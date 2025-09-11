Насыщенная экскурсия по Военно-Грузинской дороге в живописный поселок Степранцминда (Казбеги) с посещением старинной крепости и монастырей, обзором горнолыжного курорта, стратовулкана Казбек и других природных памятников.
Описание экскурсииЧто вас ожидает Экскурсия в регион Хеви, селение Казбеги (историческое название Степанцминда) – одну из самых популярных туристических точек в Грузии, которая расположена почти у самой границы Грузии и России, и к которой мы доберемся по знаменитой Военно-Грузинской дороге. Попутно вы увидите немало природных красот и исторических мест, включая главную местную достопримечательность Троицкую церковь XIV века на высоком холме между Степанциминдой и селением Гергети. К храму можно будет подняться и на машине и пешком. Также мы остановимся у форпоста грозных Арагвских князей – Средневекового монастырского комплекса Ананури, с чьих стен открывается красочный вид на Жинвальское водохранилище. Остановимся у курортного поселка Пасанаури, чтобы посмотреть на удивительное зрелище слияния Белой и Черной рек Арагви. Село Млета – последний населенный пункт, который нам встретится перед Крестовым перевалом (названным так после того, как на высоте 2379 метров был установлен обозначающий наивысшую точку перевала каменный крест). После него начинается горный серпантин, на одном из склонов которого расположен известный горнолыжный курорт Гудаури. Дальше нам предстоит еще одна короткая остановка недалеко от Крестового перевала, у смотровой площадки с потрясающим видом на ущелье (примерно с этого места Арагви течет на юг, а Терек на север). Предпоследнюю остановку перед поселком Степанцминда мы сделаем у природного памятника – изумительной красоты травертины, где возможно восполнить силы минеральной водой прямо из родника. Жаль, но транспортировать ее не получится, вода окисляется и ржавеет за минуты. И вот она – цель нашего путешествия – Степанцминда. Вначале мы проедем через селение к Дарьяльскому ущелью, почти вплотную к Грузинско-Российской границе и посмотрим строящийся Монастырский комплекс Святых Архангелов. Далее нас ждет храм Гергети, и если повезет с погодой, то и величественный стратовулкан Казбек (5033 метра над у. м.) можно будет увидеть во всей красе. После отправимся в обратный путь в Тбилиси и по желанию пообедаем в семейном ресторанчике в Пасанаури, где подают вкусную грузинскую кухню.
Ежедневно в 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Ананури
- Жинвальское водохранилище
- Горнолыжный курорт Гудаури
- Крестовый перевал
- Травертины
- Дарьяльское ущелье
- Троицкая церковь XIV века между Степанциминдой и селением Гергети
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Обед (максимум 10-15$ на человека).
Место начала и завершения?
Ваш отель в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Казбеги
Откройте великолепие Грузии в путешествии в Казбеги: от бирюзовых вод Жинвальского водохранилища до величественного Казбека
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
12 сен в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевный пикник в Казбеги
Погрузитесь в атмосферу грузинских гор с индивидуальным пикником. Насладитесь видами, вкусной едой и оставьте свой след в истории путешествий
13 сен в 08:00
16 сен в 08:00
€299 за всё до 4 чел.
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Казбеги - Ананури - Гудаури, согревающий глинтвейн включен
Начало: Тбилиси. ул. Иосифа Гришашвили № 1
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$20
$25 за человека