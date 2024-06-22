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10%
Индивидуальная
5 часов
Загадки Мцхеты: Путешествие по древней столице Грузии с эксклюзивным гидом
Исследуйте Мцхету, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия раскроет вам секреты древней Грузии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
7 июля в 12:00
19 июля в 08:30
от 114€103 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древняя Мцхета и доисторический Уплисцихе: путешествие в прошлое Грузии
Погрузитесь в удивительный мир грузинской истории, посетив древние храмы и монастыри Мцхеты и античный город Уплисцихе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие в прошлое: уникальная экскурсия по Мцхета
Окунитесь в историю древнего Мцхета, где каждый камень рассказывает свою легенду. Откройте для себя мир древних святынь и легенд
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
от €180 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июня 2024Мечта всех туристов - оказаться в стране с местным, который влюблен в свою страну, умеет о ней красиво рассказать, да и сам является интересным человеком, ярким, достойным представителем своей страны. Вот нам так повезло с Давидом. Будем помнить.
- ННина21 июня 2024Невероятная по своему наполнению экскурсия! Зураб - прекрасный рассказчик, который абсолютно точно влюблён в своё дело и влюбляет в него
- оольга27 мая 2024Добрый день! Брали экскурсию с Зурабом в Мцхету. Чудесный гид, чудесная экскурсия! Очень интересная информация от начала и до конца экскурсии))остались в полном восторге и с огромным багажом впечатлений!
- ММаксим23 мая 2024Отличный экскурсовод с большим количеством знаний.
- ГГУЛЬНАЗ3 мая 2024Спасибо большое Этери за познавательную экскурсию и приятное общение! Нам всем и всё понравилось! Мцхета удивительная!
- ММарина30 апреля 2024Отдельное спасибо Роману за очень интересную экскурсию. Всё было замечательно. Очень много информации, лёгкая подача, интересно слушать. Чувствуется забота и ответственный подход к работе. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена25 апреля 2024Не могу не поделиться своими впечатлениями от экскурсии! Прекрасно продуманная программа, комфортное пребывание, профессионально, очень доступно предоставлена информация. Приятное «послевкусие» от увиденного и услышанного! Спасибо Давиду!
- ММирца8 апреля 2024Спасибо Давиду, все было супер! Давид очень инетересно все рассказывает с большой любовью к своей стране. Поездка прошла довольно легко и очень насыщенно, нам всем очень понравилось!
- ЮЮлия2 апреля 2024Замечательная была экскурсия, дождь немного все испортил, а так гид Роман просто кладезь интересных фактов, нам понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете в категории «На выходные»
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