Обзорные экскурсии в Мцхете

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Увидеть главное от античных руин в древней Мцхете до улиц современной Грузии

Mariam
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Mariam – ваш гид
Маршрут моей экскурсии сродни временному порталу: из города, помнящего великих предков, вы вернётесь в старый, но современный Тбилиси, чтобы в динамике уловить неповторимую прелесть двух столиц.

Места, воспетые поэтом, и смешение времён и стилей на холмистых улочках — Мцхета и Тбилиси очаруют вас древними и новыми красотами.
70 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 5 часов
До 10 человек
Встреча У Вашего отеля
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Тбилиси и окрестности
Тбилиси и окрестности

Что вас ожидает

Память о праотцах
С 4 века до нашей эры Мцхета была столицей Иберии. Этот древний город — колыбель христианства в Грузии, поэтому здесь вы увидите невероятные архитектурные шедевры религиозного толка. Сначала посетите кафедральный собор Светицховели, где хранится хитон Христа из Иерусалима, а после — посмотрите на слияние Арагви и Куры у подножия монастыря Джвари. Храм 6 века находится в живописнейшем месте — на вершине скалы, откуда открывается панорама окрестностей древней Мцхеты. Но христианской историей города мы не обойдёмся — я отведу вас к руинам античной крепости Армаз, чтобы вы ощутили, насколько стара и велика грузинская земля.

Город-феникс Тбилиси
Я расскажу, как Грузия обрела нынешнюю столицу и что роднит Тбилиси со сказочной птицей. Вы полюбуетесь резными балкончиками, своеобразной архитектурой караван-сараев, аскетичными храмами и куполами старинных терм, богатыми буржуазными домами 19 века и фасадами зданий в стиле модерн. Тбилиси невероятно эклектичен, во всём. И особенно легко заметить это у современных, почти футуристичных построек — Стеклянного моста и кукольного театра, которые вы увидите наряду с улицей Шарден, Инжировым ущельем и крепостью Нарикала.

Тбилиси и окрестности
Тбилиси и окрестности

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У Вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Mariam
Mariam
Здравствуйте! Я грузинка, родилась в Тбилиси. По профессии искусствовед. Состою в ассоциации гидов Грузии. Провожу индивидуальные туры по Грузии. Буду рада познакомить Вас с моей страной! Что главное в Грузии? Это тёплое, открытое отношение, доброжелательные люди, своеобразный ритм жизни (когда всегда есть желание и время для застолья:), солнцем наполненные дни, высокие горы, древние храмы, вкусная кухня, вино и многое, многое другое, что Вам предстоит открыть!
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Обзорные экскурсии в Мцхете

Загадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы ГрузииЗагадки Мцхеты, древней столицы Грузии
скидка10%
€80
72 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Автомобильное путешествие к сердцу грузинской цивилизации
Поездка во Мцхета – это возможность одновременно прикоснуться к истории античного мира, эпохе раннего христианства и средневековья. Без этого города невозможно себе представить культурный облик Грузии - Мцхета называют "Вторым Иерусалимом" за невероятный концентрат святых мест и огромную историческую значимость. На экскурсии вы увидите все самые важные достопримечательности и услышите историю этих мест в доступной и увлекательной форме.
Тбилиси-Мцхета: две древние легендыТбилиси-Мцхета: две древние легендыТбилиси-Мцхета: две древние легенды
90 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Насыщенная экскурсия по двум столицам Грузии
Я покажу вам самое сердце Тбилиси — гуляя по старым колоритным улочкам, вы проследите историю города со времен основания до наших дней, узнаете о прошлом быте тбилисцев, увидите самые яркие и интересные памятники архитектуры. А в городе Мцхета познакомитесь со святынями духовной столицы Грузии и получите удовольствие от живописных видов, ставших визитной карточкой нашей страны.
Летопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские местаЛетопись Грузии, Мцхета и лермонтовские места
скидка15%
€95
81 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Знакомство с историческим и духовным наследием страны в окружении дивных пейзажей
Всего двадцать километров от Тбилиси — и вы переноситесь на 25 столетий назад. Это возможно в Мцхете — небольшом городке, где чувствуется дыхание вечности. Здесь вы вслед за Лермонтовым полюбуетесь слиянием двух сестёр, рек Арагви и Куры, найдёте следы древнего города Армазисцихе и проследите путь грузинского христианства в монастырях Джвари и Светицховели — в последнем хранятся великие христианские реликвии.
Тбилиси и МцхетаТбилиси и МцхетаТбилиси и Мцхета
110 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Две столицы от древности до современности
Тбилиси — место, которое в последнее время сочетает в себе аутентичную старину и современные тренды. Экскурсия по Тбилиси станет для вас не только обзорной прогулкой, но и легким погружением в историю города. За 4 часа вы успеете познакомиться с главными достопримечательностями грузинской столицы: погуляете по проспекту Руставели и старым улочкам, увидите знаменитые серные бани, прокатитесь по канатной дороге к крепости Нарикала. А во второй части экскурсии посетите сакральный город для Грузии — старинную Мцхету, где прикоснетесь к истоками культуры и религии страны.
Мцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческаяМцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческаяМцхета и Уплисцихе — Грузия христианская и языческая
От 98 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Узнать главное о «втором Иерусалиме» и исследовать пещерный город
В этом путешествии объединены два разных, но исторически значимых города — первая столица Грузии и покинутый город пещер Уплисцихе. Уютные улочки Мцхеты приведут вас к храмам Светицховели и Самтавро: в этих святынях я расскажу об истории грузинского христианства, о роли веры в культуре и жизни страны. Следом вы полюбуетесь слиянием двух рек у храма Джвари и отдохнете за обедом в легендарном кафе для местных. А в Уплисцихе приготовьтесь «полазить» по скалам древнего города язычников.
Два сердца Грузии: от Мцхеты до ТбилисиДва сердца Грузии: от Мцхеты до ТбилисиДва сердца Грузии: от Мцхеты до Тбилиси
140 за экскурсию
10 часов
Прочувствовать атмосферу древней столицы и влюбиться в современный центр Сакартвело
Мцхета и Тбилиси откроют вам все секреты из «биографии» солнечной Грузии — от первобытного периода до современности. Вы «переместитесь» во времени к самым значимым событиям из прошлого и узнаете, чем страна живёт сегодня. Я покажу вам культовые места двух столиц: монастырь Джвари и храм Светицховели, знаменитые серные бани и старинные улочки. Традиции и обычаи прошлого и современное «лицо» Сакартвело — вы познакомитесь с гостеприимной Грузией и её красочной природой на моей обзорной экскурсии.

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