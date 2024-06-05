Е Елена Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день Экскурсия понравилась. Особенно дом и музей Сталина в Гори. Для тех, кто любит историю прекрасный вариант. Нашему гиду пришлось давать информацию на русском и английском языках, так как группа была смешанная. Это не очень удобно. но в целом, все хорошо

М Марина Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день Интересно, красиво и не утомительно. Гид Лана - супер. Рекомендую.

В Вера Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе) Экскурсия очень понравилась! Левaн отличный, опытный, заботливый экскурсовод. На протяжении всего путешествия мы с группой стали как семья. Рекомендую этот маршрут с этим человеком если Вы хотите узнать много новой и интересной информации.

М Марианна Вечная Грузия: Мцхета, Гори и Уплисцихе (в группе) Увлекательное путешествии в историю Грузии. Все было очень интересно. Особенно понравился монастырь Джвари и великолепные виды, которые открываются с высоты!

А Андрей Древняя Мцхета, пещерный город Уплисцихе и дом-музей Сталина за 1 день Хороший тур. Гид был познавательный. Рассказывал много интересных фактов. Всем советую.

М Мария Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города Экскурсия очень понравилась! Алекс рассказывает интересно, разносторонне освещает тему, ответил на все вопросы даже не по теме экскурсии. Очень вежлив и внимателен. Водитель Хамлет тоже произвел исключительно приятное впечатление. Однозначно рекомендую и саму экскурсию, и Алекса в качестве экскурсовода.

Ю Юлия Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе читать дальше достопримечательности под интересный рассказ, никуда не спешили, была возможность насладиться и проникнуться новыми впечатлениями. Отдельное спасибо Георгию за гида Мамуку в Уплисцихе(невероятно душевный человек с проникновенными рассказами и тонким чувством юмора!). Экскурсии закончили дегустацией(красивое душевное мероприятие, с подробной информацией о вине). Однозначно, рекомендую Георгия, как внимательного, душевного гида с перчинкой юмора и прекрасным вином!!! Прекрасная экскурсия с гидом Георгием! Специально искала маршрут- Мцхета, Джвари, Гори(музей Сталина), Уплисцихе. Поездка прошла на одном дыхании, посетили все

M Mikhail Брутальный Тбилиси: настоящее лицо города Алекс эрудированный и приятный в общении гид. Места тура выбраны необычные подземные резервуары, общежития советской эпохи, мостики через блок секции многоэтажных домов, При этом с ним совсем не страшно, чувствуется рядом плечо профессионала, Между достопримечательностями перемещение проходило на комфортном авто.