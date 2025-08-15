Индивидуальная
до 3 чел.
Тур одного дня: Мцхета, Казбеги, Ананури
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы с эксклюзивным туром по Мцхете, Казбеги и Ананури
Начало: Мцхета или Тбилиси
4 фев в 08:00
5 фев в 08:00
€193 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день! (из Мцхеты)
Узнайте тайны первой столицы Грузии, посетите древний Уплисцихе и дом-музей Сталина. Комфортная поездка на микроавтобусе с опытным гидом
Начало: У собора Светицховели
Расписание: ежедневно в 09:50
Завтра в 09:50
30 янв в 09:50
€60 за человека
Групповая
до 19 чел.
Сквозь тысячелетия Грузии: Уплисцихе, Мцхета и Джвари
Прикоснуться к истокам страны, увидеть пещерный город и святыни «алтаря Сакартвело»
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
30 янв в 09:00
€20 за человека
- ДДиана15 августа 2025Спасибо большое экскурсоводу Рузане за потрясающий тур Мцхета-Гори! Мы получили огромное удовольствие и однозначно будем рекомендуем отправиться в это незабываемое путешествие!
- ААнтон3 августа 2025Окунитесь в прошлое Грузии с отголоском мировой истории. Загадочные пещеры Уплисцихе свидетельствуют о древней культуре на Кавказе. Сопровождая великолепними видам
- ООлег21 июля 2025Очень интересная и содержательная экскурсия. Обязательно порекомендую своим друзьям.
- ИИнна18 июля 2025Спасибо за невероятное путешествие и интереснейший рассказ об истории и традициях Грузии!
- ССергей5 июля 2025Казбек – Грузия!!!
Нашей заключительной поездкой по Грузии был КАЗБЕК!
Мы проехали по Военно-Грузинской дороге. Посмотрели ущелье рек Арагви и Куры, крепость
- AA30 июня 2025Гидом был у нас Михо, отличный, веселый и содержательный рассказчик.
- ННона15 июня 2025Все прошло великолепно,Лана просто отлично выполнила свою работу,нам повезло с погодой.
- ЕЕлена30 апреля 2025Нам очень понравилась экскурсия в Мцхету, абсолютно не напряжная, особенно понравилась экскурсия в Казбеги от 23 апреля с Бесо. Хотя Казбек и не увидели, было и страшно и интересно, адреналин выше крыши.
И Бесо и Лана замечательные рассказчики.
- РРуслан21 апреля 2025Отличный тур по историческим местам Грузии и музей Сталина. У нас был гид Роберт, всё очень интересно и подробно рассказывал про сами места и историю. А так же красиво пел в перерывах.
- ККарфик28 марта 2025Гид Нана прекрасная женщина, все доступно объяснила, рассказала об истории Мцхеты. Локации красивые, пещерный город довольно хорошо сохранился, интересно было там походить
Нам понравилось
