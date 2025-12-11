Индивидуальная
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: У фонтана
Сегодня в 12:00
13 дек в 08:00
от €150 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Погрузитесь в мир природы Имеретии: пещера Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, грузинские сладости и мастер-класс по чурчхеле. Уникальные впечатления
14 дек в 09:00
20 дек в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная сказка Грузии
Путешествие из Кутаиси в мир грузинского фэнтези. Храм 10 века, реликтовый лес и панорамы Кавказа ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В центре Кутаиси
13 дек в 08:00
15 дек в 08:00
от €100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в декабре 2025
Сейчас в Кутаиси в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 150. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Кутаиси на 2025 год для иностранцев, 24 ⭐ отзыва, цены от €65. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль