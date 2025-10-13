читать дальше

представителей двух поколений в первую очередь интересовали путешествия в необычные и покинутые места, будь то города-призраки, промышленные зоны или старые усадьбы или дворцы. Рядом с Кутаиси есть город- курорт Цхалтубо, который блистал в минувшем веке дворцами-санаториями, парками, садами, лечебными минеральными источниками. В советское время возвели 19 шикарных и величественных санаториев, которые в основном были подведомственны отраслевым Министерствам, строившим свои санатории с размахом, как дворцы. Теперь это заброшенный рай. Эти архитектурные памятники ушедшей эпохи пока не нашли хозяина и пришли в запустение. Но остатки былой роскоши сохранились и их можно увидеть вблизи: в некоторые санатории можно зайти и побродить по коридорам и этажам. Атмосфера «упадка» притягивает как магнит: пустые коридоры, облупившаяся краска, ржавые лестницы — это словно хранит следы прошлого, восхищает своей красотой и неповторимостью. А еще в отличие, например, от музея на такой экскурсии все можно потрогать, ко всем прикоснуться! В таких локациях, чувствуешь настоящий восторг, который не получишь в других туристических местах. И наконец, и это было важно для нас, пока еще на таких объектах не бывает толп туристов — можно побыть наедине с шедевром без громких звуков и постоянного шума, сколько пожелаешь. Надолго ли это сохранится? Ведь это направление туризма становится все более популярным.

Кроме шикарных заброшенных санаториев Цхалтубо нас интересовало и индустриальное наследие Чиатуры, обладавшей в ХХ веке крупнейшими в мире запасами марганца, с ее знаменитой сетью канаток (теперь застывших), по которым рабочие поднимались к шахтам.

Такие места с историей, время в которых как будто остановилось, привлекают своей загадочностью не только любителей индустриального туризма и советской архитектуры, но и урбекеров (любителей исследовать заброшенные здания) и фотографов, ведь фотографии там получаются особенно атмосферные.

Все заявленные локации находятся на достаточном удалении от Кутаиси, а также друг от друга, так что туда просто так не доберешься, только на своей машине или с экскурсией. Но даже если есть свой транспорт, то найти многие «объекты» не так-то просто, так что никак не обойтись без знающего гида. Только гид знает секретные, но очень интересные места, которые не найти в путеводителе, расскажет интересные факты и истории об этих местах.

Исходя их этих наших задумок, я и искала экскурсию по интересующему нас маршруту. Наиболее привлекательным мне показалось предложение Гиорги. И наш выбор полностью оправдался!! Гиорги- коренной житель, он любит свой край, его историю, знает здесь буквально каждый уголок. Одно дело, когда гид излагает заученные сухие факты, даты, события. И совсем по-другому звучат живые рассказы про людей, личные открытия и воспоминания, которые всегда добавляют красок, насыщенности. И прошлое начинает оживать перед глазами с его интересными персонажами.

Гиорги забрал нас от места проживания в Кутаиси. Машина у него уютная и комфортабельная. Гиорги коммуникативный, легкий в общении, позитивный, всегда может поддержать разговор, ответить на все вопросы. Экскурсия была тщательно продумана и спланирована. Гиорги может гибко подстроиться под конкретные запросы путешественников в процессе путешествия.

В первой половине дня мы были в Цхалтубо, где, сохранились заброшенные, но все еще величественные санатории. Мы начали экскурсию с шикарного санатория «Медея, также известного как санаторий Центросоюза, с впечатляющей колоннадой, скульптурами и фонтанами. Затем отправились в санаторий "Металлург", поднялись на 4-й этаж и полюбовались огромной хрустальной люстрой, а также постояли на сцене бывшего театра и побродили по залам бывших ресторанов с мраморными колоннами. Были просто в восторге от этих архитектурных шедевров! А еще благодаря рассказам Гиорги они стали для нас не просто фотофоном, но местом с интересной и отчасти даже драматичной историей. Мы посетили бани № 8 (живописные руины) и №6, где находится действующая купальня. Это было незабываемое и очень увлекательное путешествие в советскую историю и архитектуру! Потом мы поехали в Чиатуру-город канатных дорог, расположенный в живописной долине реки Квирила. Мы увидели старую станцию канатной дороги, зашли в одну из таких станций, увидеть пульт управления и несколько застрявших на тросах кабин. А еще одна «старушка-канатка» с двумя вагончиками работает, и мы совершили увлекательный подъем. Недавно появились линии с новыми гондолами, мы поднялись наверх к бывшему Дворцу пионеров и полюбовались сверху впечатляющей панорамой Чиатуры.

Помимо канатных дорог в Чиатуре есть интересная архитектура, советские мозаики и заброшенные здания (стадион, бывший Дворец пионеров), и несколько монастырей и церквей. Мы поднялись по длинной каменной лестнице в единственный в Грузии пещерный храм Мгвимеви. Он не вырублен в скале, а размещен в пещере. И наконец, на обратной пути посетили совершенно уникальное место- столп Кацхи. Это известняковый монолит высотой 50м, на вершине которого находятся церковь и келья отшельника.

Экскурсия прошла нестандартно, абсолютно не скучно. Гиорги не только очень знающий, но очень веселый и неформатный экскурсовод. Настоящий энтузиаст своего дела. Благодаря Гиорги почти 10 часов пролетели как один миг. Да, именно почти 10 часов! Вместо заявленных 8 часов длительности, вся экскурсия заняла почти 10 часов. Гиорги с самого начала и до конца экскурсии нас не подгонял и не торопил, не бежал «со скоростью ракеты». Поэтому наша поездка проходила в спокойном темпе, без спешки, и Гиорги уделял внимание содержанию, а не строгому соблюдению графика. И не сократил ни одного пункта программы, как это бывало в других городах с другими гидами, когда мы "не выдерживали тайминг". И за это Гиорги сердечное спасибо

Было комфортно, интересно, познавательно, легко. Живая подача информации - огромный плюс индивидуальных экскурсий. Ее достаточно много для одной поездки, при этом не было ощущения перегруженности Продуманность маршрута, содержание, подача информации - выдающиеся! Мы были с Гиорги на одной волне, уставших не было, были только счастливые, довольные, полные впечатлений и новых знаний. Всем рекомендуем эту экскурсию, которая подарит ощущение путешествия во времени и позволит взглянуть на Грузию с новой, необычной стороны