Давид проводит ещё 1 экскурсию

В путешествии по сакральным местам Мцхеты и Сигнахи вы проследите путь святой Нино и познакомитесь с историей христианства в Грузии.В программе экскурсии: посещение древнего храма Джвари, где воздвигнут первый крест

Грузии, и грандиозного собора Светицховели, хранящего Хитон Господен. Также вас ждет Бодбийский монастырь, где покоятся останки святой Нино, и романтичный город Сигнахи с его древними крепостными стенами. Экскурсия начинается в Тбилиси, транспортные расходы и питьевая вода включены в стоимость. Дополнительные расходы: обед и дегустации домашних вин

Описание экскурсии

Культовые места Мцхеты и окрестностей

Древняя столица Грузии — сакральное место для каждого грузина и паломнический центр для христиан всего мира. За невероятную концентрацию культовых религиозных памятников Мцхету называют «Вторым Иерусалимом». На прогулке по городу вы узнаете о деятельности грузинской просветительницы Нино Каппадокийской и истории распространения христианства на нашей земле. Посетите монастырский храм Джвари, построенный в 6 веке и увековеченный в литературе Лермонтовым, и услышите предание о поставленном здесь Святом кресте. А также познакомитесь с великолепной архитектурой грандиозного собора Светицховели, где хранится одна из величайших святынь — Хитон Господен.

Бодбийский монастырь

Впечатлившись атмосферой древности и фантастически красивыми видами Мцхеты, вы отправитесь в не менее живописное место — исторический регион Кахетию. В селе Бодбе находится еще одна знаковая обитель — Бодбийский монастырь, где покоится святая Нино. Гуляя по красивой и ухоженной территории комплекса, вы встретите аккуратные цветники и лужайки, виноградники и подсобное хозяйство, церковные постройки и целебный источник. А по пути я расскажу о возникновении и непростой судьбе храма, о коронации кахетинских царей и одном из крупнейших хранилищ церковных книг в Грузии.

Сигнахи — город влюбленных

В завершении этого одухотворенного путешествия вы посетите небольшой и очень уютный городок, единственный в стране, где сохранились в первоначальном виде крепостные стены. Поговорим о далеких временах правителя Ираклия II, предании о знаменитом эпизоде из жизни художника Нико Пиросмани и круглосуточном Доме бракосочетания, благодаря которому Сигнахи и назвали городом влюбленных. А со смотровых площадок на сторожевых башнях вам откроется незабываемый вид на Алазанскую долину, где рождаются легендарные вина Грузии.

Организационные детали