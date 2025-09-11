Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Насыщенная экскурсия по Военно-Грузинской дороге в живописный поселок Степранцминда (Казбеги) с посещением старинной крепости и монастырей, обзором горнолыжного курорта, стратовулкана Казбек и других природных памятников.

Описание экскурсии Что вас ожидает Экскурсия в регион Хеви, селение Казбеги (историческое название Степанцминда) – одну из самых популярных туристических точек в Грузии, которая расположена почти у самой границы Грузии и России, и к которой мы доберемся по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Попутно вы увидите немало природных красот и исторических мест, включая главную местную достопримечательность Троицкую церковь XIV века на высоком холме между Степанциминдой и селением Гергети. К храму можно будет подняться и на машине и пешком. Также мы остановимся у форпоста грозных Арагвских князей – Средневекового монастырского комплекса Ананури, с чьих стен открывается красочный вид на Жинвальское водохранилище. Остановимся у курортного поселка Пасанаури, чтобы посмотреть на удивительное зрелище слияния Белой и Черной рек Арагви. Село Млета – последний населенный пункт, который нам встретится перед Крестовым перевалом (названным так после того, как на высоте 2379 метров был установлен обозначающий наивысшую точку перевала каменный крест). После него начинается горный серпантин, на одном из склонов которого расположен известный горнолыжный курорт Гудаури. Дальше нам предстоит еще одна короткая остановка недалеко от Крестового перевала, у смотровой площадки с потрясающим видом на ущелье (примерно с этого места Арагви течет на юг, а Терек на север). Предпоследнюю остановку перед поселком Степанцминда мы сделаем у природного памятника – изумительной красоты травертины, где возможно восполнить силы минеральной водой прямо из родника. Жаль, но транспортировать ее не получится, вода окисляется и ржавеет за минуты. И вот она – цель нашего путешествия – Степанцминда. Вначале мы проедем через селение к Дарьяльскому ущелью, почти вплотную к Грузинско-Российской границе и посмотрим строящийся Монастырский комплекс Святых Архангелов. Далее нас ждет храм Гергети, и если повезет с погодой, то и величественный стратовулкан Казбек (5033 метра над у. м.) можно будет увидеть во всей красе. После отправимся в обратный путь в Тбилиси и по желанию пообедаем в семейном ресторанчике в Пасанаури, где подают вкусную грузинскую кухню.

