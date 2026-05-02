Она — ровесница Рима, первая столица Грузии и место, где соединяются духовное и земное.
Стены её храмов помнят проповеди Святой Нино, а пейзажи обрели бессмертие в поэме Лермонтова «Мцыри».
Вас ждёт обширная экскурсия по Мцхете и окрестностям: вы увидите монастыри Джвари, Самтавро и Шиомгвиме и узнаете, почему именно здесь возвели первую в стране церковь.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Монастырь Джвари, где Святая Нино водрузила христианский крест, сплетённый из виноградных лоз. А ещё отсюда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры.
- Собор Светицховели — главный храм Мцхеты, в котором, по преданию, хранится Хитон Господень.
- Монастырь Самтавро с усыпальницей первых христианских правителей государства.
- Монастырь Шиомгвиме, вырубленный в скале и окружённый каньоном.
Вы узнаете:
- Почему именно Мцхета стала первой столицей и духовным центром Грузии, как здесь пересекались пути торговли, политики и веры.
- О древнегрузинском царстве Иберия, первых правителях и принятии христианства как государственной религии за десятилетия до Византии.
- Какую роль в крещении Грузии сыграла Святая Нино.
- О символике крестов и легендах, которые хранят эти места.
- Как Мцхета вдохновила Лермонтова на создание поэмы «Мцыри».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером, при необходимости предоставим детские автокресла.
- Пешие участки короткие и несложные, экскурсия подойдёт семьям с детьми и пожилым.
- На обратном пути можем заехать на дегустацию вин или чурчхелы (за доплату).
Когда и сколько длится?
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Мцхете
Я родился и вырос в Тбилиси — городе, где история живёт в каждом камне, а традиции передаются из поколения в поколение. По профессии я историк и конфликтолог и всю свою
Экскурсия «Мцхета — исторический и духовный центр Грузии» с гидом Георгием стала одним из самых ярких впечатлений поездки. Это была не просто обзорная экскурсия по древним монастырям и храмам, а
Ирина, спасибо большое за такие слова и за такой отзыв! ❤️🙏🏻
