Давид проводит ещё 1 экскурсию

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Святыни духовной столицы Грузии, Бодбийский монастырь и город влюбленных

Давид
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Давид – ваш гид
В путешествии по сакральным местам вы проследите путь легендарной просветительницы святой Нино и познакомитесь с историей зарождения христианства на нашей земле.

В программе — посещение древнего храма Джвари, воздвигнутого на месте первого креста Грузии, и грандиозный собор Светицховели, где хранится Хитон Господен.

А также Бодбийский монастырь, в котором находятся останки крестительницы, и романтичный город Сигнахи, полностью сохранивший древние крепостные стены.
163 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви

Что вас ожидает

Культовые места Мцхеты и окрестностей
Древняя столица Грузии — сакральное место для каждого грузина и паломнический центр для христиан всего мира. За невероятную концентрацию культовых религиозных памятников Мцхету называют «Вторым Иерусалимом». На прогулке по городу вы узнаете о деятельности грузинской просветительницы Нино Каппадокийской и истории распространения христианства на нашей земле. Посетите монастырский храм Джвари, построенный в 6 веке и увековеченный в литературе Лермонтовым, и услышите предание о поставленном здесь Святом кресте. А также познакомитесь с великолепной архитектурой грандиозного собора Светицховели, где хранится одна из величайших святынь — Хитон Господен.

Бодбийский монастырь
Впечатлившись атмосферой древности и фантастически красивыми видами Мцхеты, вы отправитесь в не менее живописное место — исторический регион Кахетию. В селе Бодбе находится еще одна знаковая обитель — Бодбийский монастырь, где покоится святая Нино. Гуляя по красивой и ухоженной территории комплекса, вы встретите аккуратные цветники и лужайки, виноградники и подсобное хозяйство, церковные постройки и целебный источник. А по пути я расскажу о возникновении и непростой судьбе храма, о коронации кахетинских царей и одном из крупнейших хранилищ церковных книг в Грузии.

Сигнахи — город влюбленных
В завершении этого одухотворенного путешествия вы посетите небольшой и очень уютный городок, единственный в стране, где сохранились в первоначальном виде крепостные стены. Поговорим о далеких временах правителя Ираклия II, предании о знаменитом эпизоде из жизни художника Нико Пиросмани и круглосуточном Доме бракосочетания, благодаря которому Сигнахи и назвали городом влюбленных. А со смотровых площадок на сторожевых башнях вам откроется незабываемый вид на Алазанскую долину, где рождаются легендарные вина Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси: я заберу вас в отеле и привезу обратно.
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: обед и дегустации домашних вин.
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета — Сигнахи, путь веры и любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Давид
Давид
Как гласит народная грузинская мудрость: «Каждый гость — это гость, посланный Богом». Я родился в Тбилиси и как уроженец этого города и сын этой гостеприимной страны обязан тепло принимать своих гостей. Я предлагаю профессиональный сервис и индивидуальный подход, основанный на ваших предпочтениях. Со мной вы увидите самые красивые места и достопримечательности Грузии, узнаете о культуре, традициях и легендах грузинского народа, познакомитесь с грузинской кухней и грузинскими винами.
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Давид проводит ещё 1 экскурсию

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