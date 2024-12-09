Обзорные экскурсии в Мцхете

Этот маршрут сродни временному порталу: из древней столицы Мцхеты, где царит атмосфера Средневековья, вы вернётесь в старый, но современный Тбилиси, чтобы в динамике уловить неповторимую прелесть двух столиц. Места, воспетые поэтом, и смешение времён и стилей на холмистых улочках… Мцхета и Тбилиси очаруют вас древними и новыми красотами.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

С 3 века до н. э. Мцхета была столицей Иберии. Это древний город и колыбель христианства в Грузии. Что из его жемчужин будет на нашем пути?

Храм Джвари

Сначала посетим храм 7 века — гордость грузинской архитектуры. Он находится в живописнейшем месте, на вершине горы, откуда открывается незабываемый вид на Мцхету и слияние двух рек — Арагви и Куры.

Кафедральный собор Светицховели

Именно здесь захоронен хитон Христа, привезённый из Иерусалима. Я расскажу об этом подробнее!

Улочки Мцхеты

На мощёных улицах продают сувениры, варят вкусный кофе на песке. У вас будет время немного погулять и почувствовать атмосферу этого места.

Спешите в Тбилиси!

Далее отправимся в Тбилиси. «Спешите в Тифлис, не поверите, что за роскошь!» — писал Грибоедов своим друзьям. И мы поспешим.

Контрасты города

Тбилиси невероятно эклектичен: восточная и западная культура, старое и современное гармонично сочетаются. Это чувствуется в архитектуре, традициях и религии.

Главные районы и не только

Индивидуальный формат и поездка на автомобиле позволят увидеть не только старый город. Я покажу вам район Ваке, проспект Руставели, площадь Свободы и проспект Агмашенебели на левом берегу Куры.