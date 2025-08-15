Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Мцхете

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Мцхете, цены от €20. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
На машине
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
€193 за всё до 3 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
На автобусе
10 часов
10 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
Узнайте тайны первой столицы Грузии, посетите древний Уплисцихе и дом-музей Сталина. Комфортная поездка на микроавтобусе с опытным гидом
Начало: У собора Светицховели
Расписание: ежедневно в 09:50
Завтра в 09:50
30 янв в 09:50
€60 за человека
Сквозь тысячелетия Грузии: Уплисцихе, Мцхета и Джвари
На автобусе
9 часов
Групповая
до 19 чел.
Сквозь тысячелетия Грузии: Уплисцихе, Мцхета и Джвари
Прикоснуться к истокам страны, увидеть пещерный город и святыни «алтаря Сакартвело»
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
€20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    15 августа 2025
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
    Спасибо большое экскурсоводу Рузане за потрясающий тур Мцхета-Гори! Мы получили огромное удовольствие и однозначно будем рекомендуем отправиться в это незабываемое путешествие!
  • А
    Антон
    3 августа 2025
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
    Окунитесь в прошлое Грузии с отголоском мировой истории. Загадочные пещеры Уплисцихе свидетельствуют о древней культуре на Кавказе. Сопровождая великолепними видам
    читать дальше

    на горы.
    Мцхета и Джвари, важнейшие паломнические святыни, демонстрируют как первые шаги христианства, так и полноценное религиозное государство устоявшее столетия.
    Музей Сталина рассказывает уже об истории современности. Целая эпоха связанная как и с террором и репрессиями, так и с удивительным прогрессом и победой над фашизмом. Музей не отвечает на вопрос о неоднозначности личности Сталина, а только её подчеркивает.

    Наш гид Лана очень приятная и образованная. Заботилась о нас и много всего рассказывала. Мы познали много нового и посетили удивителные места.

  • О
    Олег
    21 июля 2025
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
    Очень интересная и содержательная экскурсия. Обязательно порекомендую своим друзьям.
  • И
    Инна
    18 июля 2025
    Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Спасибо за невероятное путешествие и интереснейший рассказ об истории и традициях Грузии!
  • С
    Сергей
    5 июля 2025
    Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
    Казбек – Грузия!!!
    Нашей заключительной поездкой по Грузии был КАЗБЕК!
    Мы проехали по Военно-Грузинской дороге. Посмотрели ущелье рек Арагви и Куры, крепость
    читать дальше

    Ананури.
    Во время поездки нам открывались замечательные виды Кавказа!! Эти места описывались в знаменитыми писателями – Толстым, Лермонтовым, и многими – многими другими Великими писателями!
    Огромное впечатление оставляют величественные виды Главного Кавказского хребта!! Троицкая церковь Гергети на фоне Казбека - это просто незабываемое!
    Экскурсия в Мцхете произвела неизгладимое впечатление!
    Спасибо Вам, Вано, за экскурсию!
    Сергей Николаевич и Сергей (сын) Чернявские.

  • A
    A
    30 июня 2025
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
    Гидом был у нас Михо, отличный, веселый и содержательный рассказчик.
  • Н
    Нона
    15 июня 2025
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
    Все прошло великолепно,Лана просто отлично выполнила свою работу,нам повезло с погодой.
  • Е
    Елена
    30 апреля 2025
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
    Нам очень понравилась экскурсия в Мцхету, абсолютно не напряжная, особенно понравилась экскурсия в Казбеги от 23 апреля с Бесо. Хотя Казбек и не увидели, было и страшно и интересно, адреналин выше крыши.
    И Бесо и Лана замечательные рассказчики.
  • Р
    Руслан
    21 апреля 2025
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
    Отличный тур по историческим местам Грузии и музей Сталина. У нас был гид Роберт, всё очень интересно и подробно рассказывал про сами места и историю. А так же красиво пел в перерывах.
  • К
    Карфик
    28 марта 2025
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
    Гид Нана прекрасная женщина, все доступно объяснила, рассказала об истории Мцхеты. Локации красивые, пещерный город довольно хорошо сохранился, интересно было там походить
    Нам понравилось
