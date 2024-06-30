Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Кутаиси, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
На машине
39 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от 88 за всё до 2 чел.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
На машине
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 45 за человека
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов-призраков, исследуйте их заброшенные канатные дороги и санатории, почувствуйте дух прошлого
13 авг в 09:30
14 авг в 09:30
от 120 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    30 июня 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    Сергей отлично знает историю и с любовью рассказывает о Грузии. Возможно,от того что у нас была большая компания, ему сложно
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    было держать наше внимание. Если он рассказывает 1-2 человеку, то все супер. Но заинтересовать всю нашу компанию одномоментно и "собрать" нас не получилось. Осталось ощущение недополученной информации и больше было похоже на сопровождение, чем на экскурсию. Но после экскурсии Сергей любезно проводил нас до нужного нас места. Человек очень душевный, много знает о своей стране и истории. Мужу было очень интересно разговаривать с Сергеем, он отвечал на все его вопросы. Поэтому, 4 из 5.

  • Д
    Дарья
    24 июня 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень понравилась поездка. Гиорги с душой рассказал о традициях виноделия и застолий в Грузии, а вино из квеври просто шикарное!
    Очень понравилась поездкаОчень понравилась поездка
  • С
    Светлана
    22 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    Очень понравилось, хороший увлекательный тур, очень приятный гид. С удовольствием буду рекомендовать дальше
  • М
    Марина
    22 апреля 2024
    Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
    Отличный тур!!! Только рекомендую и советую! Надежный и душевный! Мы стали друзьями, не побоюсь этого слова! Мир твоему дому, Сергей! Марина
  • Д
    Давид
    15 апреля 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
  • А
    Анна
    15 марта 2024
    Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
    Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
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    виноделии, но и немного истории данных мест. В Грузии самые старинные традиции виноделия: производство вин в глиняных сосудах (квеври) под землей. Все это можно увидеть и, конечно, попробовать на экскурсии. Однозначно, рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
  2. Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
  3. Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в августе 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 120. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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