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🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов Из Кутаиси - по заброшенным санаториям Цхалтубо Цхалтубо - рай для любителей заброшенных мест и советской архитектуры. Погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив уникальные объекты с профессиональным гидом от € 110 за всё до 10 чел.