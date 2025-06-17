Татьяна Провели незабываемые три часа с замечательным гидом Давидом! Экскурсия прошла на одном дыхании. Три часа пролетели незаметно. Давид эрудированный гид и хороший рассказчик. Он умеет поддержать диалог, пошутить. С ним себя чувствуешь, как со старым знакомым. Оценка 10 из 10. Рекомендую!

И Ирина Экскурсовод Ирэна просто чудесная, позитивная и открытая! Отлично погуляли по городу, услышали массу информации от настоящего жителя Тбилиси. Большое спасибо от всей души!

R Roman Отличная экскурсия!

Ольга Очень достойное первое знакомство с Грузией и Тбилиси, исторические факты, комфортное повествование, прогулка по улочкам и паркам города оставили приятное впечатление от первого вечера.

Виктория читать дальше Это передается и нам, путешественникам❤️

Увидела много красивых улочек, дворов, интересных зданий и про каждое из них узнала свою историю. Рекомендую всем, кто приезжает в Тбилиси и хочет познакомиться с городом, и влюбиться в него благодаря Давиду! Экскурсия обалденная🥰 Давид очень интересно рассказывает, за 3 часа я не устала слушать его истории и шутки) Сразу видно, что очень любит свою страну, город, свой народ, даже тбилисских собачек))

Юлия Отличная пешая экскурсия по самым красивым и туристическим местам в Тбилиси. У гида большой багаж знаний и приятный акцент. Рекомендую 👌🏻

Павел Спасибо большое Давиду за первое знакомство с Тбилиси и его историческим центром: множество интересных фактов, трогательных историй во время дружеской прогулки - что еще нужно, чтобы полюбить Тбилиси?

Мадлоба, Давид!

Александра На экскурсии с Давидом мы посмотрели как главные достопримечательности, так и неочевидные. В каждом месте гид рассказывал интересные истории, ответил на все вопросы. Прогулка была не торопливой, удалось полюбоваться природой и улочками Тбилиси😊

Марина Очень понравилась и сама экскурсия, и гид Давид. Интересный материал и подача, хороший комфортный маршрут. Только положительные впечатления)

Алёна



Что подкупило меня особенно — это любовь Давида к своему родному читать дальше городу. Он так бережно и тепло относится к Тбилиси, словно это его старый добрый друг)



Также спасибо за отличную организацию: несмотря на нашу большую компанию коллег из 15 человек всё было чётко и комфортно.

Отличный выбор для знакомства с Тбилиси! Объёмная и насыщенная экскурсия, но при этом лёгкая для восприятия. Давид рассказывал интересно, без перегруза, с яркими деталями и шутками.Что подкупило меня особенно — это любовь Давида к своему родному

Наталия Давит прекрасный гид, экскурсия пролетела на одном дыхании 🤩

Энергично, с классными шутками и полным погружением в реальную жизнь и историю. Эту экскурсию идеально посетить в первые дни поездки, чтобы сразу почувствовать в местную культуру

Морозова Давно не встречала людей, которые так любят свой город. Спасибо нашему гиду! Благодаря Давиду удалось взглянуть на Тбилиси с другой стороны: уютные улицы, интересные истории, необычные дворики.

Хотя я была в Тбилиси не в первый раз, до экскурсии не замечала очень многого.

На экскурсии удалось не просто увидеть, а по-настоящему узнать этот прекрасный город. Спасибо!

Мария Самое то для первого знакомства с Тбилиси! Локаций действительно много, но при этом гид не грузил нас историей и фактами, а рассказывал самое интересное и важное. Также понравилось, что были места, где мы могли присесть и отдохнуть, очень предусмотрительно для пешей экскурсии. Нас было 17 человек, слышно гида отлично даже на оживлённых улицах. Большое спасибо, Давид!

Vaganov Спасибо Давиду за первое знакомство с чудесным Тбилиси. Идеально подходит для того, чтобы увидеть основные достопримечательности, узнать историю, и влюбиться в город. За 3 часа 0 усталости и 100% ярких эмоций. Рекомендую 🤝