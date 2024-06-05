1 чел.
По популярности
скидка
55%
Групповая
10 часов
День в истории Грузии: Мцхета, Уплисцихе, музей Сталина
Откройте для себя сердце Грузии в путешествии по Мцхете, Уплисцихе и дому Сталина с опытным гидом
Начало: На площади Свободы
«Дополнительные расходы: дом-музей Сталина — 15 лари, Уплисцихе — 15 лари, обед — около 25-30 лари (также учитывайте, что в Грузии в чек всегда включается обслуживание — от 8% суммы в чеке)»
Расписание: ежедневно в 09:10
Завтра в 09:10
9 июня в 09:10
60€27 за человека
Индивидуальная
4 часа
Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города
Увидеть архитектуру постсоветского брутализма и места, популярные среди тбилисцев
Начало: От места вашего проживания
«Его дерзкие архитектурные формы являются слепком постсоветского прошлого и служат ярким напоминанием о неспокойности того периода»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от €99 за всё до 10 чел.
скидка
44%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия «Вечная Грузия»: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Погрузитесь в историю Грузии: Мцхета с её храмами, Гори с музеем Сталина и пещеры Уплисцихе ждут вас
Начало: Перед оперным театром
«Билеты в музей Сталина — 5–10 лари/чел»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
9 июня в 09:15
34€19 за человека
Индивидуальная
8 часов
Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Побывать в сердце грузинского христианства и доисторическом городе, а также посетить музей Сталина
Начало: у места вашего проживания
«Живописные дороги приведут вас в Картлийскую долину, где расположен город Гори — малая родина Иосифа Сталина»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
€129 за всё до 4 чел.
скидка
29%
Групповая
8 часов
Историческое путешествие: Мцхета, Гори, Уплисцихе
Исследуйте сердце Грузии, погрузитесь в эпохи от древности до советских времён, открывая уникальные места
Начало: В районе площади Мейдан
«Вы посетите главную достопримечательность Гори — дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага»
Расписание: ежедневно в 08:45
9 июня в 08:45
10 июня в 08:45
35€25 за человека
Групповая
9 часов
В Мцхету церковь Джвари, пещеры Уплисцихе, Музей Сталина. история и панорам
Начало: Грузия, Тбилиси, ул. Вахтанга Горгасали, 3
«Музей Сталина Во второй части поездки по желанию группы вы можете посетить музей Сталина в его родном городе Гори»
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 июня 2024Просто шикарно!
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо
- ММарина3 июня 2024Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.
- ВВера2 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Левaн отличный, опытный, заботливый экскурсовод. На протяжении всего путешествия мы с группой стали как семья. Рекомендую этот маршрут с этим человеком если Вы хотите узнать много новой и интересной информации.
- ММарианна2 июня 2024Увлекательное путешествии в историю Грузии. Все было очень интересно. Особенно понравился монастырь Джвари и великолепные виды, которые открываются с высоты!
- ААндрей28 мая 2024Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.
- ММария11 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Алекс рассказывает интересно, разносторонне освещает тему, ответил на все вопросы даже не по теме экскурсии. Очень вежлив и внимателен. Водитель Хамлет тоже произвел исключительно приятное впечатление. Однозначно рекомендую и саму экскурсию, и Алекса в качестве экскурсовода.
- ЮЮлия4 мая 2024Прекрасная экскурсия с гидом Георгием! Специально искала маршрут- Мцхета, Джвари, Гори(музей Сталина), Уплисцихе. Поездка прошла на одном дыхании, посетили все
- MMikhail20 апреля 2024Алекс эрудированный и приятный в общении гид. Места тура выбраны необычные подземные резервуары, общежития советской эпохи, мостики через блок секции многоэтажных домов, При этом с ним совсем не страшно, чувствуется рядом плечо профессионала, Между достопримечательностями перемещение проходило на комфортном авто.
- ССветлана21 января 2024Очень интересная экскурсия для тех, кто интересуется архитектурой и необычными местами. Очень рады, что получилось увидеть Тбилиси не только с туристической стороны! Однозначно рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «СССР»
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