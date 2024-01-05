Давид проводит ещё 1 экскурсию

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Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви

Путешествие по сакральным местам Грузии: храм Джвари, собор Светицховели, Бодбийский монастырь и романтичный Сигнахи
В путешествии по сакральным местам Мцхеты и Сигнахи вы проследите путь святой Нино и познакомитесь с историей христианства в Грузии.

В программе экскурсии: посещение древнего храма Джвари, где воздвигнут первый крест
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Грузии, и грандиозного собора Светицховели, хранящего Хитон Господен.

Также вас ждет Бодбийский монастырь, где покоятся останки святой Нино, и романтичный город Сигнахи с его древними крепостными стенами. Экскурсия начинается в Тбилиси, транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость. Дополнительные расходы: обед и дегустации домашних вин

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Посещение древних храмов и святынь
  • 🚗 Транспортные расходы включены
  • 💧 Питьевая вода предоставляется
  • 🍷 Возможность дегустации вин
  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 📜 Узнаете историю христианства в Грузии
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви
Мцхета - Сигнахи, путь веры и любви

Что можно увидеть

  • Храм Джвари
  • Собор Светицховели
  • Бодбийский монастырь
  • Город Сигнахи

Описание экскурсии

Культовые места Мцхеты и окрестностей

Древняя столица Грузии — сакральное место для каждого грузина и паломнический центр для христиан всего мира. За невероятную концентрацию культовых религиозных памятников Мцхету называют «Вторым Иерусалимом». На прогулке по городу вы узнаете о деятельности грузинской просветительницы Нино Каппадокийской и истории распространения христианства на нашей земле. Посетите монастырский храм Джвари, построенный в 6 веке и увековеченный в литературе Лермонтовым, и услышите предание о поставленном здесь Святом кресте. А также познакомитесь с великолепной архитектурой грандиозного собора Светицховели, где хранится одна из величайших святынь — Хитон Господен.

Бодбийский монастырь

Впечатлившись атмосферой древности и фантастически красивыми видами Мцхеты, вы отправитесь в не менее живописное место — исторический регион Кахетию. В селе Бодбе находится еще одна знаковая обитель — Бодбийский монастырь, где покоится святая Нино. Гуляя по красивой и ухоженной территории комплекса, вы встретите аккуратные цветники и лужайки, виноградники и подсобное хозяйство, церковные постройки и целебный источник. А по пути я расскажу о возникновении и непростой судьбе храма, о коронации кахетинских царей и одном из крупнейших хранилищ церковных книг в Грузии.

Сигнахи — город влюбленных

В завершении этого одухотворенного путешествия вы посетите небольшой и очень уютный городок, единственный в стране, где сохранились в первоначальном виде крепостные стены. Поговорим о далеких временах правителя Ираклия II, предании о знаменитом эпизоде из жизни художника Нико Пиросмани и круглосуточном Доме бракосочетания, благодаря которому Сигнахи и назвали городом влюбленных. А со смотровых площадок на сторожевых башнях вам откроется незабываемый вид на Алазанскую долину, где рождаются легендарные вина Грузии.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Тбилиси: я заберу вас в отеле и привезу обратно.
  • Транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: обед и дегустации домашних вин.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1866 туристов
Привет! Меня зовут Давид, и я — ваш проводник по Грузии. Я начал водить экскурсии, потому что по-настоящему люблю свою страну. Сначала я просто показывал друзьям любимые места, угощал домашним
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вином, делился историями. Со временем это стало делом моей жизни. Сейчас я не просто показываю маршрут — я создаю атмосферу. Вместо стандартных экскурсий вас ждёт путешествие, где Грузия раскрывается через вкус, детали и живые впечатления. У меня профильное образование и сертификат гида, но главное — это опыт. Я много ездил по стране, общался с местными, собирал истории, легенды, рецепты и детали, которые не найдёшь в путеводителях. Я постоянно обновляю маршруты и включаю то, что действительно стоит вашего внимания — винодельни без вывесок, уютные деревни, уединённые пейзажи. Специализируюсь на гастрономических и винных турах, а также авторских поездках с погружением в местный быт. Мой подход — это диалог, не лекция. Я подстраиваюсь под интересы, умею слушать и стараюсь, чтобы вы чувствовали: вы не турист, а желанный гость в доме, который хочется показать с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение маршрута (в случае, если проведение не возможно). Вы можете предложить ему свой маршрут и
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Давид вам расскажет насколько он будет интересен и возможен по погодным условиям. В пути вы сможете с ним поговорить на разные темы от истории, кухни Грузии, музыки до простых бытовых. Мы увидели красивые места, провели замечательно время! Мы всем советуем Давида! Экскурсия в Мцхету была 27.12.2023г

Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение
Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение
Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение
Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение
Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение
Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение
Давид замечательно проводит экскурсии. Он отличный рассказчик, хороший водитель. Очень коммуникабельный и разносторонний человек. Предложит изменение
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А
Отличная экскурсия. Вежливый и внимательный гид) Рекомендую)
Отличная экскурсия. Вежливый и внимательный гид) Рекомендую)
Отличная экскурсия. Вежливый и внимательный гид) Рекомендую)
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Наталья
Экскурсия потрясающая! Мы остались в полном восторге от маршрута, мест и, конечно, от самого Давида. Он невероятный человек и профессионал своего дела, а его любовь и страсть к Грузии восхищает.
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Знания Давида в области истории поразительны - даты, имена, детали… и ты полностью погружаешься в прошлое и картинки тех времен проплывают перед глазами. Огромное спасибо Давиду за это приключение и за настоящее грузинское гостеприимство!

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В
Давид прекрасный гид, организатор и человек. Он очень любит свою страну, много о ней знает и стремится всем гостям показать настоящую Грузию.
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Н
все отлично, спасибо)
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