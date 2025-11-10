Не забудьте тёплые вещи — погода в горах изменчива.
Программа тура по дням
1 день
Нижняя Сванетия
Утром встретимся в Кутаиси и направимся в Нижнюю Сванетию, делая остановки по пути.
Заедем в Цагери, чтобы посетить Краеведческий музей, пообедаем радужной форелью. Полюбуемся мощным водопадом у горы Мачхапара, выпьем кофе и минеральной воды с видом на склоны Кавказа. Вдохнём сосновый аромат, гуляя по пихтовому лесу, и продолжим подъём по живописному шоссе в окружении грандиозных вершин. Осмотрим заброшенную советскую турбазу и устроим фотостоп на перевале.
Вечером прибудем в Ушгули, где останемся на ночь.
2 день
Верхняя Сванетия
Сегодня исследуем Верхнюю Сванетию.
Поднимемся к руинам Чажашского замка, который, по легенде, принадлежал царице Тамаре. Пройдём по селу Муркмели и осмотрим главный символ региона — родовые башни, служившие семьям домом и крепостью. Посетим древнюю церковь Ламария, пообедаем.
Во второй половине дня отправимся в обратный путь и к вечеру прибудем в Кутаиси.
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Завершение: Кутаиси, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!