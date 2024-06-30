4.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Путешествие по Кутаиси: от пещер Прометея до курорта Цхалтубо
Запланируйте незабываемое путешествие по Кутаиси и Цхалтубо, где вас ждут удивительные пещеры Прометея и живописные пейзажи
Начало: Ваша гостиница в пределах Цхалтубо - Кутаиси
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
от €88 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
Секреты имеретинского вина: погружение в мир виноделия в Кутаиси
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €45 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ничто не вечно. Застывшие канатки Чиатуры и санатории Цхалтубо
Погрузитесь в атмосферу двух уникальных городов-призраков, исследуйте их заброшенные канатные дороги и санатории, почувствуйте дух прошлого
13 авг в 09:30
14 авг в 09:30
от €120 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся30 июня 2024Сергей отлично знает историю и с любовью рассказывает о Грузии. Возможно,от того что у нас была большая компания, ему сложно
- ДДарья24 июня 2024Очень понравилась поездка. Гиорги с душой рассказал о традициях виноделия и застолий в Грузии, а вино из квеври просто шикарное!
- ССветлана22 апреля 2024Очень понравилось, хороший увлекательный тур, очень приятный гид. С удовольствием буду рекомендовать дальше
- ММарина22 апреля 2024Отличный тур!!! Только рекомендую и советую! Надежный и душевный! Мы стали друзьями, не побоюсь этого слова! Мир твоему дому, Сергей! Марина
- ДДавид15 апреля 2024Очень аутентично и лирично, поэма грузина-винодела, открытый и глубокий разговор о прошлом и будущем органического виноделия Грузии на примере одного марани. Гиорги гостеприимный хозяин, попробовали все что есть, уехали с покупками и подарками.
- ААнна15 марта 2024Очень понравилась экскурсия. Гиорги в назначенное время забрал меня от отеля, все хорошо организованно. По дороге рассказал не только о
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Нескучные экскурсии»
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