Путешествие в Сванетию начинается с посещения каньона Мартвили, где вы увидите следы древнего человека и динозавров, а также насладитесь живописными видами. Затем маршрут приведет вас в Зугдиди, где расположен замок князей Дадиани с богатой коллекцией экспонатов, включая посмертную маску Наполеона и тунику Богоматери. Далее путь лежит в Сванетию, где вы остановитесь у водохранилища Ингури и насладитесь пикником у водопада. В Местии вас ждет встреча с местной культурой и кухней. Следующий день посвящен трекингу в Ушгули, самое высокогорное селение, где расположен храм Ламария и музей икон. Завершит ваше путешествие посещение историко-этнографического музея Сванетии, где вы узнаете о жизни и традициях сванов. Этот тур предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней Грузии, увидеть ее неповторимые пейзажи и познакомиться с культурой местных жителей

Описание

Что вас ожидает: День 1. Археологические находки, сокровища замка и необыкновенной красоты природа Наш путь начинается с Мегрелии. Мы посетим каньон Мартвили — здесь нашли следы обитания древнего человека, а также следы динозавров. Помимо этого каньон очень живописен! Потом держим путь в сторону Зугдиди, там нас ждёт необыкновенный замок князей Дадиани — владетельных князей Мегрелии. Сейчас это музей с 44 475 экспонатами. Особое место занимает одна из трех посмертных масок Наполеона, туника Богоматери и первое издание «Витязя в тигровой шкуре». Вас ждет история этих и многих других сокровищ, а также восхитительные интерьеры дворца и сад княгини Екатерины Чавчавадзе — сестры Нины Чавчавадзе, супруги Александра Грибоедова. Далее открывается дорога в Сванетию в окружении седых вершин через долину реки Ингури. Мы остановимся и полюбуемся водохранилищем Ингури — самой высокой и красивой плотиной в мире с бирюзовой водой среди скал. Нас ждет небольшой пикник у водопада. Теперь нам предстоит подъем на 1600 м. в Местию — место сосредоточения силы и сванских башен. Вечером нас ждет сванский ужин. Вы попробуете кубдари, натхани и многое другое. День 2. Горный трекинг для «бесстрашных сердец» В этот день мы отправляемся в высокогорную общину Ушгули — в переводе «бесстрашное сердце» высота 2200 метров. Это самое высокогорное селение находится у истоков реки Ингури и подножья горы Шхара — ледяной красавицы страны высотой 5201 метр. Нас ждет храм Ламария — Успения Пресвятой Богородицы X века постройки с древними фресками, этнографический музей, расположенный в частном доме XVI века, музей икон с редкими экспонатами и башня царицы Тамары. Далее мы отправимся к леднику Шхара. Путь трекинга составит 9,5 км, подъём на высоту 450 метров через брод реки, курумник. По пути видовые точки на ледник и на Ушгули. День 3. Знаменитый историко-этнографический музей Сванетии Этот день посвящен Местии. Мы посетим дом-музей Маргиани. Оригинальный дом XII века самого богатого и знатного рода Сванетии, сохранившийся в первозданном виде. Это целый комплекс — сюда входит дом, 4 башни XII-XIII вв, семейная церковь. Здесь собраны предметы быта сванов, аутентичный интерьер и мебель. Вы сможете подняться на самый верхний этаж башни, и даже крышу и узнаете историю их создания Далее прогулка по Местии и нас ждет обратный путь в Кутаиси. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.