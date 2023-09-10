Пройтись по диким тропам, заглянуть в древнюю крепость и отдохнуть на пикнике
Недалеко от Тбилиси есть уголок нетронутой природы, где время остановилось: скалы здесь так же монументальны, как и столетия назад, водопады холодны, а лес свеж и тенист.
Мы пройдём несложным, но захватывающим путём по каньону до руин крепости, дадим отличную нагрузку нашим ногам и сделаем привал, чтобы насладиться приятным отдыхом среди вечной красоты.
Мы пройдём несложным, но захватывающим путём по каньону до руин крепости, дадим отличную нагрузку нашим ногам и сделаем привал, чтобы насладиться приятным отдыхом среди вечной красоты.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с каньонами
Каньоны Биртвиси расположены в районе Тетри-Цкаро, и бывают двух типов: мокрые и сухие. В чём их отличие, вы узнаете на месте. Нам для прогулки подойдёт сухой — это лесная местность, над которой возвышаются каменные склоны разной формы и высоты. По пути мы увидим суровые горы, небольшие водопады и мистические скальные тоннели — уголок абсолютно дикой природы.
Несложный маршрут
Есть несколько вариантов трек-маршрутов по каньону. Мы выберем самый лёгкий и короткий путь, который осилят даже новички. Он рассчитан примерно на 2-3 часа в одну сторону. Мы пройдёмся по главной тропе до центральной долины, где организуем пикник, и совершим вылазку в крепость Биртвиси, которая когда-то защищала местных жителей от монгольских набегов.
Организационные детали
- За день мы пройдём 8 км, набор высоты около 400 метров. Всё снаряжение для треккинга мы вам предоставим. От вас — только одежда по нашим рекомендациям.
- Трансфер до каньонов и пикник входят в стоимость. Вы можете взять с собой любимую кружку для вкусного чая.
- Поездка пройдёт на комфортном внедорожнике. Время в пути в одну сторону — 1 час
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Руставели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 67 туристов
За те 11 лет, что живу в Грузии, я не только собрал ценную коллекцию из самых необычных и интересных маршрутов, исторических парадных, старинных квартир, диких пещер, горных троп, озёр и каньонов, но еще и команду отличных гидов, влюбленных в свое дело. И теперь уже более 5 лет помогаем нашим путешественникам узнать Грузию с разных сторон и получить незабываемые эмоции от этого знакомства. Каждый наш тур и экскурсия продуманы до мелочей и наполнены уникальными фишками, чтобы даже нам самим из раза в раз было интересно, как в первый.
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