Древняя Мцхета и храм Джвари

Мцхету, древнюю столицу Восточной Грузии, в этом святом для каждого жителя страны месте вы увидите...

Мцхету, древнюю столицу Восточной Грузии, в этом святом для каждого жителя страны месте вы увидите собор Светицховели, считающийся главным христианским храмом Грузии.
Древняя Мцхета и храм Джвари
Древняя Мцхета и храм Джвари
Древняя Мцхета и храм Джвари
Древняя Мцхета и храм Джвари
Древняя Мцхета и храм Джвари
Древняя Мцхета и храм Джвари

Что вы увидите 🤩

  • Собор Светицховели
  • Монастырь Самтавро
  • Монастырь Джвари и другие

Что вас ожидает:

  • Известно, что храм Джвари построен на месте захоронения одной из главных христианских святынь — Хитона Господня. В соборе вы сможете поклониться мощам Андрея Первозванного и забыть о каждодневной суете наших будней.
  • Также вы увидите и другие жемчужины грузинского зодчества. К примеру, побываете в монастыре Самтавро, история которого начинается с IV века и святой Нино.
  • Здесь вы сможете прикоснуться к ежевичному кусту, под которым она жила и проповедовала. Не оставит вас равнодушным и монастырь Джвари. Каждый его посетитель может насладиться видами на скалистые горы и слияние величественных рек Арагви и Куры. К слову, монастырь Джвари стал первым грузинским памятником, вошедший в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$150

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля
  • Входные билеты
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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