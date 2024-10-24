Тбилиси глазами местного: увлекательная фотопрогулка по городу

Дорогие, путешественники! Эта экскурсия не утомительная.
Темп прогулки комфортный, с множеством остановок для фотографий и простых бесед, так что вы будете чувствовать себя расслабленно и свободно наслаждаться каждым моментом.
К тому же, местный гид познакомит вас с секретными местами в городе, которые доступны только избранным.
Темп прогулки комфортный, с множеством остановок для фотографий и простых бесед, так что вы будете чувствовать себя расслабленно и свободно наслаждаться каждым моментом.
К тому же, местный гид познакомит вас с секретными местами в городе, которые доступны только избранным.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание фото-прогулки
Приглашаю вас на уникальную фотопрогулку по районам Сололаки и старого города — местам, где история встречается с современностью, а каждый уголок скрывает в себе удивительную красоту, доступную лишь внимательному взгляду. Вместе мы пройдемся по узким улочкам, заглянем в аутентичные дворики, скрытые от туристов, и запечатлеем ваше путешествие в ярких, стильных кадрах. В ходе фото экскурсии ваш гид не только создаст атмосферу для съемки, но и подберет идеальные ракурсы и освещение, чтобы ваши фотографии выглядели как кадры из профессиональной фотосессии.
Съемка ведется на i
Phone 14 Pro Max — устройство с высоким качеством изображений. Вас ждут непринужденная обстановка в компании коренного «тбилисца», захватывающие истории, передающие дух Тбилиси и ваше уникальное присутствие в его атмосфере. Необходимые советы по позированию помогут вам чувствовать себя уверенно и раскованно перед камерой, а опыт фотографирования добавит кадрам глубины и выразительности. По вашему желанию, фото-прогулка может сопровождаться увлекательными рассказами о городе — от его древней истории до современных интересных фактов, а также экскурсия может проходить в легкой, дружеской беседе, создавая комфортную и непринужденную атмосферу. Не упустите возможность создать коллекцию стильных и фотографий, которые украсят ваш альбом и социальные сети, и станут прекрасным напоминанием о вашем путешествии. Важная информация: Откройте для себя Тбилиси с новой стороны через объектив местного фотографа-гида.
Каждый день в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Район серных бань (Абанотубани). Фотосессия на фоне и прямо на сводчатых полукруглых куполах. Снимки получаются эффектными и аутентичными, придавая восточную изюминку
- 2. Мост и смотровая площадка района Метехи. Все эти две локации находятся в пешей доступности друг от друга. Фотосессия в этих исторических местах добавит разнообразия в ваш фотоальбом, поскольку снимки будут делаться с разных ракурсов
- 3. Аутентичные тбилисские дворики, парадные и фасады домов 19-20 веков района Сололаки
Что включено
- Услуги гида-фотографа/n/nФотосессия/n/nЭкскурсия /n/n20 обработанных фотографий с цветокоррекцией/n/nБутилированная вода/n/nДегустация вина (по желанию)
Что не входит в цену
- Трансфер/n/nЛичные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Район серных бань. Королевские бани
Завершение: Район Метехи. Смотровая площадка
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия включает пешую прогулку
- Поэтому участникам рекомендуется приходить в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Ella
24 окт 2024
Мы были очень впечатлены глубиной знаний нашего гида во время экскурсий по Тбилиси. На первой экскурсии Валерий показал нам уникальные места, сделал потрясающие фотографии меня и моей семьи, а также поделился увлекательными фактами об истории региона. Нам так понравилось, что мы заказали еще одну экскурсию. Мы узнали много нового о грузинской культуре, религии и архитектуре. Рекомендую всем!
Похожие экскурсии из Тбилиси
скидка
29%
10 часов
Групповая
до 17 чел.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
19 дек в 08:45
21€15 за человека
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Путешествие по Тбилиси и Кахети: монастырь Бодбе, романтичный Сигнахи, винные заводы и усадьба Чавчавадзе. Удобный трансфер и увлекательные рассказы гида
Завтра в 08:30
19 дек в 08:30
€174 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Тбилиси
Узнайте историю и культуру Тбилиси с восточной точки зрения. Посетите ключевые достопримечательности и окунитесь в атмосферу многокультурного города
Начало: У станции метро Авлабари
8 янв в 09:00
10 янв в 09:00
€80 за всё до 2 чел.