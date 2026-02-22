Приглашаю вас на экскурсию-пикник в Казбеги: живописная дорога, виды на заснеженные горы, профессиональная фотосъёмка. Горячий глинтвейн, лёгкий перекус и уютные паузы на фоне пейзажей.
Описание фото-прогулкиПикник в горах с профессиональными кадрами Вы когда-нибудь бывали в Казбеги? Это совершенно особенная атмосфера — свежий горный воздух, светлый лёд на вершинах, мягкий снег на склонах и невероятные панорамы вокруг. Приглашаю вас провести день в одном из самых красивых мест Грузии. Мы подстроимся под сезон и погоду: возьмём с собой горячий глинтвейн, чай или кофе, немного выпечки и лёгкий перекус, чтобы можно было сделать небольшую уютную остановку на природе. А я, как профессиональный фотограф, сниму для вас яркие и душевные кадры на фоне потрясающих пейзажей. Что вас ожидает Мы проедем по невероятно живописной Военно-Грузинской дороге — даже зимой она выглядит волшебно. По пути остановимся на смотровой площадке «Арка Дружбы» и других красивых местах, чтобы сделать фотографии и насладиться видами. Приехав в Казбеги, прогуляемся по живописным точкам, сделаем фотографии на фоне заснеженных гор и насладимся зимней тишиной и атмосферой этого места. В зависимости от погоды мы устроим короткую уютную остановку на природе с горячим глинтвейном или чаем и небольшим перекусом. Это не классический пикник, а скорее зимняя уютная пауза, чтобы согреться, вдохнуть морозный воздух и насладиться моментом. Если условия позволят и дорога будет открыта, мы сможем подняться к церкви Гергети — откуда вид на Казбек совершенно невероятен. В ненастную погоду подъем возможен только на специальных машинах, и оплачивается отдельно — я всё подскажу и помогу организовать. Важная информация:
- Экскурсия проходит в горах, поэтому прошу одеваться по погоде. В холодное время года рекомендуется тёплая одежда, удобная непромокаемая обувь и куртка с защитой от ветра.
- Погода в горах может меняться, маршрут и формат остановок адаптируются под текущие условия для вашего комфорта и безопасности.
- В ненастную погоду подъем к церкви Гергети возможен только на специальных машинах, и оплачивается отдельно.
Начало в 10:00 в любой свободный день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-Грузинская дорога
- Смотровая площадка «Арка Дружбы народов»
- Посёлок Казбеги (Степанцминда)
- Видовые точки с панорамами на горы Кавказа
- Церковь Гергети (по погодным условиям и состоянию дороги)
Что включено
- Трансфер
- Фотосессия
- Горячие напитки
- Лёгкий перекус
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Начало в 10:00 в любой свободный день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олеся
22 фев 2026
Выбирала экскурсию для празднования дня рождения и не ошиблась. День получился атмосферным и продуманным до деталей: красивые виды, эстетичный пикник и множество качественных фотографий. Формат полностью оправдал ожидания.
Т
Татьяна
21 фев 2026
Отличные выходные в горах с красивыми локациями и качественными фото. Особенно хочу отметить аккуратное и уверенное вождение по непростой трассе — чувствовали себя спокойно всю дорогу. Также Юлия гибко отреагировала на наши пожелания по дополнительной программе.
Е
Екатерина
20 фев 2026
Отмечала день рождения в поездке с Юлией — получилось по-настоящему особенное событие. Продуманный маршрут, горные виды и атмосферный пикник сделали день запоминающимся. Профессиональные фотографии стали прекрасной памятью о празднике.
И
Ирина
18 фев 2026
Индивидуальный формат отличает эту экскурсию от других предложений в Казбеги. Юлия быстро отвечает на организационные вопросы и учитывает пожелания. Комфортная дорога, красивые и уединённые локации, вкусный пикник и оперативно обработанные фотографии — всё выполнено на высоком уровне. От поездки остались только положительные впечатления.
А
Анна
17 фев 2026
Экскурсия с фотосессией у подножия Казбека стала одним из самых ярких дней в нашей поездке по Грузии. Локации были подобраны очень живописные — горные панорамы, древняя церковь, виды на долины.
М
Мария
17 фев 2026
Мы искали камерную экскурсию с заботливой атмосферой — и полностью угадали с выбором. За день получили «полный комплект»: впечатляющие горные пейзажи, неспешные прогулки, стильный пикник с грузинскими закусками и вином,
А
Арина
16 фев 2026
Поездка оставила исключительно приятные впечатления: потрясающие виды, уютная атмосфера и вкусный пикник в горах. Отдельный плюс — качественные фотографии от Юлии, которые стали отличным бонусом к путешествию.
Входит в следующие категории Тбилиси
