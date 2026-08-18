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Узнать, какие бывают станции, как их строят и чем примечательна грузинская подземка



Тбилисское метро — это не просто способ добраться из точки А в точку Б. Под землёй скрывается целый мир,

где переплетаются инженерия, архитектура, искусство и история Грузии. На аудиопрогулке мы подробно изучим

девять самых интересных станций, разберёмся, как устроена тбилисская подземка и что общего у неё с метро Москвы,

Санкт-Петербурга и других советских городов.



Всё это — легко, увлекательно и без сложных терминов. А главное, после этой прогулки вы уже никогда не будете

смотреть на метро прежними глазами.

Что вы узнаете:

Как, по легенде, товарищ Сталин помог грузинским метростроевцам

На какой станции пахнет совсем не метрополитеном

Почему в Тбилиси вместо подземки стали строить бомбоубежища

Как в Советском Союзе появлялись станции-сороконожки

О чём не подозревали посетители кафе «Дружба»

Организационные детали

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