Известно, что храм Джвари построен на месте захоронения одной из главных христианских святынь — Хитона Господня. В соборе вы сможете поклониться мощам Андрея Первозванного и забыть о каждодневной суете наших будней.
Также вы увидите и другие жемчужины грузинского зодчества. К примеру, побываете в монастыре Самтавро, история которого начинается с IV века и святой Нино.
Здесь вы сможете прикоснуться к ежевичному кусту, под которым она жила и проповедовала. Не оставит вас равнодушным и монастырь Джвари. Каждый его посетитель может насладиться видами на скалистые горы и слияние величественных рек Арагви и Куры. К слову, монастырь Джвари стал первым грузинским памятником, вошедший в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
$150
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Аренда автомобиля
Входные билеты
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.