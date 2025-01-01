По Тбилиси - с местным гидом-фотографом

Фотопрогулка по Тбилиси - это шанс запечатлеть себя на фоне исторических мест. Гид-фотограф поможет вам создать незабываемые снимки в уютной атмосфере
Фотопрогулка по Тбилиси предлагает уникальную возможность запечатлеть себя на фоне исторических районов Сололаки и Старого города. Гид-фотограф, коренной житель, проведет вас по скрытым уголкам, недоступным для обычных туристов. Снимки на iPhone 14 Pro Max получаются яркими и качественными.

В непринужденной обстановке вы узнаете интересные факты о городе или просто насладитесь дружеской беседой. После прогулки получите 20 обработанных фото и видео
5
11 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 Уникальные кадры в исторических местах
  • 🌟 Индивидуальный подход и советы по позированию
  • 🗺️ Доступ к скрытым уголкам города
  • 🎨 Обработка и цветокоррекция фото
  • 👗 Возможность смены нарядов
По Тбилиси - с местным гидом-фотографом
По Тбилиси - с местным гидом-фотографом
По Тбилиси - с местным гидом-фотографом
Ближайшие даты:
31
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Район серных бань
  • Мост Метехи
  • Смотровая площадка Метехи
  • Тбилисские дворики

Описание фото-прогулки

Локации фотомаршрута:

Район серных бань (Абанотубани). Фотосессия на фоне и прямо на сводчатых полукруглых куполах. Снимки получаются эффектными, с восточной изюминкой.

Мост и смотровая площадка района Метехи. Ещё одно, а точнее даже два исторических места с отличным видом на город.

Аутентичные тбилисские дворики, парадные и фасады домов 19–20 веков в районе Сололаки — сюда не попасть случайному туристу, доступ есть только у местных жителей, коим и является наш гид-фотограф.

Особенности фотопрогулки:

  • непринуждённая обстановка в компании коренного тбилисца, который, если захотите, расскажет о городе — от его древней истории до современных интересных фактов, либо поддержит лёгкую дружескую беседу без исторической информации
  • неутомительный темп: никакой спешки, множество остановок для фотографий и простых бесед, так что вы будете чувствовать себя расслабленно
  • советы по позированию, которые даст фотограф, помогут вам чувствовать себя уверенно и раскованно перед камерой, даже если это ваша первая съёмка

Организационные детали

  • Вы получите 20 тщательно обработанных фотографий с цветокоррекцией, 5–7 коротких видео, а также исходные снимки уже на следующий день после съёмки ссылкой на Google Drive или Яндекс Диск
  • Мы снимаем на iPhone 14 Pro Max, но можем также и на вашу технику
  • Фотоэкскурсию проведет один из гидов-фотографов нашей команды
  • Для разнообразия вы можете взять с собой дополнительные наряды или аксессуары

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Парам€72
Пара + 1 ребёнок€96
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
А
1 янв 2025
Спасибо, помимо фотосессии, приятно было послушать интересные истории, детали о истории, культуре, религии, политике 🤝
В
21 дек 2024
Хороший фотограф и фотографии которые получились)
Осталась очень довольна!
Хороший фотограф и фотографии которые получились)Хороший фотограф и фотографии которые получились)Хороший фотограф и фотографии которые получились)Хороший фотограф и фотографии которые получились)Хороший фотограф и фотографии которые получились)
Л
8 дек 2024
Чудесная и атмосферная фотопрогулка по Тбилиси. Во время поездок в Грузию всегда хотела сделать красивые фото в аутентичном старом городе, но никак руки не доходили) С гидом Валерией получилось совместить
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интересную и познавательную прогулку по старым улочкам Тбилиси с фотосессией. Ракурсы и композиции фото и видео получились шикарными, ничем не хуже профессиональной съемки. Еще и открыла для себя новые места. Рекомендую всем как необычный формат экскурсии.

Чудесная и атмосферная фотопрогулка по Тбилиси. Во время поездок в Грузию всегда хотела сделать красивые фото
Н
22 ноя 2024
Классно провели время! на память остались красивые фото и приятные впечатления♥️
Кроме того Валери нам посоветовал вкусные места где покушать,а так же вечером пригласил на дегустацию в прикольный винный магазин🍷♥️
Классно провели время! на память остались красивые фото и приятные впечатления♥️
Роман
17 ноя 2024
Изначально немного скептически относился к съемке на iPhone, но результат мне очень понравился.
Во-первых, фотограф отлично устанавливает контакт, и раскрепощает, что очень важно для получения хороших фото.
Во-вторых, отлично знает геолокации, и
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понимает какой результат должен быть на выходе.
Фотографии вышли очень яркими, интересными, раскрепощенными, как раз то, что я и хотел получить. Еще и довольно быстрая обработка и отправка фото. В общем я доволен, теперь тоже хочу iPhone pro max 😊

