  1. Грузия
  2. Экскурсии

Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси

4.2
5 отзывов
Around G.
Around G. – Гид из Тбилиси
История 📖 завоеваний, строительства и достижений в одной экскурсии 🧭 по Старому городу Тбилиси и его современному центру.

На комфортабельном транспорте с профессиональным гидом вы посетите главные достопримечательности 🏛️ города, и везде можно будет остановиться, чтобы попробовать местные национальные блюда и вина или сфотографироваться.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🎄На новый год!
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-13 человек

  • $120 за экскурсию

    Заказать трансфер
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси

Что вы увидите

  • Старый город:
  • район серных бань
  • Инжировое ущелье
  • крепость Нарикала
  • храм Метехи
  • кафедральный собор Сиони
  • церковь Святого Георгия
  • храм Анчисхати
  • Кафедральный собор св. Троицы (Цминда Самеба)
  • площадь театра марионеток Резо Габридзе
  • Караван-сарай царевны Текле
  • и еще множество старинных узких улочек с грузинским колоритом.
  • А также проспект Руставели со всеми его достопримечательностями и проспект Агмашенебели (Давида Строителя).
  • По желанию: Пантеон выдающихся деятелей, Черепашье Озеро, Этнографический музей.
Тбилиси - это город 🏙️ гостеприимства, улыбок, истории 📖, смешения культур. В автомобильно - пешей экскурсии 🧭 мы увидим не только Старый город, а так же современную часть города. Современные постройки, ставшие уже символом города, которые преобразовали город и сделали из него современный мегаполис. Так же старые улочки, которые уже отреставрировали, и не только.
Добро пожаловать в Древний город, где солнце ☀️ сливается с виноградной лозой, говорят на всех языках мира и энергия струей льется на вас. Вы окунетесь в эпоху царей, завоевательных войн, песен, танцев, вольетесь в хоровод разных народностей и религий в городе. Одним словом почувствуете себя настоящим Тбилисцем и осознаете все мировозрение жителей нашего города и страны. С 1 в. н. э по сей день, строящиеся архитектурные памятники создают тот необычный колорит города, который славиться по миру.
Добро пожаловать к нам в гости!!!
В экскурсионную программу входит Старый город - узнаем об основании и значимости его в древности, исторические моменты, завоевания, приход новой культуры на эту территорию и многое другое. Так же современная политическая - культурная жизнь.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Вода на каждого члена группы
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Начало
🚩 Мы заедем за вами в назначенное вами место
Место завершения
🏁 По желанию клиента
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Тбилиси

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Around G.
Around G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

5 отзывов оставили туристы

Around G. проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)
$220
11 часов
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)
1 отзыв
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси
$110
2 часа
Трансферы на горнолыжные курорты из Тбилиси

Еще несколько необычных экскурсий в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!
20
3.5 часа
По Тбилиси — душевно и зажигательно!
1516 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Тбилиси с огоньком
10
3.5 часа
Тбилиси с огоньком
725 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
29
10 часов
Монастырь на Казбеке — «высоко над семьею гор»
631 отзыв
Побывать в месте, воспетом Пушкиным и ставшим одним из символов Грузии
Вглубь столетий Тбилиси
10
4.5 часов
Вглубь столетий Тбилиси
529 отзывов
Ежедневная обзорная экскурсия по главным местам города
Старый и верный традициям Тбилиси
25
4 часа
Старый и верный традициям Тбилиси
481 отзыв
Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
Мцхета — колыбель грузинского христианства
17
4 часа
Мцхета — колыбель грузинского христианства
456 отзывов
Легендарные храмы и потрясающие виды