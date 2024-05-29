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И все это благодаря Марине! Время пролетело незаметно. А еще Марина прекрасно разбирается в местных винах и мы с удовольствием пользовались ее рекомендациями. На протяжении всего времени ни разу нас не разочаровали те вина, которые она нам советовала. А еще Марина на следующий день после экскурсии написала нам подробный список мест (как добраться, что посмотреть и т. п.), который мы можем посетить самостоятельно. Вот что значить сервис после Основной услуги!