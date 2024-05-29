Этнографический музей

Найдено 6 экскурсий в категории «Этнографический музей» в Тбилиси, цены от €31, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
50 отзывов
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Старый город, новое время и вечные гуляния
Начало: Квартал серных бань
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
20 отзывов
Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
Домашнее вино и еда, многоголосье и танцы, тосты и тамада
Начало: Заедем за вами
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
420 за всё до 4 чел.
По Тбилиси - пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
3.5 часа
72 отзыва
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
32 за человека
Еврейское наследие Тбилиси
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
11 отзывов
Еврейское наследие Тбилиси
Узнать о роли еврейских общин в культуре города на авторской прогулке по старинным кварталам
Начало: Возле площади Вахтанга Горгасали
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
31 за человека
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4.5 часа
1 отзыв
ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Познакомиться с грузинскими музыкальными инструментами, оружием и археологическими открытиями
Начало: На пл. Свободы
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 12:00
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
5043 за человека
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
300 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Благодарим Малхаза за качественный рассказ об основных достопримечательностях, за душевную компанию и за несметное количество тостов. За всю нашу прогулку только ленивый не сказал, что нам повезло с гидом. И это действительно факт! За экскурсиями только к нему. Однозначно рекомендуем.
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Всё прошло прекрасно. Экскурсовод Карина замечательный рассказчик и просто удивительная женщина! Узнали много интересного!
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
    Отличная экскурсия по прекрасному городу Тбилиси. Огромное спасибо Марине, маршрут и рассказ был очень интересным и познавательным как для взрослых, так и для ребят подростков. Всё доходчиво, с прекрасным знанием истории и национальных особенностей.
  • М
    Мария
    17 марта 2024
    Еврейское наследие Тбилиси
    Всё очень понравилось! Душевно, познавательно, без спешки! Учитывались все пожелания по маршруту, дополнительно покатались на караблике. Очень рекомендую всем!
  • А
    Анна
    30 декабря 2023
    ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
    Ткр интересен для тех, ко хотел бы увидеть что-то еще, кроме традиционных туристических точек.
  • Г
    Глеб
    5 ноября 2023
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Левант топ гид. ВСП знает, все видит, за всем следит. Гостеприимство просто зашкаливает. Молодец. 🤝👍👌🏽
  • Y
    Yevgeniy
    28 июля 2023
    Еврейское наследие Тбилиси
    Гид Карина - очень интересный рассказчик, не переутомляла историческими датами, при этом отвечала на все наши вопросы! Очень приятный человек и знаток еврейской культуры Тбилиси! Очень рекомендую!
    Гид Карина - очень интересный рассказчик, не переутомляла историческими датами, при этом отвечала на все наши
  • Т
    Татьяна
    13 июля 2023
    Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
    Нам сказочно повезло! Марина задала "вкус" Грузии в целом, Тбилиси в частности. Очень любящая свой город, Марина всем сердцем желает,
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    чтоб гости столицы полюбили его так же. Интеллигентная, умная, тактичная, знающая историю страны, уважающая традиции, любящая людей… Марина нас покорила… Несколько раз во время нашей экскурсии, мы вполголоса шептали, как нам с ней повезло… Влюбившись в Тбилиси сразу, благодаря Марине, красоте и колориту города мы перенесли эту любовь на все, что связано с Грузией-другие локации, кухню, жителей… Первый день… да еще и замечательным гидом Мариной задал тон всей поездке! Спасибо ей, с любовью из Сибири!

  • А
    Александр
    27 января 2023
    Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
    Первый наш день в Тбилиси, и сразу прекрасное погружение в историю, культуру и общую информацию о городе и его жителях.
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    И все это благодаря Марине! Время пролетело незаметно. А еще Марина прекрасно разбирается в местных винах и мы с удовольствием пользовались ее рекомендациями. На протяжении всего времени ни разу нас не разочаровали те вина, которые она нам советовала. А еще Марина на следующий день после экскурсии написала нам подробный список мест (как добраться, что посмотреть и т. п.), который мы можем посетить самостоятельно. Вот что значить сервис после Основной услуги!

  • Л
    Лариса
    6 января 2023
    Этно-тур: три музея, этнография и мастерские Сакартвело
    Все прошло хорошо. Неформалтное отношение, эмоциональный рассказ о городе и его достопримечательностях-отличительные черты экскурсовода Ларисы. Очень понравились музеи своей экзотикрй
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    и увлеченностью их сотрудников своим делом. Особое спасибо за рекомендации по пгсещению кафе и посвящение в другихе бытовыхе особеннгсти жизни города

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Этнографический музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
  2. Грузинское застолье в гостях у кахетинской семьи
  3. По Тбилиси - пешком и на катере
  4. Еврейское наследие Тбилиси
  5. ЭтноТбилиси: прогулка по городу, три музея и мастерская (мини-группа)
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Этнографический музей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 31 до 420 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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