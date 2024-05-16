Вас ждет незабываемое путешествие по Сванетии, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории. Готовы к приключениям?
Путешествие в Сванетию начинается с посещения каньона Мартвили, где вы увидите следы древнего человека и динозавров, а также насладитесь живописными видами.
Затем маршрут приведет вас в Зугдиди, где расположен замок князей Дадиани с богатой коллекцией экспонатов, включая посмертную маску Наполеона и тунику Богоматери.
Далее путь лежит в Сванетию, где вы остановитесь у водохранилища Ингури и насладитесь пикником у водопада. В Местии вас ждет встреча с местной культурой и кухней.
Следующий день посвящен трекингу в Ушгули, самое высокогорное селение, где расположен храм Ламария и музей икон.
Завершит ваше путешествие посещение историко-этнографического музея Сванетии, где вы узнаете о жизни и традициях сванов.
Этот тур предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней Грузии, увидеть ее неповторимые пейзажи и познакомиться с культурой местных жителей
Затем маршрут приведет вас в Зугдиди, где расположен замок князей Дадиани с богатой коллекцией экспонатов, включая посмертную маску Наполеона и тунику Богоматери.
Далее путь лежит в Сванетию, где вы остановитесь у водохранилища Ингури и насладитесь пикником у водопада. В Местии вас ждет встреча с местной культурой и кухней.
Следующий день посвящен трекингу в Ушгули, самое высокогорное селение, где расположен храм Ламария и музей икон.
Завершит ваше путешествие посещение историко-этнографического музея Сванетии, где вы узнаете о жизни и традициях сванов.
Этот тур предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древней Грузии, увидеть ее неповторимые пейзажи и познакомиться с культурой местных жителей
Ближайшие даты:
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
21
мая
мая
22
мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Каньон Мартвили
- Замок князей Дадиани
- Долина реки Ингури
- Водохранилище Ингури
- Подъем на 1600 м в Местию
- Сванские башни
- Высокогорная община Ушгули
- Гора Шхара
- Храм Богоматери в Ушгули
- Ледник Шхара
- Дом-музей Маргиани
Описание
Что вас ожидает: День 1. Археологические находки, сокровища замка и необыкновенной красоты природа Наш путь начинается с Мегрелии. Мы посетим каньон Мартвили — здесь нашли следы обитания древнего человека, а также следы динозавров. Помимо этого каньон очень живописен! Потом держим путь в сторону Зугдиди, там нас ждёт необыкновенный замок князей Дадиани — владетельных князей Мегрелии. Сейчас это музей с 44 475 экспонатами. Особое место занимает одна из трех посмертных масок Наполеона, туника Богоматери и первое издание «Витязя в тигровой шкуре». Вас ждет история этих и многих других сокровищ, а также восхитительные интерьеры дворца и сад княгини Екатерины Чавчавадзе — сестры Нины Чавчавадзе, супруги Александра Грибоедова. Далее открывается дорога в Сванетию в окружении седых вершин через долину реки Ингури. Мы остановимся и полюбуемся водохранилищем Ингури — самой высокой и красивой плотиной в мире с бирюзовой водой среди скал. Нас ждет небольшой пикник у водопада. Теперь нам предстоит подъем на 1600 м. в Местию — место сосредоточения силы и сванских башен. Вечером нас ждет сванский ужин. Вы попробуете кубдари, натхани и многое другое. День 2. Горный трекинг для «бесстрашных сердец» В этот день мы отправляемся в высокогорную общину Ушгули — в переводе «бесстрашное сердце» высота 2200 метров. Это самое высокогорное селение находится у истоков реки Ингури и подножья горы Шхара — ледяной красавицы страны высотой 5201 метр. Нас ждет храм Ламария — Успения Пресвятой Богородицы X века постройки с древними фресками, этнографический музей, расположенный в частном доме XVI века, музей икон с редкими экспонатами и башня царицы Тамары. Далее мы отправимся к леднику Шхара. Путь трекинга составит 9,5 км, подъём на высоту 450 метров через брод реки, курумник. По пути видовые точки на ледник и на Ушгули. День 3. Знаменитый историко-этнографический музей Сванетии Этот день посвящен Местии. Мы посетим дом-музей Маргиани. Оригинальный дом XII века самого богатого и знатного рода Сванетии, сохранившийся в первозданном виде. Это целый комплекс — сюда входит дом, 4 башни XII-XIII вв, семейная церковь. Здесь собраны предметы быта сванов, аутентичный интерьер и мебель. Вы сможете подняться на самый верхний этаж башни, и даже крышу и узнаете историю их создания Далее прогулка по Местии и нас ждет обратный путь в Кутаиси. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Мартвили
- Замок князей Дадиани
- Долина реки Ингури
- Водохранилище Ингури
- Подъем на 1600 м в Местию
- Сванские башни
- Высокогорная община Ушгули
- Гора Шхара
- Храм Богоматери в Ушгули
- Ледник Шхара
- Дом-музей Маргиани
Что включено
- Переезды по маршруту
- Сопровождение профессионального гида
- Экскурсии по программе
- Напитки - вода, бутылка вина
Что не входит в цену
- Входные билеты:
- Дворец Дадиани - 5 лари/взрослые, 1 лари/дети
- Посещение каньона - Мартвили - 17, 25 лари взрослым, 5, 5 лари детям
- Прогулка на лодке - 15 лари
- В Ушгули подъем на комфортных джипах с местными жителями. Доплата составит около 200 лари
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- Проживание. Отель выбирается дополнительно и не включен в стоимость тура:
- 2-х местный номер с общей ванной комнатой на этаже - 20 евро, 3-х местный - 30 евро
- 2-х местный номер с ванной комнатой - 32 евро, 3-х местный - 48 евро
- Отели 3*** и более от 60 евро за двухместный номер в зависимости от сезона
- Питание:
- Обеды и ужины оплачиваются дополнительно. Будем заезжать в кафе по пути и пробовать блюда от местных жителей. Средний чек в кафе 10-12 евро
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Кутаиси
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