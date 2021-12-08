Трансфер из Тбилиси в Аэропорт, Казбеги, Батуми, Сигнахи, Кутаиси, Боржоми

Помимо экскурсий я так же предлагаю услуги трансфера из аэропорта Тбилиси
Индивидуально
для 3 чел.
Помимо экскурсий я так же предлагаю услуги трансфера из аэропорта Тбилиси или вашего отеля до любого региона нашей страны. Я встречу вас с табличкой, обеспечу комфортную дорогу и помогу заселиться.
Услуга премиум класса на 30-40% дешевле среднерыночной цены.
Услуга премиум класса на 30-40% дешевле среднерыночной цены.
Приемущества:
- Остановки по вашему желанию.
Сфотографироваться, попить кофеёк в придорожной кафешке либо купить фрукты у местных жителей — не стесняйтесь, просите, остановимся:)
- Доставлю в любое место
- Заказывайте любое направление — составлю маршрут, измерю расстояние, озвучу самую выгодную цену.
- Со мной безопасно.
- Мой автомобиль перед каждой поездкой проходит процедуру дезинфекции. А я всегда соблюдаю меры предосторожности.
Безопасность пассажиров — превыше всего!
- Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.
Ответы на вопросы
- Что входит
- автомобиль
- водитель
- Что не входит
- Личные расходы.
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место проживания либо встреча в аэропорте.Завершение: Любая точка Грузии.
- Когда и сколько длится
- Когда: В любой день, в любое время по запросу.Экскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
В любой день, в любое время по запросу.
Руслан Г.
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