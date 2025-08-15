читать дальше

на горы.

Мцхета и Джвари, важнейшие паломнические святыни, демонстрируют как первые шаги христианства, так и полноценное религиозное государство устоявшее столетия.

Музей Сталина рассказывает уже об истории современности. Целая эпоха связанная как и с террором и репрессиями, так и с удивительным прогрессом и победой над фашизмом. Музей не отвечает на вопрос о неоднозначности личности Сталина, а только её подчеркивает.



Наш гид Лана очень приятная и образованная. Заботилась о нас и много всего рассказывала. Мы познали много нового и посетили удивителные места.