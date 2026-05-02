глубокое и очень живое знакомство с историей Грузии, её верой, легендами и культурой.

Георгий сразу создал очень приятную атмосферу: рассказывал спокойно, увлекательно и с большим уважением к местам, которые мы посещали. Благодаря его рассказу Мцхета перестала быть просто красивым городом с древними памятниками — она раскрылась как место, где переплелись вера, политика, торговые пути, судьбы правителей и духовная история целого народа.

Особенно запомнился монастырь Джвари. Георгий рассказал о Святой Нино, о кресте, сплетённом из виноградных лоз, и о том, почему это место имеет такое огромное значение для христианской истории Грузии. А вид на слияние рек Арагви и Куры действительно впечатляет: это один из тех пейзажей, которые хочется рассматривать молча и долго.

Очень сильное впечатление произвёл собор Светицховели — главный храм Мцхеты. Рассказ Георгия о Хитоне Господнем, легендах, связанных с собором, и его роли в духовной жизни Грузии сделал посещение особенно осмысленным. Было интересно узнать не только исторические факты, но и символику, которая скрыта в архитектуре, крестах и преданиях этого места.

В монастыре Самтавро экскурсия продолжилась рассказом о первых христианских правителях Грузии и о принятии христианства как государственной религии. Георгий очень понятно объяснил, почему это событие стало поворотным моментом для страны и почему Грузия так бережно хранит память о Святой Нино и первых царях-христианах.

Эта экскурсия оставила ощущение глубины, спокойствия и настоящего соприкосновения с Грузией. Георгий — прекрасный гид: внимательный, эрудированный, доброжелательный и очень увлечённый своим делом. Благодаря ему поездка в Мцхету стала не просто красивой прогулкой, а настоящим путешествием в сердце грузинской истории и веры.