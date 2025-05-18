«Итальянский» Сигнахи, столица края Телави, знаменитые монастыри и вина региона уже изведаны? Это не повод закрывать страницу «Кахетия». Предлагаю отойти от проторённых троп и продолжить исследовать северо-восток страны. Вы откроете необычные храмы и крепости, познакомитесь с культурой грузинских чеченцев — кистинцев. А в конце посетите чудесный водопад в ущелье.
Описание экскурсии
- Примерно в сорока минутах езды от Тбилиси, в Кахетии нам встретится по дороге древняя крепость Уджарма. Ещё с 4 века здесь был крупный кахетинский город, который являлся резиденцией основателя Тбилиси Вахтанга Горгасали. Вы познакомитесь с его историей, увидите руины разных строений и древний храм.
- После этого мы отправимся в древний город Кветера, основанный примерно в 7 веке. Здесь же я покажу ещё один красивый и необычный храм.
- Далее я отвезу вас в Панкисское ущелье, где живут кистинцы. Это этническая группа чеченцев, говорящих на кистинском диалекте чеченского языка. Большинство из них также неплохо владеет грузинским. Мы побываем в гостях у местной семьи, которая расскажет о своём укладе жизни, а хозяйка угостит национальными блюдами.
- В завершение мы отправимся в глубь ущелья, посетим живописный водопад Хадори. Обратный путь у нас будет через живописный лес Сабадури, протянутый вдоль прекрасного озера.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Mitsubishi Delica.
- Дополнительные расходы: обед в семье — 50 лари с человека.
- Мы будем гулять пешком по крепости, так что выбирайте удобную одежду и обувь для прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции роз
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коба — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Здравствуйте! Я сертифицированный русскоговорящий гид-водитель. Организую туры как в Тбилиси, так и в разных регионах страны. В моём распоряжении комфортабельный минивэн Mitsubishi Delica, где помещается 6 человек кроме водителя, и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Спасибо за интересную экскурию и прекрасную компанию на день)
+2
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