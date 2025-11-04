Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность изучить парадные Сололаки с профессиональным архитектором. Посетите доходные дома Теймуразянца и Калантарова, дом братьев Сейлановых и другие архитектурные шедевры. Узнайте о смене архитектурных стилей и погрузитесь в атмосферу начала 20 века. Откройте для себя скрытые детали и узнайте, как они связаны с историей Тбилиси. Экскурсия подойдёт любителям модерна и тем, кто ищет нетривиальные маршруты

Ваш гид в Тбилиси

Описание экскурсии

Мы посетим 5 известных (и не очень) парадных:

Доходный дом Теймуразянца — живописное чудо, которое открылось для глаз всего год назад

Доходный дом Калантарова — неомавританская парадная, исполненная в бетоне

Дом братьев Сейлановых — три этажа великолепных росписей

Вестибюль «Времена года» — скромная ореховая гостиная конца 19 века

Доходный дом Эвелины Тер-Акоповой — два автографа: в камне и металле

В нюансах мы распознаем смену архитектурных вкусов: как на смену эклектике приходила эстетика модерна — и как архитекторы начала 20 века создавали облик Тбилиси «стиля декаданс». А ещё разберёмся:

что такое на самом деле «парадная», а что — нет

что связывает извержение Везувия и Тбилиси и как древнеримская роспись перекочевала в Грузию

что такое тромплёй, гризайль, терраццо и каприччо — вы научитесь с лёгкостью замечать разницу и поймёте принципы научной реставрации

Кому подойдёт прогулка

Демонстрируя в равной степени красоту и упадок «Парижа Востока», экскурсия придётся по вкусу тем, кто:

любит стиль модерн

ценит детали: вы уйдете с багажом открытий и интересными фото

хочет увидеть Тбилиси за пределами обычных обзорных экскурсий

не охотится за мифами, а желает достоверных сведений

Организационные детали