023
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги круче! Поездка до лагеря рафтинга была интересной, с парой остановок и немногими рассказами.
    Первый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и порогиПервый опыт рафтинга оказался очень удачным. Обязательно вернемся, весной, когда уровень воды будет выше, и пороги
  • М
    Максим
    13 августа 2023
    Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
    Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!
    Это лучшая экскурсия, на Трипстер, что я посещал. Гид Томас большой молодец. Спасибо ему за прекрасные эмоции!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
  2. Покинутые села западной Грузии
  3. Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
  4. Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
  5. Неизвестный Кутаиси
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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  2. Собор Баграта
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
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