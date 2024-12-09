Обзорные экскурсии в Мцхете

Не спеша - по главным достопримечательностям двух столиц
Этот маршрут сродни временному порталу: из древней столицы Мцхеты, где царит атмосфера Средневековья, вы вернётесь в старый, но современный Тбилиси, чтобы в динамике уловить неповторимую прелесть двух столиц.
Места, воспетые поэтом, и смешение времён и стилей на холмистых улочках… Мцхета и Тбилиси очаруют вас древними и новыми красотами.
С 3 века до н. э. Мцхета была столицей Иберии. Это древний город и колыбель христианства в Грузии. Что из его жемчужин будет на нашем пути?
Храм Джвари
Сначала посетим храм 7 века — гордость грузинской архитектуры. Он находится в живописнейшем месте, на вершине горы, откуда открывается незабываемый вид на Мцхету и слияние двух рек — Арагви и Куры.
Кафедральный собор Светицховели
Именно здесь захоронен хитон Христа, привезённый из Иерусалима. Я расскажу об этом подробнее!
Улочки Мцхеты
На мощёных улицах продают сувениры, варят вкусный кофе на песке. У вас будет время немного погулять и почувствовать атмосферу этого места.
Спешите в Тбилиси!
Далее отправимся в Тбилиси. «Спешите в Тифлис, не поверите, что за роскошь!» — писал Грибоедов своим друзьям. И мы поспешим.
Контрасты города
Тбилиси невероятно эклектичен: восточная и западная культура, старое и современное гармонично сочетаются. Это чувствуется в архитектуре, традициях и религии.
Главные районы и не только
Индивидуальный формат и поездка на автомобиле позволят увидеть не только старый город. Я покажу вам район Ваке, проспект Руставели, площадь Свободы и проспект Агмашенебели на левом берегу Куры.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мариам — ваш гид в Мцхете
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 703 туристов
Здравствуйте!
Я грузинка, родилась в Тбилиси. По профессии искусствовед. Состою в ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные туры по Грузии. Буду рада познакомить Вас с моей страной!
Что главное в Грузии? Это тёплое, читать дальшеуменьшить
открытое отношение, доброжелательные люди, своеобразный ритм жизни (когда всегда есть желание и время для застолья:), солнцем наполненные дни, высокие горы, древние храмы, вкусная кухня, вино и многое, многое другое, что Вам предстоит открыть!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Аркадий
Я постараюсь не уподобиться грузинскому тамаде, а просто и коротко выразить наше мнение. Нас четверо(две семейные пары) и вместе мы исколесили пол мира. Наш опыт говорит о том что в путешествии читать дальшеуменьшить
необходимо иметь опытного, надёжного гида и это очень важно! Ещё до приезда наш гид помогла нам определиться с гостиницей, выбрать и заказать отличный ресторан, а также организовала нам трансфер. Мы прилетели в Тбилиси вечером, а на утро следующего дня встретились с нашим гидом.
Первый взгляд и мнения: молодая миловидная женщина расскажет нам пару басен о Тифлисе о страданиях грузинского народа, повозит нас по заранее определённым точкам сбыта…
Опыт: толковый, знающий гид с академической подготовкой влюблённый в свою страну и народ, готовый дать полезный совет по интересующим вас вопросам.
Путешествуя с Мариам(Марика) мы узнали много нового о Грузии и её гордом народе, увидели интересные и красивые места. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Нас не возили по торговым точкам. Марика не смотрела на часы и не требовала доплаты за дополнительное время. Мы могли обратиться к ней с вопросами в нерабочее время.
Наш отпуск удался на славу и естественно что мы рекомендуем нашего гида от всего сердца ❤.
P.S. На сегодняшний день, ноябрь 2024, Тбилиси днём выглядит потрёпанным и не умытым, однако ночь преображает этот старинный город. Он выглядит сказочно в огнях света и гирляндах опоясывающих его здания. Что видеть…? выбор за тобой.
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