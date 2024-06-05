Советский союз

Найдено 6 экскурсий в категории «СССР» в Тбилиси, цены от €19, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
10 часов
120 отзывов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
6027 за человека
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
«Его дерзкие архитектурные формы являются слепком постсоветского прошлого и служат ярким напоминанием о неспокойности того периода»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 99 за всё до 10 чел.
Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
🚌 На автобусе
скидка
44%
Групповая
9 часов
38 отзывов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
«Билеты в музей Сталина — 5–10 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
3419 за человека
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
«Живописные дороги приведут вас в Картлийскую долину, где расположен город Гори — малая родина Иосифа Сталина»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
129 за всё до 4 чел.
Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
🚌 На автобусе
скидка
29%
Групповая
8 часов
25 отзывов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
«Вы посетите главную достопримечательность Гори — дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
3525 за человека
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Музей Сталина Во второй части поездки по желанию группы вы можете посетить музей Сталина в его родном городе Гори»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Просто шикарно!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо
    Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариантЭкскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант
  • М
    Марина
    3 июня 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.
    Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. РекомендуюИнтересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую
  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Экскурсия очень понравилась! Левaн отличный, опытный, заботливый экскурсовод. На протяжении всего путешествия мы с группой стали как семья. Рекомендую этот маршрут с этим человеком если Вы хотите узнать много новой и интересной информации.
  • М
    Марианна
    2 июня 2024
    Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
    Увлекательное путешествии в историю Грузии. Все было очень интересно. Особенно понравился монастырь Джвари и великолепные виды, которые открываются с высоты!
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
    Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
    Экскурсия очень понравилась! Алекс рассказывает интересно, разносторонне освещает тему, ответил на все вопросы даже не по теме экскурсии. Очень вежлив и внимателен. Водитель Хамлет тоже произвел исключительно приятное впечатление. Однозначно рекомендую и саму экскурсию, и Алекса в качестве экскурсовода.
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
    Прекрасная экскурсия с гидом Георгием! Специально искала маршрут- Мцхета, Джвари, Гори(музей Сталина), Уплисцихе. Поездка прошла на одном дыхании, посетили все
    читать дальше

    достопримечательности под интересный рассказ, никуда не спешили, была возможность насладиться и проникнуться новыми впечатлениями. Отдельное спасибо Георгию за гида Мамуку в Уплисцихе(невероятно душевный человек с проникновенными рассказами и тонким чувством юмора!). Экскурсии закончили дегустацией(красивое душевное мероприятие, с подробной информацией о вине). Однозначно, рекомендую Георгия, как внимательного, душевного гида с перчинкой юмора и прекрасным вином!!!

  • M
    Mikhail
    20 апреля 2024
    Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
    Алекс эрудированный и приятный в общении гид. Места тура выбраны необычные подземные резервуары, общежития советской эпохи, мостики через блок секции многоэтажных домов, При этом с ним совсем не страшно, чувствуется рядом плечо профессионала, Между достопримечательностями перемещение проходило на комфортном авто.
    Алекс эрудированный и приятный в общении гид. Места тура выбраны необычные подземные резервуары, общежития советской эпохиАлекс эрудированный и приятный в общении гид. Места тура выбраны необычные подземные резервуары, общежития советской эпохиАлекс эрудированный и приятный в общении гид. Места тура выбраны необычные подземные резервуары, общежития советской эпохиАлекс эрудированный и приятный в общении гид. Места тура выбраны необычные подземные резервуары, общежития советской эпохи
  • С
    Светлана
    21 января 2024
    Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
    Очень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидеть Тбилиси не только с туристической стороны! Однозначно рекомендую
    Очень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидетьОчень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидетьОчень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидетьОчень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидетьОчень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидетьОчень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидетьОчень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидетьОчень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидетьОчень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидетьОчень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидеть

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «СССР»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день
  2. Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
  3. Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе)
  4. Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
  5. Из Тбилиси - в Мцхета, Гори и Уплисцихе
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "СССР" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 19 до 129 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 231 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Тбилиси на 2024 год по теме «СССР», 231 ⭐ отзыв, цены от €19. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам