Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность изучить парадные Сололаки с профессиональным архитектором.
Посетите доходные дома Теймуразянца и Калантарова, дом братьев Сейлановых и другие архитектурные шедевры. Узнайте о смене архитектурных стилей и погрузитесь в атмосферу начала 20 века. Откройте для себя скрытые детали и узнайте, как они связаны с историей Тбилиси. Экскурсия подойдёт любителям модерна и тем, кто ищет нетривиальные маршруты
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📸 Возможность сделать редкие фото
- 🕰️ Погружение в историю
- 👣 Нетривиальный маршрут
- 🎨 Обучение архитектурным стилям
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Доходный дом Теймуразянца
- Доходный дом Калантарова
- Дом братьев Сейлановых
- Вестибюль «Времена года»
- Доходный дом Эвелины Тер-Акоповой
Описание экскурсии
Мы посетим 5 известных (и не очень) парадных:
- Доходный дом Теймуразянца — живописное чудо, которое открылось для глаз всего год назад
- Доходный дом Калантарова — неомавританская парадная, исполненная в бетоне
- Дом братьев Сейлановых — три этажа великолепных росписей
- Вестибюль «Времена года» — скромная ореховая гостиная конца 19 века
- Доходный дом Эвелины Тер-Акоповой — два автографа: в камне и металле
В нюансах мы распознаем смену архитектурных вкусов: как на смену эклектике приходила эстетика модерна — и как архитекторы начала 20 века создавали облик Тбилиси «стиля декаданс». А ещё разберёмся:
- что такое на самом деле «парадная», а что — нет
- что связывает извержение Везувия и Тбилиси и как древнеримская роспись перекочевала в Грузию
- что такое тромплёй, гризайль, терраццо и каприччо — вы научитесь с лёгкостью замечать разницу и поймёте принципы научной реставрации
Кому подойдёт прогулка
Демонстрируя в равной степени красоту и упадок «Парижа Востока», экскурсия придётся по вкусу тем, кто:
- любит стиль модерн
- ценит детали: вы уйдете с багажом открытий и интересными фото
- хочет увидеть Тбилиси за пределами обычных обзорных экскурсий
- не охотится за мифами, а желает достоверных сведений
Организационные детали
- Не рекомендуем брать с собой громоздкие вещи (рюкзаки и т. п.)
- Прогулка расчитана на подвижную аудиторию 12+, протяжённость маршута 1,5 километра
- Захватите фонарик (если имеется, конечно)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 665 туристов
Очень много значит, когда об архитектуре рассказывает профессионал. Я эксперт по теории и истории архитектуры, дипломант Московского Архитектурного института. Автор многих пятизвёздочных маршрутов. Провёл 500+ экскурсий для 5000+ человек по Тбилиси.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Philip
4 ноя 2025
Отличная экскурсия: много интересных исторических фактов и технических деталей. Максим показал нам Тбилиси с новой и неожиданной стороны, такой, знаете, нетуристический Тбилиси) Максим, очевидно, эксперт в этой области, кажется, мог бы говорить часами про архитектуру и историю этого города. Ну и не могу не отметить красивый русский язык, который в наши дни и в Москве не часто услышишь)
Надежда
23 окт 2025
Отличная экскурсия! Максим прекрасно владеет материалом, учитывает интересы экскурсантов. Мы остались под большим впечатлением, спасибо большое!
Анна
19 окт 2025
Вчера посетили эту чудесную экскурсию с Максимом. Все очень понятно, доходчиво и запомнится надолго. Экскурсия длится 2 часа, но проходит, как одно мгновение, настолько все интересно. Всем рекомендую. Спасибо большое, Максим!
И
Илья
8 окт 2025
Все отлично, необычная и не банальная экскурсия
Евгения
6 окт 2025
Максим покорил сразу вопросом, хотим мы посмотреть побольше или погрузиться поглубже. Конечно, мы выбрали второе)
И
Инна
3 окт 2025
Одна из самых увлекательных экскурсий, на которых мне приходилось бывать.
Спасибо Максиму за профессионализм, компетентность, интеллигентность в общении, умение интересно донести информацию с учетом индивидуальных предпочтений слушателя, доходчиво ответить на все интересующие вопросы!
Люба
30 сен 2025
Свою поездку в Грузию мы завершили замечательной прогулкой по парадным Тбилиси с Максимом. Это была не просто экскурсия, а настоящее архитектурное путешествие во времени. Особенно ценно, что Максим профессиональный архитектор,
Евгений
25 авг 2025
Удивительная прогулка, благодаря её автору. Настоящий профи, увлечённый человек, интеллигент. Удовольствие слушать не только то, но и как он говорит.
Михаил
24 авг 2025
Вчера посетил экскурсию «Пять парадных» с архитектором — и это оказалось настоящим открытием!
E
Elena
26 июн 2025
Великолепно!!! Максим вас проведет не туристическими тропами к скрытым от общего взора жемчужинам и расскажет много интересных и увлекательных фактов! И к тому же, очень приятный человек! Очень рекомендую!
О
Ольга
15 июн 2025
Спасибо Максиму за экскурсию. Невероятное погружение в историю и архитектуру и нравы жителей Тбилиси тех лет. Максим очень увлекательно строит экскурсию, движение от самого простого к сложному. Мы не только
M
Maksim
13 июн 2025
Все очень понравилось! Спасибо Максиму за интересный рассказ и интересные места!
