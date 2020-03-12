87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вдохновиться пейзажами Военно-Грузинской дороги, слушая рассказы об истории, народе и традициях

Irina
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Irina – представитель гидов
Я еще не встречала путешественника, которого бы не покорила Военно-Грузинская дорога...

В этой поездке перед вами предстанет великий Казбек и башни крепости над лазурным озером, новый монастырь на границе с Россией и церковь Гергети «высоко над семьею гор».

А дополнят панорамы новые знания о далеком прошлом и о жизни Сакартвело.
€25
18 за человека
скидка30%
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 19 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Серных бань
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У этой экскурсии87 отзывов
4.84
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!

Что вас ожидает

Дорога живописная
Все 11 часов путешествия нас будут сопровождать захватывающие дух пейзажи. Вы понаблюдаете за «превращением» небольших холмов окрестностей Тбилиси в высочайшие горы Кавказа. По дороге будет несколько красивых остановок и удивительных природных явлений:

  • Любуясь лазурным Жинвальским водохранилищем в объятьях лесистых гор, вы узнаете о его создании и значении для тбилисцев.
  • Природа впечатлит вас и в месте, где сливаются Белая и Черная Арагви. Цвет рек соответствует их названиям, а воды долго текут, не смешиваясь, — вы увидите это слияние почти на расстоянии вытянутой реки.
  • Дорога будет подниматься все выше, мимо лугов с пасущимися стадами овец, и мы доберемся до Арки Дружбы на краю горы недалеко от Гудаури. Это самая высокая точка перевала и идеальное место, чтобы покориться горам навсегда!
  • Миновав Крестовый перевал, остановимся у необыкновенной травертиновой скалы: по ее оранжевым склонам текут минеральные воды, а рядом есть источник, где вы попробуете природный солоноватый нарзан.

Дорога историческая
Без поездки по Военно-Грузинской дороге вы не сложите полного представления об истории Грузии. В крепости Ананури прямо над озером я расскажу о временах, когда это место было важным форпостом, о подвигах арагвских эриставов и об архитектурных особенностях цитадели. У Арки Дружбы поговорим о Георгиевском трактате между Грузией и Россией. А еще вы проедете по Дарьяльскому ущелью, которое помнит не только Лермонтова, Пушкина и Грибоедова, но и Орду, и караваны Шёлкового пути.

Дорога святая
Кульминация путешествия — конечно, великан Казбек. Он откроется вам в горном поселении Степанцминда, откуда вы на джипах подниметесь к церкви Гергетской Троицы. Она аскетична, но поражает самим расположением под облаками и гармонией с горными ландшафтами. В этой экскурсии вы также увидите монастырь Архангелов Михаила и Гавриила почти на границе — патриарх Илия II назвал эту новую святыню символом веры и единства между Грузией и Россией.

В середине путешествия вы отдохнете за обедом в уютном местечке недалеко от крепости Ананури.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
  • Дополнительные расходы: обед (10-15 лари с человека) и джип к храму Гергети (15 лари с человека).
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!
Казбек и Дарьяльское ущелье: Грузия с открытки!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Серных бань.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Irina
Irina
Гамарджоба, Генацвале!!! Меня зовут Ирина, и это мое любимое приветствие. Вместе с коллегами мы покажем вам самые удивительные уголки Грузии, расскажем о прошлом и настоящем страны счастья и свободы и поделимся забавными преданиями. Главное вознаграждение для нас — это частичка любви к Сакартвело, которую вы увезете с собой!
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87 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Экскурсия соответствовала всем заявленнным темам. Мы провели великолепно день, полностью окунулись в историю Грузии. А на прощание получили множество рекомендаций по самостоятельному дальнейшему изучению города Тбилиси: что ещё посмотреть, где провести вечер, и как попасть в бани.
Удачи вам ребята!
12 марта 2020
С первой минуты нашего появления на гостеприимной грузинской земле мы почувствовали заботу, внимание и доброту нашего замечательного гида Георгия! Мы полюбили эту чудесную, красивую страну с ее древнейшей историей, потрясающей природой, необыкновенно гостеприимными людьми. И все это благодаря нашему великолепному гиду! Мы вернулсь домой с добротой в сердце о стане, людях, с огромным количеством фотогрфий, впечатлений и... вкусных напитков, чтобы угостить друзей и рассказать им от Грузии, о незабываемом путешествии по Военно-Грузинской дороге ! Приезжайте и Никогда не пожалеете.
12 марта 2020
Только что возвратились домой, а так хочется назад - в теплую солнечную Грузию !

