Национальная кухня — одна из визитных карточек Грузии, элемент культуры.
Поэтому оценить её просто необходимо! На мастер-классе вы научитесь готовить шкмерули и баклажаны с грецким орехом — а затем в домашней обстановке насладитесь вкусом национальных блюд. И узнаете много нового о рецептах и кулинарных традициях.
Поэтому оценить её просто необходимо! На мастер-классе вы научитесь готовить шкмерули и баклажаны с грецким орехом — а затем в домашней обстановке насладитесь вкусом национальных блюд. И узнаете много нового о рецептах и кулинарных традициях.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Готовим грузинские блюда
Добро пожаловать в гости! Хозяйка поделится рецептами и расскажет о тонкостях национальной кухни. А затем вы своими руками приготовите два традиционных блюда: баклажаны с грецким орехом и шкмерули — курицу в сливочном соусе.
И пробуем!
Конечно, будет и дегустация — с бокалом домашнего вина, которое семья повара готовит по древней грузинской технологии. Вы отдохнёте в приятной компании и узнаете о грузинской кухне, традициях и жизни тбилисцев.
Организационные детали
Все продукты и дегустация входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Авлабари
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лика — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 9488 туристов
Я родилась в Тбилиси. Закончила Технический унирверситет, по образованию экономист. Работала в школе на должности учителя. 5 лет назад совершенно случайно попала на экскурсию моего отца — он работает гидомЗадать вопрос
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