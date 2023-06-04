Атмосферные улочки старых районов, скрытые от взглядов дворы и парадные. Зелёные оазисы с пышной растительностью и озёрами. Тбилиси, этот душевный и живописный город, может быть разным. Выбирайте, что вам ближе — природа и видовые точки или колоритные городские пейзажи, а я составлю маршрут, проведу вас к фотогеничным локациям и запечатлею вас на их фоне.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Варианты фотомаршрутов

1️⃣ Мы можем пройти по старому городу с его узкими переулками, сказочными фасадами и особым колоритом. Здесь что ни дом, что ни дверь — то отличный фон для фото. Мы не пропустим значимые исторические достопримечательности, но ещё я покажу вам скрытые дворы и парадные с впечатляющим декором. Сообщите мне ваши предпочтения — и я учту их при планировании фотопрогулки!

2️⃣ Если же хочется простора и природы, то отправимся к Черепашьему озеру через престижный район Ваке и в ботсад. Или ещё дальше, к озеру Лиси. Эти варианты идеально подходят для лета, когда все покрыто зеленью.

3️⃣ Если у вас на примете другие локации — дайте мне знать, адаптируем маршрут так, чтобы сделать фото именно там.

📷 После прогулки я пришлю вам в течение недели весь отснятый материал в цветокоррекции и с ретушью. Для двухчасовой фотосессии — это 30–50 фотографий в среднем.

Организационные детали

Продолжительность фотосессии при желании может быть увеличена. В таком случае стоимость дополнительного часа — 30 €.