Ирина, благодаря вам и Гиду наша экскурсия прошла отлично! У нас была большая группа - 18 человек разного возраста, взрослые и подростки, вы сумели учесть желания каждого, никогда не торопили, не подгоняли, и смогли сделать так, что довольными остались все без исключения.

Мы успели полюбить вашу страну и людей, и очень хотим вернуться к вам снова! Успехов вам и удачи!
12 марта 2020
Грузия была моей мечтой. Реальность превзошла все ожидания. Красоты природы, архитектуры, интересные памятные места, вкусная кухня, вино, удивительное сочетание национального колорита и важные исторические события — с этим всем нас (у нас был групповой тур) . Великолепное чувство юмора гида, открытость и колоссальное знание истории Грузии не оставил равнодушным ни одного из нашей группы. Все ходили по пятам, боясь пропустить хоть малейшую информацию. Огромное спасибо!
12 марта 2020
Пишем по горячим следам. Еще не уехав из Грузии, уже мечтаем вернуться сюда и объездить всю Грузию Потому что:

1. Отличный водитель, учитывал сложный рельеф, далеко не каждый сможет так мастерски проехать по всем этим горным серпантинам.

2. Если бы у нас сейчас была возможность повторить все экскурсии, с удовольствием поехали бы снова, чтобы уложить в голове всю информацию, которую мы получили от Георгия.

3. Вся экскурсия была отлично спланирована, так что мы нигде не простаивали в очередях.

4. Несмотря на плотный график экскурсии, мы всегда могли найти время самим походить, пофоткаться или перекусить.

5.Георгий хорошо чувствует людей, когда уже устали и пора закругляться, а когда еще можно заехать что-то посмотреть.

Мы настоятельно будем рекомендовать организатора Ирину всем кто хочет увидеть невероятные красоты Грузии и узнать много всего интересного об этой удивительной стране в компании с весёлым, интересным и умным человеком!
11 марта 2020
Экскурсия долгая, на любителя гор. Особо ничем не удивит, но тем, кто хочет попасть в храм на вершине горы и посмотреть на Казбек издалека - это того стоит. Гид Анна достаточно грамотно все рассказала. Я бы скорректировала информацию по обеду. Меньше, чем за 25 лари ну никак не выйдет, пакетированный чай стоит 5.
10 марта 2020
Потрясающе зрелищная экскурсия! Обязательна к посещению, если вы оказались в Грузии. Виды по пути к Казбеку чего только стоят. Природа меняется на протяжении всей экскурсии с набором высоты. Здесь вы сделаете лучшие фото в своей жизни :) Спасибо гиду Георгию за интересное сопровождение, очень эрудированный и интеллигентный человек.
10 марта 2020
Хочу выразить огромную благодарность команде Трипстера, в особенности Ирине и нашему гиду ! Экскурсия получилась очень яркой, познавательной и информативной.. Завораживающие пейзажи, грузинский колорит, вкуснейшее домашнее вино, которым угощали ребята, уникальный мед и на десерт - Казбек во всей красе! Очень приятно было познавать с вами Богом благословенную Саркатвело!! Рекомендую всем, кто хочет получить массу позитивных эмоций!...С уважением, из Минска!..
10 марта 2020
Лучшая экскурсия когда-либо! Умный, открытый и супер дружелюбный гид! Лучший тур, чтобы увидеть красивые части Грузии. Я очень рекомендую это!) Я действительно наслаждался этим полностью)))
10 марта 2020
Это была наша четвёртая экскурсия по Грузии, и она была лучшей из всех! Отличный гид Георгий, который знал ответы на все наши, даже иногда глупые, вопросы, очень интересно рассказывал историю Грузии и мест, которые мы посещали. Был очень внимателен и любезен! Угостил вкусным домашним вином и грузинским хачапури в прекрасном месте. Во время экскурсии мы останавливались даже в малоизвестных для туристов местах с интересной и важной для Грузии историей, и прекрасными видами. Нам очень повезло с погодой, так что мы смогли увидеть гору Казбек во всей красоте, без единого облачка или даже тумана (что, как мы узнали, очень редко случается). Благодаря нашему гиду, мы смогли полетать на пароплане над ущельем с проверенными инструкторами, имеющими большой опыт. Большая благодарность Георгию за незабываемую поездку! Полюбили Грузию всей душой! Если вы ещё сомневаетесь, то не стоит, смело бронируйте эту экскурсию!
Ещё 77 отзывов

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