А
15 ноя 2024
Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за профессионализм, подаренные эмоции и дружескую атмосферу! Фото получились живыми, настоящими и очень атмосферными. Фотографу удалось уловить настроение и внутренне состояние, что несомненно очень ценно и редко встречается. Владимир помимо своей основной задачи (провести фотосессию) провел увлекательную и интереснейшую экскурсию! От души рекомендую подобный формат, вы точно не пожалеете!
Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за профессионализм, подаренные эмоции и дружескую атмосферу! Фото получились живыми, настоящимиХочу выразить огромную благодарность Владимиру за профессионализм, подаренные эмоции и дружескую атмосферу! Фото получились живыми, настоящимиХочу выразить огромную благодарность Владимиру за профессионализм, подаренные эмоции и дружескую атмосферу! Фото получились живыми, настоящимиХочу выразить огромную благодарность Владимиру за профессионализм, подаренные эмоции и дружескую атмосферу! Фото получились живыми, настоящими
Любовь
12 ноя 2024
Поездка в Грузию была первая, спонтанная и, что важно, одиночная. А это значит что в телефоне множество красивых фотографий, на которых нет меня.
Конечно существует функция селфи, можно попросить сфотографировать
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кого-то из туристов (таких корявых снимков у меня тоже много🫣 ведь кто будет заморачиваться над чужими фото?), и даже сэлфи-палка с собой была, но это все таки совершенно другое… А мне так хотелось красивых снимков, с чудесных улочек Тбилиси, чтобы глядя на них снова и снова вспоминать эти чудесные каникулы!
Нашла фотопрогулку на трипстере, списались и уже через пару часов встретились. Сначала я невероятно смущалась, была скована (это первый мой опыт такой съемки), но фотограф настолько открытый и располагающий к себе. Видно, что он прям с душой относится к своему делу, и ему результат важен не меньше чем мне. Было много локаций, подсказывал с позами, как и что лучше, подбадривал, смешил) Где то работал с моим сопротивлением)) и оказывался в итоге прав, так действительно было лучше делать!
Снимки с коррекцией и исходники я получила в течении суток, считаю это просто молниеносно за такую стоимость и отличное качество!
выражаю огромную признательность за прекрасную съемку❤️🙏 я очень довольна результатом

Поездка в Грузию была первая, спонтанная и, что важно, одиночная. А это значит что в телефоне множество красивых фотографий, на которых нет меня.Поездка в Грузию была первая, спонтанная и, что важно, одиночная. А это значит что в телефоне множество красивых фотографий, на которых нет меня.Поездка в Грузию была первая, спонтанная и, что важно, одиночная. А это значит что в телефоне множество красивых фотографий, на которых нет меня.
Ч
10 ноя 2024
Очень понравилась фотосессия и мини экскурсия. Фотки огонь 🔥 Всем рекомендую 👍
Очень понравилась фотосессия и мини экскурсия. Фотки огонь 🔥 Всем рекомендую 👍Очень понравилась фотосессия и мини экскурсия. Фотки огонь 🔥 Всем рекомендую 👍Очень понравилась фотосессия и мини экскурсия. Фотки огонь 🔥 Всем рекомендую 👍Очень понравилась фотосессия и мини экскурсия. Фотки огонь 🔥 Всем рекомендую 👍Очень понравилась фотосессия и мини экскурсия. Фотки огонь 🔥 Всем рекомендую 👍
Olga
7 ноя 2024
Очень понравилась фотосессия и рассказы Владимира. Владимир - внимательный и отзывчивый специалист своего дела. Он работает с душей и очень хорошо владеет русским языком. Фотографии и видео были готовы даже раньше указанного и были отличного качества. Рекомендую тем, кто хочет совместить фотосессию с экскурсией по центру города. Основной целью конечно была именно фотосессия.
Очень понравилась фотосессия и рассказы Владимира. Владимир - внимательный и отзывчивый специалист своего дела. Он работает
Юлия
3 ноя 2024
Я в восторге от прогулки и фотосессии. Решение записаться на экскурсию было спонтанным, но очень рада, что так сложилось. Во время фотосессии было супер комфортно, гид Валерий был очень внимателен, помогал с позами и давал рекомендации как лучше встать и куда смотреть. Фотографии вышли прекрасные, даже выше моих ожиданий! Однозначно рекомендую к посещению!)
Ирина
1 ноя 2024
Очень классная экскурсия-фотосессия: фотографии получились реально хорошие, хоть я и не супер в позировании)) Подскажут как встать, повернуться, посмотреть и т. д. Бонусом идут видео, тоже очень красивые - мне
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все пишут восторженные комментарии в соцсетях. Параллельно гид рассказывает о локациях, где вы фотографируетесь, и о Грузии в целом. Смогли попасть в места, которых нет в других экскурсиях. 11 из 10.

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