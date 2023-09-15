Посетить малоизвестные древние города, побывать в гостях у кистинцев и полюбоваться водопадом Хадори
«Итальянский» Сигнахи, столица края Телави, знаменитые монастыри и вина региона уже изведаны? Это не повод закрывать страницу «Кахетия». Предлагаю отойти от проторённых троп и продолжить исследовать северо-восток страны. Вы откроете необычные храмы и крепости в городищах Бочорма и Кветера. Познакомитесь с культурой грузинских чеченцев — кистинцев. А в конце посетите чудесный водопад в ущелье.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Примерно в часе езды от Тбилиси, в Тианетском районе вы посетите древнюю крепость Бочорма. Ещё с 10 века здесь был крупный кахетинский город, который просуществовал вплоть до 18 века. Вы познакомитесь с его историей, увидите останки разных строений и храм необычной архитектуры.
- После этого мы отправимся в древний город Кветера, основанный примерно в тот же период, что и Бочорма. Здесь же я покажу ещё один красивый и необычный храм.
- Далее я отвезу вас в Панкисское ущелье, где живут кистинцы. Это этническая группа чеченцев, говорящих на кистинском диалекте чеченского языка. Большинство из них также неплохо владеет грузинским. Мы побываем в гостях у местной семьи, которая расскажет о своём укладе жизни, а хозяйка угостит национальными блюдами.
- В завершение мы отправимся в глубь ущелья, посетим живописный водопад Хадори и соберёмся в обратный путь в Тбилиси.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Mitsubishi Delica.
- Мы будем много гулять пешком. Чтобы попасть в Бочорму, надо преодолеть резкий подъём по лесной тропинке. Путь туда и обратно займёт чуть больше часа.
- Дополнительные расходы: обед в семье — 30 лари с человека.
- Выбирайте удобную одежду и обувь для прогулок (лучше спортивную).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Революции роз
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коба — ваш гид в Тбилиси
Здравствуйте! Я сертифицированный русскоговорящий гид-водитель. Организую туры как в Тбилиси, так и в разных регионах страны. В моём распоряжении комфортабельный минивэн Mitsubishi Delica, где помещается 6 человек кроме водителя. Я предлагаю вам следующие туристические услуги: встреча в аэропорту, трансфер, помощь в организации отдыха, ночёвок, питания, экскурсии по Тбилиси и в других уголках страны. Я родился и вырос в Грузии, люблю свою страну и свой гостеприимный народ. Хочу поделиться этой любовью с каждым и изнутри показать все прелести, доброту и душевность грузинского народа. Добро пожаловать в Грузию!
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