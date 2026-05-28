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Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси

Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков
Атмосферные улочки старых районов, скрытые от взглядов дворы и парадные. Зелёные оазисы с пышной растительностью и озёрами. Тбилиси, этот душевный и живописный город, может быть разным.

Выбирайте, что вам ближе — природа и видовые точки или колоритные городские пейзажи, а я составлю маршрут, проведу вас к фотогеничным локациям и запечатлею вас на их фоне.
4.8
16 отзывов
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси
Прогулка с проводником-фотографом по Тбилиси

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Варианты фотомаршрутов

Мы можем пройти по Старому городу с его узкими переулками, сказочными фасадами и особым колоритом. Здесь что ни дом, что ни дверь — то отличный фон для фото. Мы не пропустим значимые исторические достопримечательности, но ещё я покажу вам скрытые дворы и парадные с впечатляющим декором. Сообщите мне ваши предпочтения — и я учту их при планировании фотопрогулки!
Если же хочется простора и природы, то отправимся к Черепашьему озеру через престижный район Ваке и в ботсад. Или ещё дальше, к озеру Лиси. Эти варианты идеально подходят для лета, когда все покрыто зеленью.
Если у вас на примете другие локации — дайте мне знать, адаптируем маршрут так, чтобы сделать фото именно там.

Организационные детали

  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 IV или Sony Alpha 6400. По запросу могу арендовать другую технику. Подробности можно уточнить в переписке.
  • Продолжительность фотосессии при желании может быть увеличена. В таком случае стоимость дополнительного часа — €30.
  • После прогулки я пришлю вам в течение 20 дней весь отснятый материал в цветокоррекции и с ретушью. Для двухчасовой фотосессии — это 30–50 фотографий в среднем.
  • По запросу помогу с арендой грузинских платьев. Подробности в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никос
Никос — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 200 туристов
Привет! Я Никос, ваш фотопроводник в прекрасном Тбилиси. Мне повезло родиться и вырасти в этом месте, и теперь я хочу поделиться его истинной красотой с вами. Уже больше 6 лет
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я занимаюсь фотографией, специализируясь на таких направлениях, как свадебная, прогулочная и инстаграм-фотография. Как коренной житель я помогу вам ощутить настоящий дух города, а как фотограф запечатлею лучшие мгновения на память. Буду рад встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
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1
Регина
Впервые попробовала формат фотоэкскурсии и это восторг! 🤩 2.5ч прогулки по старому Тбилиси, фото в красивых локациях, приятная беседа и атмосфера.
Фотограф настоящий профессионал, съемка велась на камеру и даже в
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очень ветреный день у нас получились замечательные кадры!
Заранее обговорили, что я хочу от съемки, какой формат мне интересен, Нико также помогал мне искать национальное платье!
Ожидание фотографий немного дольше, чем у других фотографов, но оно себя оправдало на 100/10.
Если будете в Тбилиси, однозначно советую!

Впервые попробовала формат фотоэкскурсии и это восторг! 🤩 2.5ч прогулки по старому Тбилиси, фото в красивых локациях, приятная беседа и атмосфера.
Впервые попробовала формат фотоэкскурсии и это восторг! 🤩 2.5ч прогулки по старому Тбилиси, фото в красивых локациях, приятная беседа и атмосфера.
Впервые попробовала формат фотоэкскурсии и это восторг! 🤩 2.5ч прогулки по старому Тбилиси, фото в красивых локациях, приятная беседа и атмосфера.
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Е
Отличная фотосессия, красивые места, качественные фото
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Светлана
В прошлом году не успели на эту фото прогулку, а в этом году все получилось.
Отличная прогулка! Фотографии супер 🙌 Эмоции, детали, дух Тбилиси… Спасибо Никос🥰 все супер!
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Елена
Супер, прекрасный фотограф!
Никос, спасибо!
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Татьяна
Никогда не обращайтесь к этому фотографу, он мнит себя профи, но то, что он сделал нам-это худшая фотосессия за всю нашу практику путешествий!!!
Ракурсы, позы, места, он будто сделал всё, чтобы
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показать наши недостатки! В описании он предлагает предоставить фото за 2 недели, однако нам он прислал через 25 дней и то фото без корректировки, просто с цветокоррекцией. Я сказала всё, что об этом думаю, за ночь он что-то наковырял и прислал, но это было явно не то, что показано в примерах. Я попросила вернуть деньги, а он просто заблокировал! Он утверждал, что примеры работ сняты на другую камеру и тогда съемка стоит дороже, но как я должна это понять?
У меня был день рождения, и я никак не ожидала такой подарочек! Не связывайтесь с ним бога ради, не тратьте деньги!

