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было держать наше внимание. Если он рассказывает 1-2 человеку, то все супер. Но заинтересовать всю нашу компанию одномоментно и "собрать" нас не получилось. Осталось ощущение недополученной информации и больше было похоже на сопровождение, чем на экскурсию. Но после экскурсии Сергей любезно проводил нас до нужного нас места. Человек очень душевный, много знает о своей стране и истории. Мужу было очень интересно разговаривать с Сергеем, он отвечал на все его вопросы. Поэтому, 4 из 5.