Тбилиси - это город 🏙️ гостеприимства, улыбок, истории 📖, смешения культур. В автомобильно - пешей экскурсии 🧭 мы увидим не только Старый город, а так же современную часть города. Современные постройки, ставшие уже символом города, которые преобразовали город и сделали из него современный мегаполис. Так же старые улочки, которые уже отреставрировали, и не только.

Добро пожаловать в Древний город, где солнце ☀️ сливается с виноградной лозой, говорят на всех языках мира и энергия струей льется на вас. Вы окунетесь в эпоху царей, завоевательных войн, песен, танцев, вольетесь в хоровод разных народностей и религий в городе. Одним словом почувствуете себя настоящим Тбилисцем и осознаете все мировозрение жителей нашего города и страны. С 1 в. н. э по сей день, строящиеся архитектурные памятники создают тот необычный колорит города, который славиться по миру.

Добро пожаловать к нам в гости!!!

В экскурсионную программу входит Старый город - узнаем об основании и значимости его в древности, исторические моменты, завоевания, приход новой культуры на эту территорию и многое другое. Так же современная политическая - культурная жизнь.