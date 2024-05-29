1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
€420 за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€32 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Еврейское наследие Тбилиси
Узнать о роли еврейских общин в культуре города на авторской прогулке по старинным кварталам
Начало: Возле площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€31 за человека
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
50€43 за человека
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
€300 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 мая 2024Благодарим Малхаза за качественный рассказ об основных достопримечательностях, за душевную компанию и за несметное количество тостов. За всю нашу прогулку только ленивый не сказал, что нам повезло с гидом. И это действительно факт! За экскурсиями только к нему. Однозначно рекомендуем.
- ННаталья10 апреля 2024Всё прошло прекрасно. Экскурсовод Карина замечательный рассказчик и просто удивительная женщина! Узнали много интересного!
- ООльга1 апреля 2024Отличная экскурсия по прекрасному городу Тбилиси. Огромное спасибо Марине, маршрут и рассказ был очень интересным и познавательным как для взрослых, так и для ребят подростков. Всё доходчиво, с прекрасным знанием истории и национальных особенностей.
- ММария17 марта 2024Всё очень понравилось! Душевно, познавательно, без спешки! Учитывались все пожелания по маршруту, дополнительно покатались на караблике. Очень рекомендую всем!
- ААнна30 декабря 2023Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.
- ГГлеб5 ноября 2023Левант топ гид. ВСП знает, все видит, за всем следит. Гостеприимство просто зашкаливает. Молодец. 🤝👍👌🏽
- YYevgeniy28 июля 2023Гид Карина - очень интересный рассказчик, не переутомляла историческими датами, при этом отвечала на все наши вопросы! Очень приятный человек и знаток еврейской культуры Тбилиси! Очень рекомендую!
- ТТатьяна13 июля 2023Нам сказочно повезло! Марина задала "вкус" Грузии в целом, Тбилиси в частности. Очень любящая свой город, Марина всем сердцем желает,
- ААлександр27 января 2023Первый наш день в Тбилиси, и сразу прекрасное погружение в историю, культуру и общую информацию о городе и его жителях.
- ЛЛариса6 января 2023Этно-тур: три музея, этнография и мастерские СакартвелоВсе прошло хорошо. Неформалтное отношение, эмоциональный рассказ о городе и его достопримечательностях-отличительные черты экскурсовода Ларисы. Очень понравились музеи своей экзотикрй
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Этнографический музей»
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