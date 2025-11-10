Мои заказы

2 разные Сванетии - Нижняя и Верхняя: индивидуальная поездка из Кутаиси в горы

Насладиться отдыхом на природе, изучить колоритный регион от и до, увидеть башни, церковь и замок
Один из красивейших регионов Грузии, колоритная Сванетия, делится на 2 части, разделённые хребтом Кавказа.

Нижняя раскинулась в речной долине с плодородными землями и ухоженными домиками, но без знаменитых башен. При этом
по красоте она не уступает Верхней — подпирающей облака, атмосферной, древней. Я покажу вам обе.

Мы полюбуемся мощным водопадом, выпьем кофе на склоне, вдохнём сосновые ароматы пихтового леса и доберёмся к заброшенной советской турбазе.

Обязательно рассмотрим те самые родовые дома-крепости общины Ушгули, служившие сванам жильём и защитой от лавин и врагов.

А также посетим многовековую церквушку Ламария и поднимемся к руинам Чажашского замка, который, по легенде, принадлежал царице Тамаре.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте тёплые вещи — погода в горах изменчива.

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Сванетия

Утром встретимся в Кутаиси и направимся в Нижнюю Сванетию, делая остановки по пути.

Заедем в Цагери, чтобы посетить Краеведческий музей, пообедаем радужной форелью. Полюбуемся мощным водопадом у горы Мачхапара, выпьем кофе и минеральной воды с видом на склоны Кавказа. Вдохнём сосновый аромат, гуляя по пихтовому лесу, и продолжим подъём по живописному шоссе в окружении грандиозных вершин. Осмотрим заброшенную советскую турбазу и устроим фотостоп на перевале.

Вечером прибудем в Ушгули, где останемся на ночь.

Нижняя Сванетия
2 день

Верхняя Сванетия

Сегодня исследуем Верхнюю Сванетию.

Поднимемся к руинам Чажашского замка, который, по легенде, принадлежал царице Тамаре. Пройдём по селу Муркмели и осмотрим главный символ региона — родовые башни, служившие семьям домом и крепостью. Посетим древнюю церковь Ламария, пообедаем.

Во второй половине дня отправимся в обратный путь и к вечеру прибудем в Кутаиси.

Верхняя Сванетия

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Кутаиси и обратно в ваш город
  • Проживание - около € 20
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, точное место - по договорённости, 8:00
Завершение: Кутаиси, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Кутаиси
Провёл экскурсии для 1341 туриста
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Тур входит в следующие категории Кутаиси

