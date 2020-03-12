87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Дорога живописная

Все 11 часов путешествия нас будут сопровождать захватывающие дух пейзажи. Вы понаблюдаете за «превращением» небольших холмов окрестностей Тбилиси в высочайшие горы Кавказа. По дороге будет несколько красивых остановок и удивительных природных явлений:

Любуясь лазурным Жинвальским водохранилищем в объятьях лесистых гор, вы узнаете о его создании и значении для тбилисцев.

Природа впечатлит вас и в месте, где сливаются Белая и Черная Арагви. Цвет рек соответствует их названиям, а воды долго текут, не смешиваясь, — вы увидите это слияние почти на расстоянии вытянутой реки.

Дорога будет подниматься все выше, мимо лугов с пасущимися стадами овец, и мы доберемся до Арки Дружбы на краю горы недалеко от Гудаури. Это самая высокая точка перевала и идеальное место, чтобы покориться горам навсегда!

Миновав Крестовый перевал, остановимся у необыкновенной травертиновой скалы: по ее оранжевым склонам текут минеральные воды, а рядом есть источник, где вы попробуете природный солоноватый нарзан.

Дорога историческая

Без поездки по Военно-Грузинской дороге вы не сложите полного представления об истории Грузии. В крепости Ананури прямо над озером я расскажу о временах, когда это место было важным форпостом, о подвигах арагвских эриставов и об архитектурных особенностях цитадели. У Арки Дружбы поговорим о Георгиевском трактате между Грузией и Россией. А еще вы проедете по Дарьяльскому ущелью, которое помнит не только Лермонтова, Пушкина и Грибоедова, но и Орду, и караваны Шёлкового пути.

Дорога святая

Кульминация путешествия — конечно, великан Казбек. Он откроется вам в горном поселении Степанцминда, откуда вы на джипах подниметесь к церкви Гергетской Троицы. Она аскетична, но поражает самим расположением под облаками и гармонией с горными ландшафтами. В этой экскурсии вы также увидите монастырь Архангелов Михаила и Гавриила почти на границе — патриарх Илия II назвал эту новую святыню символом веры и единства между Грузией и Россией.

В середине путешествия вы отдохнете за обедом в уютном местечке недалеко от крепости Ананури.