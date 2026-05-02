Мои заказы

Мцхета - исторический и духовный центр Грузии

Побывать там, где зарождалось государство, и ощутить связь с истоками грузинской культуры
Она — ровесница Рима, первая столица Грузии и место, где соединяются духовное и земное.

Стены её храмов помнят проповеди Святой Нино, а пейзажи обрели бессмертие в поэме Лермонтова «Мцыри».

Вас ждёт обширная экскурсия по Мцхете и окрестностям: вы увидите монастыри Джвари, Самтавро и Шиомгвиме и узнаете, почему именно здесь возвели первую в стране церковь.
5
1 отзыв
Мцхета - исторический и духовный центр Грузии
Мцхета - исторический и духовный центр Грузии
Мцхета - исторический и духовный центр Грузии

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Монастырь Джвари, где Святая Нино водрузила христианский крест, сплетённый из виноградных лоз. А ещё отсюда открывается вид на слияние рек Арагви и Куры.
  • Собор Светицховели — главный храм Мцхеты, в котором, по преданию, хранится Хитон Господень.
  • Монастырь Самтавро с усыпальницей первых христианских правителей государства.
  • Монастырь Шиомгвиме, вырубленный в скале и окружённый каньоном.

Вы узнаете:

  • Почему именно Мцхета стала первой столицей и духовным центром Грузии, как здесь пересекались пути торговли, политики и веры.
  • О древнегрузинском царстве Иберия, первых правителях и принятии христианства как государственной религии за десятилетия до Византии.
  • Какую роль в крещении Грузии сыграла Святая Нино.
  • О символике крестов и легендах, которые хранят эти места.
  • Как Мцхета вдохновила Лермонтова на создание поэмы «Мцыри».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне с кондиционером, при необходимости предоставим детские автокресла.
  • Пешие участки короткие и несложные, экскурсия подойдёт семьям с детьми и пожилым.
  • На обратном пути можем заехать на дегустацию вин или чурчхелы (за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и вырос в Тбилиси — городе, где история живёт в каждом камне, а традиции передаются из поколения в поколение. По профессии я историк и конфликтолог и всю свою
читать дальшеуменьшить

жизнь посвятил изучению истории, культуры и средневекового наследия. Более 10 лет я работал в мэрии Тбилиси и преподавал историю Грузии и мира в школе. Но однажды понял: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так я пришёл в туризм, потому что моё призвание — не просто рассказывать о Грузии, а показывать её живую, многогранную и настоящую. Я свободно говорю на грузинском, русском и английском языках, немного владею мегрельским и арабским. Путешествия — моя страсть! Прикасаясь к древним стенам, я словно переношусь во времени — в эпоху царей, рыцарей и великих подвигов. Я знаю места, где каждый камень хранит свою легенду, и с радостью поделюсь ими с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Экскурсия «Мцхета — исторический и духовный центр Грузии» с гидом Георгием стала одним из самых ярких впечатлений поездки. Это была не просто обзорная экскурсия по древним монастырям и храмам, а
читать дальшеуменьшить

глубокое и очень живое знакомство с историей Грузии, её верой, легендами и культурой.
Георгий сразу создал очень приятную атмосферу: рассказывал спокойно, увлекательно и с большим уважением к местам, которые мы посещали. Благодаря его рассказу Мцхета перестала быть просто красивым городом с древними памятниками — она раскрылась как место, где переплелись вера, политика, торговые пути, судьбы правителей и духовная история целого народа.
Особенно запомнился монастырь Джвари. Георгий рассказал о Святой Нино, о кресте, сплетённом из виноградных лоз, и о том, почему это место имеет такое огромное значение для христианской истории Грузии. А вид на слияние рек Арагви и Куры действительно впечатляет: это один из тех пейзажей, которые хочется рассматривать молча и долго.
Очень сильное впечатление произвёл собор Светицховели — главный храм Мцхеты. Рассказ Георгия о Хитоне Господнем, легендах, связанных с собором, и его роли в духовной жизни Грузии сделал посещение особенно осмысленным. Было интересно узнать не только исторические факты, но и символику, которая скрыта в архитектуре, крестах и преданиях этого места.
В монастыре Самтавро экскурсия продолжилась рассказом о первых христианских правителях Грузии и о принятии христианства как государственной религии. Георгий очень понятно объяснил, почему это событие стало поворотным моментом для страны и почему Грузия так бережно хранит память о Святой Нино и первых царях-христианах.
Эта экскурсия оставила ощущение глубины, спокойствия и настоящего соприкосновения с Грузией. Георгий — прекрасный гид: внимательный, эрудированный, доброжелательный и очень увлечённый своим делом. Благодаря ему поездка в Мцхету стала не просто красивой прогулкой, а настоящим путешествием в сердце грузинской истории и веры.

Георгий
Георгий
Ответ организатора:
Ирина, спасибо большое за такие слова и за такой отзыв! ❤️🙏🏻
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мцхеты

Похожие экскурсии на «Мцхета - исторический и духовный центр Грузии»

Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
На машине
5 часов
-
4%
67 отзывов
Индивидуальная
Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
4 июн в 08:30
5 июн в 08:30
от €130€136 за человека
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
На машине
5.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заветная Мцхета: Джвари и Шиомгвиме
Узнать, с чего начинается Грузия, отправившись в автопутешествие
Завтра в 12:00
29 мая в 10:00
€120 за всё до 6 чел.
Мцхета - путешествие в прошлое
На машине
4 часа
22 отзыва
Индивидуальная
Мцхета - путешествие в прошлое
Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €240 за человека
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
На машине
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Святыни Мцхеты и тбилисские дворики
Погрузитесь в атмосферу древней Грузии, посетив храмы Мцхеты и пройдитесь по живописным дворикам Тбилиси в компании знающего гида
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от €190 за человека
У нас ещё много экскурсий в Мцхете. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мцхете
-10%
до 4 июля
от €198 за человека