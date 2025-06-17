На индивидуальной экскурсии по Тбилиси гости смогут увидеть главные достопримечательности, такие как Площадь Свободы и Статуя Святого Георгия.
Экскурсия охватывает знаковые места, включая Мосты Мира и Горгасала, а также знаменитый район
Экскурсия охватывает знаковые места, включая Мосты Мира и Горгасала, а также знаменитый район
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Знаковые достопримечательности
- 🕰️ Увлекательные исторические факты
- 🎭 Культурное погружение
- 🌿 Природные красоты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Площадь Свободы
- Статуя Святого Георгия
- Дворец Теклы
- Мосты Мира и Горгасала
- Район серных бань - Абанотубани
- Башня и театр Габриадзе
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Свободы.
- Статую Святого Георгия — покровителя Грузии.
- Дворец Теклы.
- Мосты Мира и Горгасала.
- Парки Алиева и Чиаурели.
- Район серных бань — Абанотубани.
- Инжировое ущелье.
- Башню и театр Габриадзе.
- Памятники Лампионщику и известным грузинским актёрам.
- Самые маленькие механические часы.
- И прочие интересные локации.
Вы узнаете:
- Почему грузин на Кавказе называют гюрджи.
- Что происходило в стенах храма Метехи.
- Как Инжировое ущелье получило своё название.
- Как развивалась система городского транспорта в Тбилиси.
- В чём заключалась оригинальность знаменитого драматурга и режиссёра Резо Габриадзе.
- Кто такой тамада в грузинском понимании.
- И много других увлекательных подробностей.
Организационные детали
- Несовершеннолетние допускаются к экскурсии только в сопровождении взрослых.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 20). Если вас будет больше 3-х, стоимость прогулки за каждого последующего составит €15. Если вас будет больше 10, предусмотрена скидка.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 2811 туристов
Гамарджоба! Меня зовут Давид, я коренной тбилисец. Дважды сертифицированный гид, в туризме работаю больше 5 лет. О Грузии и грузинах знаю не понаслышке, а с самого детства. Подход ко всем гостям индивидуальный, всё зависит от ваших интересов и желаний, также в своих турах делаю большой акцент на вашей безопасности.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Татьяна
17 июн 2025
Провели незабываемые три часа с замечательным гидом Давидом! Экскурсия прошла на одном дыхании. Три часа пролетели незаметно. Давид эрудированный гид и хороший рассказчик. Он умеет поддержать диалог, пошутить. С ним себя чувствуешь, как со старым знакомым. Оценка 10 из 10. Рекомендую!
И
Ирина
3 мая 2025
Экскурсовод Ирэна просто чудесная, позитивная и открытая! Отлично погуляли по городу, услышали массу информации от настоящего жителя Тбилиси. Большое спасибо от всей души!
R
Roman
14 апр 2025
Отличная экскурсия!
Ольга
8 апр 2025
Очень достойное первое знакомство с Грузией и Тбилиси, исторические факты, комфортное повествование, прогулка по улочкам и паркам города оставили приятное впечатление от первого вечера.
Виктория
8 апр 2025
Экскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории и шутки) Сразу видно, что очень любит свою страну, город, свой народ, даже тбилисских собачек))
Юлия
7 апр 2025
Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻
Павел
7 апр 2025
Спасибо большое Давиду за первое знакомство с Тбилиси и его историческим центром: множество интересных фактов, трогательных историй во время дружеской прогулки - что еще нужно, чтобы полюбить Тбилиси?
Мадлоба, Давид!
Мадлоба, Давид!
Александра
5 апр 2025
На экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гид рассказывал интересные истории, ответил на все вопросы. Прогулка была не торопливой, удалось полюбоваться природой и улочками Тбилиси😊
Марина
4 апр 2025
Очень понравилась и сама экскурсия, и гид Давид. Интересный материал и подача, хороший комфортный маршрут. Только положительные впечатления)
Алёна
3 апр 2025
Объёмная и насыщенная экскурсия, но при этом лёгкая для восприятия. Давид рассказывал интересно, без перегруза, с яркими деталями и шутками.
Что подкупило меня особенно — это любовь Давида к своему родному
Что подкупило меня особенно — это любовь Давида к своему родному
Наталия
3 апр 2025
Давит прекрасный гид, экскурсия пролетела на одном дыхании 🤩
Энергично, с классными шутками и полным погружением в реальную жизнь и историю. Эту экскурсию идеально посетить в первые дни поездки, чтобы сразу почувствовать в местную культуру
Энергично, с классными шутками и полным погружением в реальную жизнь и историю. Эту экскурсию идеально посетить в первые дни поездки, чтобы сразу почувствовать в местную культуру
Морозова
3 апр 2025
Давно не встречала людей, которые так любят свой город. Спасибо нашему гиду! Благодаря Давиду удалось взглянуть на Тбилиси с другой стороны: уютные улицы, интересные истории, необычные дворики.
Хотя я была в Тбилиси не в первый раз, до экскурсии не замечала очень многого.
На экскурсии удалось не просто увидеть, а по-настоящему узнать этот прекрасный город. Спасибо!
Хотя я была в Тбилиси не в первый раз, до экскурсии не замечала очень многого.
На экскурсии удалось не просто увидеть, а по-настоящему узнать этот прекрасный город. Спасибо!
Мария
1 апр 2025
Самое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузил нас историей и фактами, а рассказывал самое интересное и важное. Также понравилось, что были места, где мы могли присесть и отдохнуть, очень предусмотрительно для пешей экскурсии. Нас было 17 человек, слышно гида отлично даже на оживлённых улицах. Большое спасибо, Давид!
Vaganov
31 мар 2025
Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности, узнать историю, и влюбиться в город. За 3 часа 0 усталости и 100% ярких эмоций. Рекомендую 🤝
Елена
27 мар 2025
Экскурсия была очень интересной, но в то же время легкой и веселой, спасибо за проведенное время!
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
50%
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия Вглубь столетий Тбилиси: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Тбилиси, пройдя по его историческим улицам, храмам и баням, вместе с экспертом по истории
Начало: На площади Первой Республики (Революции Роз)
Расписание: ежедневно в 11:00
3 июл в 11:00
9 июл в 11:00
€20
€40 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Военно-Грузинская дорога: Мцхета и Дарьяльское ущелье
Откройте для себя захватывающую историю и природу Грузии, путешествуя по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Впечатляющие виды и древние храмы ждут вас
20 июл в 10:00
26 июл в 10:00
€199 за всё до 6 чел.
-
70%
Групповая
до 15 чел.
Погружение в старый Тбилиси
Познакомьтесь с колоритом Тбилиси, прогуляйтесь по старинным улицам, посетите знаковые места и насладитесь панорамными видами с крепости Нарикала
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15
€50 за человека