Хочу добавить, что в конце съемки у него просто разрядилась камера или память на карте закончилась, я не поняла, и это еще мы опоздали на 15 или 20 мин. А если бы не опоздали? … в общем отношение этого человека к работе безответственное, это мягко говоря! Первый раз такое вижу и крайне не рекомендую с ним связываться!

Смотрите наши фото, там всё: обрезанные ноги, закрытые глаза, опухшие лица и никакой лишней обработки за 25 дней!!!

Никогда не обращайтесь к этому фотографу, он мнит себя профи, но то, что он сделал нам-это худшая фотосессия за всю нашу практику путешествий!!!
Никогда не обращайтесь к этому фотографу, он мнит себя профи, но то, что он сделал нам-это худшая фотосессия за всю нашу практику путешествий!!!
Никогда не обращайтесь к этому фотографу, он мнит себя профи, но то, что он сделал нам-это худшая фотосессия за всю нашу практику путешествий!!!
Никогда не обращайтесь к этому фотографу, он мнит себя профи, но то, что он сделал нам-это худшая фотосессия за всю нашу практику путешествий!!!
Никогда не обращайтесь к этому фотографу, он мнит себя профи, но то, что он сделал нам-это худшая фотосессия за всю нашу практику путешествий!!!
Никогда не обращайтесь к этому фотографу, он мнит себя профи, но то, что он сделал нам-это худшая фотосессия за всю нашу практику путешествий!!!
Никос
Никос
Ответ организатора:
Мне жаль, что у вас остались негативные впечатления от съёмки.

Хотел бы уточнить, что информация о технике и формате работы заранее
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указана в описании. Там отмечено, что съёмка проводится на Sony Alpha 7 IV или Sony Alpha 6400, а использование другого оборудования или особого формата обсуждается заранее в переписке.

На сайте представлены travel/lifestyle, свадебные, семейные фотосессии, Love Story и портреты для путешественников — с акцентом на атмосферу, архитектуру и живые кадры. Во время встречи формат нашей съёмки изменился и стал ближе к полноценной коммерческой съёмке одежды. Для такого формата обычно требуется отдельная подготовка: продуманная концепция, подбор локаций и другой стилистики, но не аксессуаров и сумок. К сожалению, в отзыве вы приложили фотографии без ретуши — преимущественно вертикальные и крупно кадрированные снимки (скриншоты), которые не отражают весь объём и качество переданных вам материалов.

Например, многие путешественники заранее обсуждают со мной конкретную стилистику и свои ожидания, благодаря чему мы можем подготовиться и добиться именно того результата, который они хотят получить.

Несмотря на изменение формата прямо во время процесса, я всё равно постарался провести фотосессию максимально качественно, отдал весь материал и дважды вносил правки с учётом ваших пожеланий.

Спасибо вам за обратную связь

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And
Спасибо Никосу за прогулку и шикарные фото на память! Все прошло душевно, не спеша, запоминающееся. Лучший однозначно в своей кластере предложений на трипстере!
Спасибо Никосу за прогулку и шикарные фото на память! Все прошло душевно, не спеша, запоминающееся. Лучший
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