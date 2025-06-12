Погрузитесь в волшебство ночного Тбилиси, где древность встречается с современностью под ламповыми и неоновыми огнями.
В рамках этой экскурсии вы посетите знаковые места города и его скрытые уголки, доступные лишь немногим.
Прогулка проходит в дружественной атмосфере, в комфортном темпе с остановками для фотографий и приятных бесед. Готовы исследовать Тбилиси и ощутить его вечерний уют?
В рамках этой экскурсии вы посетите знаковые места города и его скрытые уголки, доступные лишь немногим.
Прогулка проходит в дружественной атмосфере, в комфортном темпе с остановками для фотографий и приятных бесед. Готовы исследовать Тбилиси и ощутить его вечерний уют?
Время начала: 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание фото-прогулкиПриглашаю вас на вечернюю фотопрогулку по атмосферным районам Мтацминда, Сололаки и старого Тбилиси вместе с коренным жителем города гидом — фотографом, который покажет вам Тбилиси, который вы ещё не видели. Мы прогуляемся по узким улочкам, заглянем в аутентичные дворики, скрытые от глаз туристов, и запечатлеем ваше путешествие в стильных, ярких кадрах. Что вас ждет? Посещение локаций с неоновым и ламповым освещением, доступные только избранным.
- Фотосъемка на i.
- Phone 14 Pro Max с гарантией стильных и качественных снимков. - Творческая атмосфера — гид не только подберет удачные ракурсы и освещение, но и создаст настроение для ярких и выразительных фотографий. Для этого будут использоваться реквизиты. - Советы по позированию, которые помогут вам чувствовать себя уверенно и раскованно перед камерой. Погружение в атмосферу города: Ваш гид — не только фотограф, но и знаток Тбилиси. Во время прогулки он ненавязчиво поделится с вами увлекательными историями о городе: от его древних корней до современных интересных фактов. Это позволит вам не просто увидеть, но и прочувствовать душу Тбилиси. Для кого подойдёт эта экскурсия? Эта фотопрогулка идеально подходит тем, кто хочет сохранить воспоминания о Тбилиси в стильных кадрах и узнать город с новой стороны и не только через объектив камеры, но и через душевные рассказы гида. Не упустите возможность создать серию уникальных фотографий, которые станут украшением вашего альбома и социальных сетей, сохранив теплые воспоминания о вашем путешествии! Важная информация: Откройте для себя вечерний Тбилиси с новой стороны через объектив местного фотографа-гида.
Экскурсия проводится каждый день. С 17:30 до 23:30 вы можете выбрать удобное для вас время для экскурсии
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы начнем у Моста Мира - символа нового Тбилиси, освещенного яркими неоновыми лампами. Здесь сделаем первые эффектные снимки на фоне футуристических огней и архитектуры
- Затем мы отправимся к крепости Нарикала, где с высоты откроется захватывающая панорама ночного города - идеальный фон для запоминающихся фотографий
- Прогулка по Старому городу позволит вам почувствовать шарм узких улочек, где каждый уголок будто создан для фотосессии. Свет фонарей, старинные здания и уютные кафе придают особую атмосферу каждому кадру
- Улица Шардени с её ночной жизнью и неоновыми вывесками станет местом для самых ярких и креативных снимков
- А финальная точка - район Сололаки - завершит нашу прогулку серией стильных фото на фоне подсвеченных зданий и ночного сияния
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мост Мира. Парк Рике
Завершение: Площадь Свободы, у центрального входа в бутик Burberry
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится каждый день. С 17:30 до 23:30 вы можете выбрать удобное для вас время для экскурсии
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Экскурсия включает пешую прогулку
- Поэтому участникам рекомендуется приходить в удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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