Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми

Помимо экскурсий я так же предлагаю услуги трансфера из аэропорта Тбилиси

Индивидуально
для 3 чел.
Помимо экскурсий я так же предлагаю услуги трансфера из аэропорта Тбилиси или вашего отеля до любого региона нашей страны. Я встречу вас с табличкой, обеспечу комфортную дорогу и помогу заселиться.

Услуга премиум класса на 30-40% дешевле среднерыночной цены.
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми
Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми

Приемущества:

  • Остановки по вашему желанию.
Сфотографироваться, попить кофеёк в придорожной кафешке либо купить фрукты у местных жителей — не стесняйтесь, просите, остановимся:)
  • Доставлю в любое место
  • Заказывайте любое направление — составлю маршрут, измерю расстояние, озвучу самую выгодную цену.
  • Со мной безопасно.
  • Мой автомобиль перед каждой поездкой проходит процедуру дезинфекции. А я всегда соблюдаю меры предосторожности.
Безопасность пассажиров — превыше всего!
  • Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • автомобиль
  • водитель
Что не входит
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания либо встреча в аэропорте.
Завершение: Любая точка Грузии.
Когда и сколько длится
Когда: В любой день, в любое время по запросу.
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любой день, в любое время по запросу.

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