Сохранить воспоминания о городе в виде тёплых снимков
Выбирайте, что вам ближе — природа и видовые точки или колоритные городские пейзажи, а я составлю маршрут, проведу вас к фотогеничным локациям и запечатлею вас на их фоне.
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Описание
Что вас ожидает
Варианты фотомаршрутов
1️⃣ Мы можем пройти по старому городу с его узкими переулками, сказочными фасадами и особым колоритом. Здесь что ни дом, что ни дверь — то отличный фон для фото. Мы не пропустим значимые исторические достопримечательности, но ещё я покажу вам скрытые дворы и парадные с впечатляющим декором. Сообщите мне ваши предпочтения — и я учту их при планировании фотопрогулки!
2️⃣ Если же хочется простора и природы, то отправимся к Черепашьему озеру через престижный район Ваке и в ботсад. Или ещё дальше, к озеру Лиси. Эти варианты идеально подходят для лета, когда все покрыто зеленью.
3️⃣ Если у вас на примете другие локации — дайте мне знать, адаптируем маршрут так, чтобы сделать фото именно там.
📷 После прогулки я пришлю вам в течение недели весь отснятый материал в цветокоррекции и с ретушью. Для двухчасовой фотосессии — это 30–50 фотографий в среднем.
Организационные детали
Продолжительность фотосессии при желании может быть увеличена. В таком случае стоимость дополнительного часа — 30 €.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.