читать дальше

мифов и легенд, которые с ней связаны- из её рассказа я узнала много интересной информации. Тем, кто любит религиозно-историческую тематику экскурсия будет по душе, мы узнали много чего нового про историю Грузии и ее религию. Если история вас интересует не очень сильно- не беда. Вы можете позадавать вопросы о том, что интересно, или что видите за окном- Галина на них с радостью ответит, добавляя разные факты про сооружения древности и легенды. Вам дадут возможность полюбоваться красивыми видами, или остановиться подольше там, где вам понравилось. Например, полазить по Уплисцихе или заехать в конце экскурсии на рынок в Мцхета. Вам еще и посоветуют где что покупать! Одним словом очень рекомендую эту поездку! ☺️