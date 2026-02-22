Мои заказы

Душевный пикник в Казбеги с профессиональной фотосессией

Приглашаю вас на экскурсию-пикник в Казбеги: живописная дорога, виды на заснеженные горы, профессиональная фотосъёмка. Горячий глинтвейн, лёгкий перекус и уютные паузы на фоне пейзажей.
5
7 оценок
Душевный пикник в Казбеги с профессиональной фотосессией
Душевный пикник в Казбеги с профессиональной фотосессией
Душевный пикник в Казбеги с профессиональной фотосессией

Описание фото-прогулки

Пикник в горах с профессиональными кадрами Вы когда-нибудь бывали в Казбеги? Это совершенно особенная атмосфера — свежий горный воздух, светлый лёд на вершинах, мягкий снег на склонах и невероятные панорамы вокруг. Приглашаю вас провести день в одном из самых красивых мест Грузии. Мы подстроимся под сезон и погоду: возьмём с собой горячий глинтвейн, чай или кофе, немного выпечки и лёгкий перекус, чтобы можно было сделать небольшую уютную остановку на природе. А я, как профессиональный фотограф, сниму для вас яркие и душевные кадры на фоне потрясающих пейзажей. Что вас ожидает Мы проедем по невероятно живописной Военно-Грузинской дороге — даже зимой она выглядит волшебно. По пути остановимся на смотровой площадке «Арка Дружбы» и других красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться видами. Приехав в Казбеги, прогуляемся по живописным точкам, сделаем фотографии на фоне заснеженных гор и насладимся зимней тишиной и атмосферой этого места. В зависимости от погоды мы устроим короткую уютную остановку на природе с горячим глинтвейном или чаем и небольшим перекусом. Это не классический пикник, а скорее зимняя уютная пауза, чтобы согреться, вдохнуть морозный воздух и насладиться моментом. Если условия позволят и дорога будет открыта, мы сможем подняться к церкви Гергети — откуда вид на Казбек совершенно невероятен. В ненастную погоду подъем возможен только на специальных машинах, и оплачивается отдельно — я всё подскажу и помогу организовать. Важная информация:
  • Экскурсия проходит в горах, поэтому прошу одеваться по погоде. В холодное время года рекомендуется тёплая одежда, удобная непромокаемая обувь и куртка с защитой от ветра.
  • Погода в горах может меняться, маршрут и формат остановок адаптируются под текущие условия для вашего комфорта и безопасности.
  • В ненастную погоду подъем к церкви Гергети возможен только на специальных машинах, и оплачивается отдельно.

Начало в 10:00 в любой свободный день

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Военно-Грузинская дорога
  • Смотровая площадка «Арка Дружбы народов»
  • Посёлок Казбеги (Степанцминда)
  • Видовые точки с панорамами на горы Кавказа
  • Церковь Гергети (по погодным условиям и состоянию дороги)
Что включено
  • Трансфер
  • Фотосессия
  • Горячие напитки
  • Лёгкий перекус
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 10:00 в любой свободный день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в горах, поэтому прошу одеваться по погоде. В холодное время года рекомендуется тёплая одежда, удобная непромокаемая обувь и куртка с защитой от ветра
  • Погода в горах может меняться, маршрут и формат остановок адаптируются под текущие условия для вашего комфорта и безопасности
  • В ненастную погоду подъем к церкви Гергети возможен только на специальных машинах, и оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
О
Олеся
22 фев 2026
Выбирала экскурсию для празднования дня рождения и не ошиблась. День получился атмосферным и продуманным до деталей: красивые виды, эстетичный пикник и множество качественных фотографий. Формат полностью оправдал ожидания.
Т
Татьяна
21 фев 2026
Отличные выходные в горах с красивыми локациями и качественными фото. Особенно хочу отметить аккуратное и уверенное вождение по непростой трассе — чувствовали себя спокойно всю дорогу. Также Юлия гибко отреагировала на наши пожелания по дополнительной программе.
Е
Екатерина
20 фев 2026
Отмечала день рождения в поездке с Юлией — получилось по-настоящему особенное событие. Продуманный маршрут, горные виды и атмосферный пикник сделали день запоминающимся. Профессиональные фотографии стали прекрасной памятью о празднике.
И
Ирина
18 фев 2026
Индивидуальный формат отличает эту экскурсию от других предложений в Казбеги. Юлия быстро отвечает на организационные вопросы и учитывает пожелания. Комфортная дорога, красивые и уединённые локации, вкусный пикник и оперативно обработанные фотографии — всё выполнено на высоком уровне. От поездки остались только положительные впечатления.
А
Анна
17 фев 2026
Экскурсия с фотосессией у подножия Казбека стала одним из самых ярких дней в нашей поездке по Грузии. Локации были подобраны очень живописные — горные панорамы, древняя церковь, виды на долины.
читать дальше

Пикник организован красиво и со вкусом, с грузинскими закусками и вином. Фотографии получили в тот же день — результат профессиональный и атмосферный. Комфортная дорога из Тбилиси и продуманный маршрут сделали поездку максимально удобной. Формат идеально сочетает природу, гастрономию и фотосессию.

М
Мария
17 фев 2026
Мы искали камерную экскурсию с заботливой атмосферой — и полностью угадали с выбором. За день получили «полный комплект»: впечатляющие горные пейзажи, неспешные прогулки, стильный пикник с грузинскими закусками и вином,
читать дальше

а также профессиональную фотосессию. Контента получилось столько, что до сих пор разбираем фотографии — и свои, и те, что Юлия прислала позже в отличной обработке. Отдельно отмечу спокойное и уверенное вождение — для нас это было принципиально. Поездка превзошла ожидания и стала одним из самых ярких воспоминаний.

А
Арина
16 фев 2026
Поездка оставила исключительно приятные впечатления: потрясающие виды, уютная атмосфера и вкусный пикник в горах. Отдельный плюс — качественные фотографии от Юлии, которые стали отличным бонусом к путешествию.

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Душевный пикник в Казбеги с профессиональной фотосессией»

Путешествие в Казбеги
На машине
10 часов
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Казбеги
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур в Казбеги: горы, живописные панорамы и вкус Хунзаха
10 часов
-
15%
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур в Казбеги: горы, живописные панорамы и вкус Хунзаха
Начало: Ваш отель
Расписание: В соответствии с календарем
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
$110$130 за всё до 6 чел.
Из Тбилиси - к Казбеги, без которого нельзя представить Грузию
На машине
10 часов
245 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тбилиси - к Казбеги, без которого нельзя представить Грузию
Путешествие из Тбилиси к Казбеги подарит вам незабываемые виды и исторические открытия. Узнайте о тайнах региона с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Душевный пикник в Казбеги
На машине
10 часов
-
30%
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный пикник в Казбеги
Провести день в фантастически красивом месте, наслаждаясь грузинскими закусками и вином
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
€210€299 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси