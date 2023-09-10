Недалеко от Тбилиси есть уголок нетронутой природы, где время остановилось: скалы здесь так же монументальны, как и столетия назад, водопады холодны, а лес свеж и тенист. Мы пройдём несложным, но захватывающим путём по каньону до руин крепости, дадим отличную нагрузку нашим ногам и сделаем привал, чтобы насладиться приятным отдыхом среди вечной красоты.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с каньонами

Каньоны Биртвиси расположены в районе Тетри-Цкаро, и бывают двух типов: мокрые и сухие. В чём их отличие, вы узнаете на месте. Нам для прогулки подойдёт сухой — это лесная местность, над которой возвышаются каменные склоны разной формы и высоты. По пути мы увидим суровые горы, небольшие водопады и мистические скальные тоннели — уголок абсолютно дикой природы.

Несложный маршрут

Есть несколько вариантов трек-маршрутов по каньону. Мы выберем самый лёгкий и короткий путь, который осилят даже новички. Он рассчитан примерно на 2-3 часа в одну сторону. Мы пройдёмся по главной тропе до центральной долины, где организуем пикник, и совершим вылазку в крепость Биртвиси, которая когда-то защищала местных жителей от монгольских набегов.

Организационные детали