А Анна Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.

Н Нина Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии читать дальше людей вокруг себя! Не представляю теперь экскурсии с кем-то другим, потому что так интересно подавать такое количество материала могут единицы! Теперь с еще большим восторгом, восхищением и трепетом отношусь к истории грузинского народа! Несколько раз подступали слезы и ком к горлу от величия и гордости за прекрасную Грузию! Спасибо, что несёте свои знания и любовь к истории в массы! Невероятная по своему наполнению экскурсия! Зураб - прекрасный рассказчик, который абсолютно точно влюблён в своё дело и влюбляет в него

о ольга Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии Добрый день! Брали экскурсию с Зурабом в Мцхету. Чудесный гид, чудесная экскурсия! Очень интересная информация от начала и до конца экскурсии))остались в полном восторге и с огромным багажом впечатлений!

М Максим Загадки Мцхеты, древней столицы Грузии Отличный экскурсовод с большим количеством знаний.

Г ГУЛЬНАЗ Путешествие в прошлое Спасибо большое Этери за познавательную экскурсию и приятное общение! Нам всем и всё понравилось! Мцхета удивительная!

М Марина Путешествие в прошлое Отдельное спасибо Роману за очень интересную экскурсию. Всё было замечательно. Очень много информации, лёгкая подача, интересно слушать. Чувствуется забота и ответственный подход к работе. Однозначно рекомендую.

Е Елена Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!

М Мирца Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!