Утром встретимся в Кутаиси и направимся в Нижнюю Сванетию, делая остановки по пути.

Заедем в Цагери, чтобы посетить Краеведческий музей, пообедаем радужной форелью. Полюбуемся мощным водопадом у горы Мачхапара, выпьем кофе и минеральной воды с видом на склоны Кавказа. Вдохнём сосновый аромат, гуляя по пихтовому лесу, и продолжим подъём по живописному шоссе в окружении грандиозных вершин. Осмотрим заброшенную советскую турбазу и устроим фотостоп на перевале.

Вечером прибудем в Ушгули, где останемся на ночь.