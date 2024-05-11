Необычные экскурсии по Мцхете

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Мцхете, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе: путешествие к истокам грузинской культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Грузии, посетив её духовные и исторические сокровища без посредников
Начало: Место Вашего проживания в Тбилиси
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 197 за всё до 2 чел.
Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Монастырь Джвари, конная прогулка и прелести старого Тбилиси
Погрузитесь в историю Грузии, наслаждаясь красотой Мцхеты, монастыря Джвари и живописными видами во время конной прогулки
10 июня в 09:30
13 июня в 09:30
от 120 за всё до 15 чел.
Неизведанная Мцхета
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Неизведанная Мцхета: монастыри, развалины и душа Грузии
Приглашаем в путешествие по святым и таинственным местам Мцхеты, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Тбилиси
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
155 за всё до 5 чел.
Квест: найти символ любви и долголетия
🚗 На машине
Квест
3 часа
Квест в Мцхета: поиск символа любви и долголетия - незабываемое приключение
Приглашаем вас в путешествие по историческому Мцхета, где вас ждут загадки, вино и грузинская музыка
Начало: Заедем за вами
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Нам не повезло с погодой, зато очень повезло с гидом! Огромное спасибо Нукри за отличную экскурсию и за полезную информацию, следующий день в Тбилиси благодаря этому провели просто замечательно.
  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Галина очень грамотный гид. Большое спасибо за экскурсию. Отношение к своей профессии выше всяких похвал.
  • D
    David
    26 января 2024
    Неизведанная Мцхета
    Highly recommended. The guide had very good knowledge of the history of the objects we saw on the route. He
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    was flexible and the attractions were empty except for us. For those who are interested in seeing important but overlooked historical and cultural attractions. Our party was quite satisfied.

  • В
    Вадим-Богдан
    26 июля 2023
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места. Отдельно спасибо за сделаные на память фотографии. Экскурсовод показал невероятно красивые места. И конечно же накормил вкусной грузинской пищей. Всем советую.
    Провели прекрасно день. Гид встречает гостеприимно с грузинским вином. Рассказывает увлекательную историю Грузии и показывает красивые места
  • Л
    Лилия
    23 июня 2023
    Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
    Огромное спасибо,, Nukri, за проведенный день в нашей компании, за интересные рассказы, за юмор, за уютный ресторан с вкусной едой,
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    за аккуратную езду, за интересные места… Мы все очень рады, что встретили такого гида, как Nukri, замечательного человека… Обязательно будем рекомендовать его своим друзьям. Удачи тебе, Nukri!

  • У
    Ульяна
    27 января 2022
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    Были на экскурсии 22 января. Получили море впечатлений. Прекрасная возможность, чтобы понять, насколько Грузия красивая страна, и насколько богата ее история. Спасибо большое Галине за понятный и структурированный материал и за прекрасную организация!
  • Ч
    Чанг
    19 января 2022
    Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
    На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось! Галина - знаток истории Грузии, а также
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    мифов и легенд, которые с ней связаны- из её рассказа я узнала много интересной информации. Тем, кто любит религиозно-историческую тематику экскурсия будет по душе, мы узнали много чего нового про историю Грузии и ее религию. Если история вас интересует не очень сильно- не беда. Вы можете позадавать вопросы о том, что интересно, или что видите за окном- Галина на них с радостью ответит, добавляя разные факты про сооружения древности и легенды. Вам дадут возможность полюбоваться красивыми видами, или остановиться подольше там, где вам понравилось. Например, полазить по Уплисцихе или заехать в конце экскурсии на рынок в Мцхета. Вам еще и посоветуют где что покупать! Одним словом очень рекомендую эту поездку! ☺️

    На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось!На экскурсии в Мцхета и Уплисцихе были вдвоём, с молодым человеком. Нам очень понравилось!
  • М
    Марина
    11 ноября 2018
    Неизведанная Мцхета
    Леван-интеллигентный,спокойный молодой человек. Не смотря на то,что рассказчик он не очень,экскурсия все равно удалась. Немного не повезло с погодой,однако Леван
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    показал нам красоту и величественность старинных храмов и монастырей,которые находятся буквально в облаках и добраться в те места самим просто невозможно. Шикарные виды старой Мцхеты,конечно,впечатляют,прекрасные виды для фото. Завез перекусить в спокойное местечко с хорошей грузинской кухней,за обедом приятно общался с нами. В целом экскурсию порекомендую как обзорную,не слишком загруженную информацией,однако от этого не менее интересной. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «Необычные»

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  1. Мцхета, Шиомгвиме, Уплисцихе - обращение к истокам
  2. Монастырь Джвари, конная прогулка и улицы старого Тбилиси
  3. Неизведанная Мцхета
  4. Квест: найти символ любви и долголетия
Сколько стоит экскурсия по Мцхете в июне 2024
Сейчас в Мцхете в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 197. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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