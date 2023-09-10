Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости

Пройтись по диким тропам, заглянуть в древнюю крепость и отдохнуть на пикнике

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Недалеко от Тбилиси есть уголок нетронутой природы, где время остановилось: скалы здесь так же монументальны, как и столетия назад, водопады холодны, а лес свеж и тенист.

Мы пройдём несложным, но захватывающим путём по каньону до руин крепости, дадим отличную нагрузку нашим ногам и сделаем привал, чтобы насладиться приятным отдыхом среди вечной красоты.
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
Треккинг по каньонам Биртвиси с посещением крепости
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с каньонами

Каньоны Биртвиси расположены в районе Тетри-Цкаро, и бывают двух типов: мокрые и сухие. В чём их отличие, вы узнаете на месте. Нам для прогулки подойдёт сухой — это лесная местность, над которой возвышаются каменные склоны разной формы и высоты. По пути мы увидим суровые горы, небольшие водопады и мистические скальные тоннели — уголок абсолютно дикой природы.

Несложный маршрут

Есть несколько вариантов трек-маршрутов по каньону. Мы выберем самый лёгкий и короткий путь, который осилят даже новички. Он рассчитан примерно на 2-3 часа в одну сторону. Мы пройдёмся по главной тропе до центральной долины, где организуем пикник, и совершим вылазку в крепость Биртвиси, которая когда-то защищала местных жителей от монгольских набегов.

Организационные детали

  • За день мы пройдём 8 км, набор высоты около 400 метров. Всё снаряжение для треккинга мы вам предоставим. От вас — только одежда по нашим рекомендациям.
  • Трансфер до каньонов и пикник входят в стоимость. Вы можете взять с собой любимую кружку для вкусного чая.
  • Поездка пройдёт на комфортном внедорожнике. Время в пути в одну сторону — 1 час
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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