Атмосферные улочки старых районов, скрытые от взглядов дворы и парадные. Зелёные оазисы с пышной растительностью и озёрами. Тбилиси, этот душевный и живописный город, может быть разным.
Выбирайте, что вам ближе — природа и видовые точки или колоритные городские пейзажи, а я составлю маршрут, проведу вас к фотогеничным локациям и запечатлею вас на их фоне.
Выбирайте, что вам ближе — природа и видовые точки или колоритные городские пейзажи, а я составлю маршрут, проведу вас к фотогеничным локациям и запечатлею вас на их фоне.
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Варианты фотомаршрутов
Мы можем пройти по Старому городу с его узкими переулками, сказочными фасадами и особым колоритом. Здесь что ни дом, что ни дверь — то отличный фон для фото. Мы не пропустим значимые исторические достопримечательности, но ещё я покажу вам скрытые дворы и парадные с впечатляющим декором. Сообщите мне ваши предпочтения — и я учту их при планировании фотопрогулки!
Если же хочется простора и природы, то отправимся к Черепашьему озеру через престижный район Ваке и в ботсад. Или ещё дальше, к озеру Лиси. Эти варианты идеально подходят для лета, когда все покрыто зеленью.
Если у вас на примете другие локации — дайте мне знать, адаптируем маршрут так, чтобы сделать фото именно там.
Организационные детали
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 IV или Sony Alpha 6400. По запросу могу арендовать другую технику. Подробности можно уточнить в переписке.
- Продолжительность фотосессии при желании может быть увеличена. В таком случае стоимость дополнительного часа — €30.
- После прогулки я пришлю вам в течение 20 дней весь отснятый материал в цветокоррекции и с ретушью. Для двухчасовой фотосессии — это 30–50 фотографий в среднем.
- По запросу помогу с арендой грузинских платьев. Подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никос — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 200 туристов
Привет! Я Никос, ваш фотопроводник в прекрасном Тбилиси. Мне повезло родиться и вырасти в этом месте, и теперь я хочу поделиться его истинной красотой с вами. Уже больше 6 лет
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Впервые попробовала формат фотоэкскурсии и это восторг! 🤩 2.5ч прогулки по старому Тбилиси, фото в красивых локациях, приятная беседа и атмосфера.
Фотограф настоящий профессионал, съемка велась на камеру и даже в
Фотограф настоящий профессионал, съемка велась на камеру и даже в
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Е
Отличная фотосессия, красивые места, качественные фото
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В прошлом году не успели на эту фото прогулку, а в этом году все получилось.
Отличная прогулка! Фотографии супер 🙌 Эмоции, детали, дух Тбилиси… Спасибо Никос🥰 все супер!
Отличная прогулка! Фотографии супер 🙌 Эмоции, детали, дух Тбилиси… Спасибо Никос🥰 все супер!
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Супер, прекрасный фотограф!
Никос, спасибо!
Никос, спасибо!
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Никогда не обращайтесь к этому фотографу, он мнит себя профи, но то, что он сделал нам-это худшая фотосессия за всю нашу практику путешествий!!!
Ракурсы, позы, места, он будто сделал всё, чтобы
Ракурсы, позы, места, он будто сделал всё, чтобы
Никос
Ответ организатора:
Мне жаль, что у вас остались негативные впечатления от съёмки.
Хотел бы уточнить, что информация о технике и формате работы заранее
Хотел бы уточнить, что информация о технике и формате работы заранее
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Спасибо Никосу за прогулку и шикарные фото на память! Все прошло душевно, не спеша, запоминающееся. Лучший однозначно в своей кластере предложений на трипстере!
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