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кого-то из туристов (таких корявых снимков у меня тоже много🫣 ведь кто будет заморачиваться над чужими фото?), и даже сэлфи-палка с собой была, но это все таки совершенно другое… А мне так хотелось красивых снимков, с чудесных улочек Тбилиси, чтобы глядя на них снова и снова вспоминать эти чудесные каникулы!

Нашла фотопрогулку на трипстере, списались и уже через пару часов встретились. Сначала я невероятно смущалась, была скована (это первый мой опыт такой съемки), но фотограф настолько открытый и располагающий к себе. Видно, что он прям с душой относится к своему делу, и ему результат важен не меньше чем мне. Было много локаций, подсказывал с позами, как и что лучше, подбадривал, смешил) Где то работал с моим сопротивлением)) и оказывался в итоге прав, так действительно было лучше делать!

Снимки с коррекцией и исходники я получила в течении суток, считаю это просто молниеносно за такую стоимость и отличное качество!

выражаю огромную признательность за прекрасную съемку❤️🙏 я очень довольна результатом