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Вглубь Тбилиси

Погрузитесь в атмосферу Тбилиси на индивидуальной прогулке. Увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе и его истории
На индивидуальной экскурсии по Тбилиси гости смогут увидеть главные достопримечательности, такие как Площадь Свободы и Статуя Святого Георгия.

Экскурсия охватывает знаковые места, включая Мосты Мира и Горгасала, а также знаменитый район
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серных бань - Абанотубани. Туристы узнают о том, почему грузин называют гюрджи, и что происходило в стенах храма Метехи. Путешествие завершится в Инжировом ущелье, где можно насладиться природной красотой. Это идеальный способ познакомиться с культурой и историей Тбилиси

5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Знаковые достопримечательности
  • 🕰️ Увлекательные исторические факты
  • 🎭 Культурное погружение
  • 🌿 Природные красоты
Вглубь Тбилиси
Вглубь Тбилиси
Вглубь Тбилиси
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Площадь Свободы
  • Статуя Святого Георгия
  • Дворец Теклы
  • Мосты Мира и Горгасала
  • Район серных бань - Абанотубани
  • Башня и театр Габриадзе

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Свободы.
  • Статую Святого Георгия — покровителя Грузии.
  • Дворец Теклы.
  • Мосты Мира и Горгасала.
  • Парки Алиева и Чиаурели.
  • Район серных бань — Абанотубани.
  • Инжировое ущелье.
  • Башню и театр Габриадзе.
  • Памятники Лампионщику и известным грузинским актёрам.
  • Самые маленькие механические часы.
  • И прочие интересные локации.

Вы узнаете:

  • Почему грузин на Кавказе называют гюрджи.
  • Что происходило в стенах храма Метехи.
  • Как Инжировое ущелье получило своё название.
  • Как развивалась система городского транспорта в Тбилиси.
  • В чём заключалась оригинальность знаменитого драматурга и режиссёра Резо Габриадзе.
  • Кто такой тамада в грузинском понимании.
  • И много других увлекательных подробностей.

Организационные детали

  • Несовершеннолетние допускаются к экскурсии только в сопровождении взрослых.
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 20). Если вас будет больше 3-х, стоимость прогулки за каждого последующего составит €15. Если вас будет больше 10, предусмотрена скидка.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Татьяна
17 июн 2025
Провели незабываемые три часа с замечательным гидом Давидом! Экскурсия прошла на одном дыхании. Три часа пролетели незаметно. Давид эрудированный гид и хороший рассказчик. Он умеет поддержать диалог, пошутить. С ним себя чувствуешь, как со старым знакомым. Оценка 10 из 10. Рекомендую!
И
3 мая 2025
Экскурсовод Ирэна просто чудесная, позитивная и открытая! Отлично погуляли по городу, услышали массу информации от настоящего жителя Тбилиси. Большое спасибо от всей души!
R
14 апр 2025
Отличная экскурсия!
Ольга
8 апр 2025
Очень достойное первое знакомство с Грузией и Тбилиси, исторические факты, комфортное повествование, прогулка по улочкам и паркам города оставили приятное впечатление от первого вечера.
Очень достойное первое знакомство с Грузией и Тбилиси, исторические факты, комфортное повествование, прогулка по улочкам иОчень достойное первое знакомство с Грузией и Тбилиси, исторические факты, комфортное повествование, прогулка по улочкам иОчень достойное первое знакомство с Грузией и Тбилиси, исторические факты, комфортное повествование, прогулка по улочкам и
Виктория
8 апр 2025
Экскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории и шутки) Сразу видно, что очень любит свою страну, город, свой народ, даже тбилисских собачек))
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Это передается и нам, путешественникам❤️
Увидела много красивых улочек, дворов, интересных зданий и про каждое из них узнала свою историю. Рекомендую всем, кто приезжает в Тбилиси и хочет познакомиться с городом, и влюбиться в него благодаря Давиду!

Экскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории иЭкскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории иЭкскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории иЭкскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории иЭкскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории иЭкскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории иЭкскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории иЭкскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории иЭкскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории и
Юлия
7 апр 2025
Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻
Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻
Павел
7 апр 2025
Спасибо большое Давиду за первое знакомство с Тбилиси и его историческим центром: множество интересных фактов, трогательных историй во время дружеской прогулки - что еще нужно, чтобы полюбить Тбилиси?
Мадлоба, Давид!
Александра
5 апр 2025
На экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гид рассказывал интересные истории, ответил на все вопросы. Прогулка была не торопливой, удалось полюбоваться природой и улочками Тбилиси😊
На экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гидНа экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гидНа экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гидНа экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гидНа экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гидНа экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гидНа экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гидНа экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гидНа экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гидНа экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гид
Марина
4 апр 2025
Очень понравилась и сама экскурсия, и гид Давид. Интересный материал и подача, хороший комфортный маршрут. Только положительные впечатления)
Алёна
3 апр 2025
Объёмная и насыщенная экскурсия, но при этом лёгкая для восприятия. Давид рассказывал интересно, без перегруза, с яркими деталями и шутками.

Что подкупило меня особенно — это любовь Давида к своему родному
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городу. Он так бережно и тепло относится к Тбилиси, словно это его старый добрый друг)

Также спасибо за отличную организацию: несмотря на нашу большую компанию коллег из 15 человек всё было чётко и комфортно.
Отличный выбор для знакомства с Тбилиси!

Объёмная и насыщенная экскурсия, но при этом лёгкая для восприятия. Давид рассказывал интересно, без перегруза, с яркими деталями и шутками.Объёмная и насыщенная экскурсия, но при этом лёгкая для восприятия. Давид рассказывал интересно, без перегруза, с яркими деталями и шутками.Объёмная и насыщенная экскурсия, но при этом лёгкая для восприятия. Давид рассказывал интересно, без перегруза, с яркими деталями и шутками.Объёмная и насыщенная экскурсия, но при этом лёгкая для восприятия. Давид рассказывал интересно, без перегруза, с яркими деталями и шутками.Объёмная и насыщенная экскурсия, но при этом лёгкая для восприятия. Давид рассказывал интересно, без перегруза, с яркими деталями и шутками.Объёмная и насыщенная экскурсия, но при этом лёгкая для восприятия. Давид рассказывал интересно, без перегруза, с яркими деталями и шутками.
Наталия
3 апр 2025
Давит прекрасный гид, экскурсия пролетела на одном дыхании 🤩
Энергично, с классными шутками и полным погружением в реальную жизнь и историю. Эту экскурсию идеально посетить в первые дни поездки, чтобы сразу почувствовать в местную культуру
Давит прекрасный гид, экскурсия пролетела на одном дыхании 🤩Давит прекрасный гид, экскурсия пролетела на одном дыхании 🤩Давит прекрасный гид, экскурсия пролетела на одном дыхании 🤩
Морозова
3 апр 2025
Давно не встречала людей, которые так любят свой город. Спасибо нашему гиду! Благодаря Давиду удалось взглянуть на Тбилиси с другой стороны: уютные улицы, интересные истории, необычные дворики.
Хотя я была в Тбилиси не в первый раз, до экскурсии не замечала очень многого.
На экскурсии удалось не просто увидеть, а по-настоящему узнать этот прекрасный город. Спасибо!
Давно не встречала людей, которые так любят свой город. Спасибо нашему гиду! Благодаря Давиду удалось взглянутьДавно не встречала людей, которые так любят свой город. Спасибо нашему гиду! Благодаря Давиду удалось взглянутьДавно не встречала людей, которые так любят свой город. Спасибо нашему гиду! Благодаря Давиду удалось взглянутьДавно не встречала людей, которые так любят свой город. Спасибо нашему гиду! Благодаря Давиду удалось взглянуть
Мария
1 апр 2025
Самое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузил нас историей и фактами, а рассказывал самое интересное и важное. Также понравилось, что были места, где мы могли присесть и отдохнуть, очень предусмотрительно для пешей экскурсии. Нас было 17 человек, слышно гида отлично даже на оживлённых улицах. Большое спасибо, Давид!
Самое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузилСамое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузилСамое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузилСамое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузилСамое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузилСамое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузилСамое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузилСамое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузилСамое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузилСамое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузил
Vaganov
31 мар 2025
Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности, узнать историю, и влюбиться в город. За 3 часа 0 усталости и 100% ярких эмоций. Рекомендую 🤝
Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности,
Елена
27 мар 2025
Экскурсия была очень интересной, но в то же время легкой и веселой, спасибо за проведенное время!
Экскурсия была очень интересной, но в то же время легкой и веселой, спасибо за проведенное время!

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