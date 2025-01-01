Фотопрогулка по Тбилиси предлагает уникальную возможность запечатлеть себя на фоне исторических районов Сололаки и Старого города. Гид-фотограф, коренной житель, проведет вас по скрытым уголкам, недоступным для обычных туристов. Снимки на iPhone 14 Pro Max получаются яркими и качественными.
В непринужденной обстановке вы узнаете интересные факты о городе или просто насладитесь дружеской беседой. После прогулки получите 20 обработанных фото и видео
В непринужденной обстановке вы узнаете интересные факты о городе или просто насладитесь дружеской беседой. После прогулки получите 20 обработанных фото и видео
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Уникальные кадры в исторических местах
- 🌟 Индивидуальный подход и советы по позированию
- 🗺️ Доступ к скрытым уголкам города
- 🎨 Обработка и цветокоррекция фото
- 👗 Возможность смены нарядов
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Район серных бань
- Мост Метехи
- Смотровая площадка Метехи
- Тбилисские дворики
Описание фото-прогулки
Локации фотомаршрута:
Район серных бань (Абанотубани). Фотосессия на фоне и прямо на сводчатых полукруглых куполах. Снимки получаются эффектными, с восточной изюминкой.
Мост и смотровая площадка района Метехи. Ещё одно, а точнее даже два исторических места с отличным видом на город.
Аутентичные тбилисские дворики, парадные и фасады домов 19–20 веков в районе Сололаки — сюда не попасть случайному туристу, доступ есть только у местных жителей, коим и является наш гид-фотограф.
Особенности фотопрогулки:
- непринуждённая обстановка в компании коренного тбилисца, который, если захотите, расскажет о городе — от его древней истории до современных интересных фактов, либо поддержит лёгкую дружескую беседу без исторической информации
- неутомительный темп: никакой спешки, множество остановок для фотографий и простых бесед, так что вы будете чувствовать себя расслабленно
- советы по позированию, которые даст фотограф, помогут вам чувствовать себя уверенно и раскованно перед камерой, даже если это ваша первая съёмка
Организационные детали
- Вы получите 20 тщательно обработанных фотографий с цветокоррекцией, 5–7 коротких видео, а также исходные снимки уже на следующий день после съёмки ссылкой на Google Drive или Яндекс Диск
- Мы снимаем на iPhone 14 Pro Max, но можем также и на вашу технику
- Фотоэкскурсию проведет один из гидов-фотографов нашей команды
- Для разнообразия вы можете взять с собой дополнительные наряды или аксессуары
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Парам
|€72
|Пара + 1 ребёнок
|€96
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе серных бань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 28 туристов
Приветствую, друзья! Меня зовут Владимир, я коренной тбилисец, экскурсовод и организатор мероприятий в Грузии. Представляю команду гидов с более чем пятилетним опытом. Вместе с нашим коллективом мы организуем и проводимЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
1 янв 2025
Спасибо, помимо фотосессии, приятно было послушать интересные истории, детали о истории, культуре, религии, политике 🤝
В
Варвара
21 дек 2024
Хороший фотограф и фотографии которые получились)
Осталась очень довольна!
Осталась очень довольна!
Л
Любовь
8 дек 2024
Чудесная и атмосферная фотопрогулка по Тбилиси. Во время поездок в Грузию всегда хотела сделать красивые фото в аутентичном старом городе, но никак руки не доходили) С гидом Валерией получилось совместить
Н
Наталья
22 ноя 2024
Классно провели время! на память остались красивые фото и приятные впечатления♥️
Кроме того Валери нам посоветовал вкусные места где покушать,а так же вечером пригласил на дегустацию в прикольный винный магазин🍷♥️
Кроме того Валери нам посоветовал вкусные места где покушать,а так же вечером пригласил на дегустацию в прикольный винный магазин🍷♥️
Роман
17 ноя 2024
Изначально немного скептически относился к съемке на iPhone, но результат мне очень понравился.
Во-первых, фотограф отлично устанавливает контакт, и раскрепощает, что очень важно для получения хороших фото.
Во-вторых, отлично знает геолокации, и
Во-первых, фотограф отлично устанавливает контакт, и раскрепощает, что очень важно для получения хороших фото.
Во-вторых, отлично знает геолокации, и
А
Анна
15 ноя 2024
Хочу выразить огромную благодарность Владимиру за профессионализм, подаренные эмоции и дружескую атмосферу! Фото получились живыми, настоящими и очень атмосферными. Фотографу удалось уловить настроение и внутренне состояние, что несомненно очень ценно и редко встречается. Владимир помимо своей основной задачи (провести фотосессию) провел увлекательную и интереснейшую экскурсию! От души рекомендую подобный формат, вы точно не пожалеете!
Любовь
12 ноя 2024
Поездка в Грузию была первая, спонтанная и, что важно, одиночная. А это значит что в телефоне множество красивых фотографий, на которых нет меня.
Конечно существует функция селфи, можно попросить сфотографировать
Конечно существует функция селфи, можно попросить сфотографировать
Ч
Чукреев
10 ноя 2024
Очень понравилась фотосессия и мини экскурсия. Фотки огонь 🔥 Всем рекомендую 👍
Olga
7 ноя 2024
Очень понравилась фотосессия и рассказы Владимира. Владимир - внимательный и отзывчивый специалист своего дела. Он работает с душей и очень хорошо владеет русским языком. Фотографии и видео были готовы даже раньше указанного и были отличного качества. Рекомендую тем, кто хочет совместить фотосессию с экскурсией по центру города. Основной целью конечно была именно фотосессия.
Юлия
3 ноя 2024
Я в восторге от прогулки и фотосессии. Решение записаться на экскурсию было спонтанным, но очень рада, что так сложилось. Во время фотосессии было супер комфортно, гид Валерий был очень внимателен, помогал с позами и давал рекомендации как лучше встать и куда смотреть. Фотографии вышли прекрасные, даже выше моих ожиданий! Однозначно рекомендую к посещению!)
Ирина
1 ноя 2024
Очень классная экскурсия-фотосессия: фотографии получились реально хорошие, хоть я и не супер в позировании)) Подскажут как встать, повернуться, посмотреть и т. д. Бонусом идут видео, тоже очень красивые - мне
Похожие экскурсии из Тбилиси
2.5 часа
Аудиогид
Аудиопрогулка по Старому Тбилиси
Познакомьтесь с историей и архитектурой Тбилиси, гуляя по старинным улочкам и современным паркам. Откройте для себя город в удобном темпе
Начало: Рядом с парком Гейдара Алиева в районе серных бань
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€10 за человека
скидка
9%
2 часа
Индивидуальная
Интеллигентный Тбилиси
Погулять по Ваке - самому просвещённому и при этом почти не изученному району города
Начало: У памятника Тарасу Шевченко
Завтра в 10:00
2 фев в 14:00
от 35€32 за человека
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Прогулочная фотосессия в Тбилиси
Сохранить атмосферу старого города в памяти и на профессиональных снимках
Завтра в 11:00
2 фев в 11:00
€150 за всё до 10 чел.