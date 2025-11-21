Архитектурная жемчужина 70-х или пещера с сокровищами 2000-х? Поставим союз «и». Дворец внешне и внутренне напоминает храм, при этом спроектирован в атеистическом СССР. Мы посетим закрытую территорию дворца и райский сад с павлинами.
Сопоставим экстерьер и интерьер, найдём пасхалочки от архитектора, загадочный тоннель и — неожиданно! — второй дворец на той же территории.
Описание экскурсии
- Доступ на обширную закрытую территорию дворца
- Райский сад с уникальной флорой и павлинами, которые свободно по нему разгуливают
- Архитектурная изюмина дворца с выразительной башней
- Лучший вид на Ортачальскую ГЭС и реку Куру/Мтквари
- Выверенная архитектурно-художественная композиция экстерьера и интерьера дворца
- Второй дворец 2005 года постройки на той же территории, о котором мало кто знает
- Загадочный тоннель, ведущий к самой неожиданной диковине во дворце
- Уникальная коллекция автомобилей и даже вертолёт!
Вы узнаете:
- почему территория дворца навсегда закрыта от посторонних глаз
- какие пасхалочки оставил в здании его главный архитектор
- чем постмодернизм отличается от модернизма и зачем нам это понимать
- как формировалась советская традиция обрядов при заключении брака
- чем этот дворец лучше многих музеев
- какие сокровища из коллекции Бадри Патаркацишвили хранят стены дворца
- чем питалось Древо Жизни
и многое другое!
Организационные детали
- На этой прогулке будет комфортно взрослым и детям старше 12 лет
- Оплата доступа во дворец уже входит в стоимость
- Экскурсия частично проходит на улице (порядка 30 минут), так что одевайтесь по погоде. В здании будут лестницы, по которым мы будем подниматься и спускаться, поэтому обувайтесь удобно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от ст. метро «300 арагвинцев»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Тбилиси
Я занимаюсь краеведением и историей архитектуры с 2017 года, изучаю Тбилиси с 2023 года, не уставая восхищаться необычностью этого города. Написал книгу по архитектуре, изданную в России. Обожаю показывать Тбилиси
