За один день мы посетим прекрасные места Грузии, которые запомнились Пушкину, Лермонтову, Толстому, Дюма и многим другим известным людям: знаменитую Военно-Грузинскую дорогу, ущелья рек Арагви и Терек, Даръяльское ущелье, гору Казбек, Крестовый перевал и впечатляющие, величественные, заставляющие радостно и взволнованно биться сердце, могучие горы Главного Кавказского хребта!
Описание экскурсии
- Тур начинается с поездки в старую столицу Грузии, город Мцхета. Мы увидим монастырь Джвари (тот самый, лермонтовский) и духовный центр страны — собор Светицховели. Прогуляемся по центру города, оставляющему после проведенной исторической реконструкции неизгладимое впечатление.
- Затем, насладившись видами громадного горного водохранилища Жинвали, настанет время для визита в неприступную крепость Ананури, которая много веков перекрывала вход в ущелье реки Арагви и была, по сути, последним рубежом обороны. Мы обследуем эту твердыню и проведем сравнительный анализ ее возможностей.
- Далее, покорив Крестовый перевал (2395 м. над уровнем моря) и проехав горнолыжный курорт Гудаури, мы прибудем в селение Степанцминда (Казбеги). Здесь живут горцы-мохеве, неустрашимые воины с неистощимым чувством юмора и с неиссякаемым запасом гостеприимства. При желании можно отведать хинкали (а хинкали родом из этих мест) или, например, мхловани (местное аутентичное блюдо, вроде хачапури, но с начинкой из местных сыра, свекольной ботвы, крапивы и высокогорных трав).
- Гора Казбек, вторая по высоте в Грузии (5047 м.), в ясную погоду видна с площади селения. Вокруг — необычайно красивые горы. Здесь же шумит грозный Терги, который на Северном Кавказе известен как Терек. На автомобиле мы поднимемся на вершину одной из гор рядом с городком Казбеги: здесь находится известный монастырь Святой Троицы Самеба (14 в., высота около 2400 м.). При хорошей погоде отсюда открываются потрясающие виды.
- Мы увидим также невероятно красивое Даръяльское ущелье, а вечером вернемся в Тбилиси.
Организационные детали
- В стоимость входит: услуги гида/водителя, автомобиль, топливо.
- В стоимость не входит: проживание, питание, входные билеты, трансферы аэропорт/город.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Зимой Крестовый перевал, а также в монастырь св. Троицы Самеба может быть закрыт ввиду погодных условий. В этом случае предлагается альтернативный маршрут схожего километража на выбор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мцхета или Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вано — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Провёл экскурсии для 1804 туристов
Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Вано прекрасный гид. Корректный, с очень грамотной речью. У нас был очень загруженной маршрут. Но Вано сохранял спокойствие и продолжал рассказывать о Грузии. Аккуратное вождение. Однозначно рекомендую
Вано
Ответ организатора:
Спасибо большое!
Было очень приятно провести с вами день.
Благодарен за теплые слова.
Желаю вам всего самого доброго и хорошего!
Было очень приятно провести с вами день.
Благодарен за теплые слова.
Желаю вам всего самого доброго и хорошего!
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L
Большое спасибо Вано за отличную экскурсию! Было очень интересно!
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Казбек – Грузия!!!
Нашей заключительной поездкой по Грузии был КАЗБЕК!
Мы проехали по Военно-Грузинской дороге. Посмотрели ущелье рек Арагви и Куры, крепость Ананури.
Во время поездки нам открывались замечательные виды Кавказа!! Эти места
Нашей заключительной поездкой по Грузии был КАЗБЕК!
Мы проехали по Военно-Грузинской дороге. Посмотрели ущелье рек Арагви и Куры, крепость Ананури.
Во время поездки нам открывались замечательные виды Кавказа!! Эти места
+2
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Это была потрясающая поездка!
Невероятной красоты виды природы, прекрасная древняя архитектура, колорит грузинской внестоличной жизни.
Нам понравилось всё, спасибо большое, уважаемый Вано!
Интересный рассказ, очень комфортная манера беседы, достаточное время на каждой из
Невероятной красоты виды природы, прекрасная древняя архитектура, колорит грузинской внестоличной жизни.
Нам понравилось всё, спасибо большое, уважаемый Вано!
Интересный рассказ, очень комфортная манера беседы, достаточное время на каждой из
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Н
Замечательный гид Вано и очень интересная и визуально красивая экскурсия! Мы всем очень довольны! Спасибо еще раз за чудесный день!
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И
Вано отличный гид!
Его знания распространяются далеко за пределы тура, и он охотно ими делится.
Отдельно хочу отметить чистый интеллигентный русский язык, его просто приятно слушать, что очень важно в 10-часовых экскурсиях.
Идеальный тайминг и наполнение экскурсии.
Вано, спасибо большое за экскурсию, вы задаёте очень высокий уровень в своём ремесле.
Его знания распространяются далеко за пределы тура, и он охотно ими делится.
Отдельно хочу отметить чистый интеллигентный русский язык, его просто приятно слушать, что очень важно в 10-часовых экскурсиях.
Идеальный тайминг и наполнение экскурсии.
Вано, спасибо большое за экскурсию, вы задаёте очень высокий уровень в своём ремесле.
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Входит в следующие категории Мцхеты
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