Описание аудиогида
Узнать, какие бывают станции, как их строят и чем примечательна грузинская подземка
Тбилисское метро — это не просто способ добраться из точки А в точку Б. Под землёй скрывается целый мир,
где переплетаются инженерия, архитектура, искусство и история Грузии. На аудиопрогулке мы подробно изучим
девять самых интересных станций, разберёмся, как устроена тбилисская подземка и что общего у неё с метро Москвы,
Санкт-Петербурга и других советских городов.
Всё это — легко, увлекательно и без сложных терминов. А главное, после этой прогулки вы уже никогда не будете
смотреть на метро прежними глазами.
Что вы узнаете:
- Как, по легенде, товарищ Сталин помог грузинским метростроевцам
- На какой станции пахнет совсем не метрополитеном
- Почему в Тбилиси вместо подземки стали строить бомбоубежища
- Как в Советском Союзе появлялись станции-сороконожки
- О чём не подозревали посетители кафе «Дружба»
Организационные детали
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Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции «Дворец спорта»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аудиогиды — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1663 туристов
Мы создаём аудиогиды вместе с местными гидами — теми, кто по-настоящему знает и любит свои города. Их маршруты мы превращаем в удобные прогулки: записываем аудио, продумываем последовательность точек и добавляем фотографии к каждой — они помогают ориентироваться и находить детали, о которых рассказывает гид.
Входит в следующие категории Тбилиси
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