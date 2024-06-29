Национальная кухня — одна из визитных карточек Грузии, элемент культуры. Поэтому оценить её просто необходимо! На мастер-классе вы научитесь готовить шкмерули и баклажаны с грецким орехом — а затем в домашней обстановке насладитесь вкусом национальных блюд. И узнаете много нового о рецептах и кулинарных традициях.

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за 1 человека или €35 за человека, если вас больше

от €68 за 1 человека или €35 за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Готовим грузинские блюда

Добро пожаловать в гости! Хозяйка поделится рецептами и расскажет о тонкостях национальной кухни. А затем вы своими руками приготовите два традиционных блюда: баклажаны с грецким орехом и шкмерули — курицу в сливочном соусе.

И пробуем!

Конечно, будет и дегустация — с бокалом домашнего вина, которое семья повара готовит по древней грузинской технологии. Вы отдохнёте в приятной компании и узнаете о грузинской кухне, традициях и жизни тбилисцев.

Организационные детали

Все продукты и дегустация входят в стоимость