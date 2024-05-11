1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €197 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от €120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
9 часов
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€155 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Квест в Мцхета: поиск символа любви и долголетия - незабываемое приключение
Приглашаем вас в путешествие по историческому Мцхета, где вас ждут загадки, вино и грузинская музыка
Начало: Заедем за вами
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина11 мая 2024Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
- ВВиталий30 апреля 2024Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
- DDavid26 января 2024Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He
- ВВадим-Богдан26 июля 2023Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места. Отдельно спасибо за сделаные на память фотографии. Экскурсовод показал невероятно красивые места. И конечно же накормил вкусной грузинской пищей. Всем советую.
- ЛЛилия23 июня 2023Огромное спасибо,, Nukri, за проведенный день в нашей компании, за интересные рассказы, за юмор, за уютный ресторан с вкусной едой,
- УУльяна27 января 2022Были на экскурсии 22 января. Получили море впечатлений. Прекрасная возможность, чтобы понять, насколько Грузия красивая страна, и насколько богата ее история. Спасибо большое Галине за понятный и структурированный материал и за прекрасную организация!
- ЧЧанг19 января 2022На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось! Галина - знаток истории Грузии, а также
- ММарина11 ноября 2018Леван-интеллигентный,спокойный молодой человек. Не смотря на то,что рассказчик он не очень,экскурсия все равно удалась. Немного не повезло с погодой,однако Леван
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Необычные»
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