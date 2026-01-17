Индивидуальная
Грузинская кухня: готовим и едим
Погрузитесь в мир грузинской гастрономии, научитесь готовить хинкали и хачапури под руководством опытного шеф-повара
Начало: В ресторане
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
от €34 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ускользающая красота Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу старого Тбилиси, прогуливаясь по его историческим улочкам и открывая для себя скрытые архитектурные шедевры
Начало: В районе площади Свободы
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€33 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-поход в тбилисскую мастерскую
Тбилиси славится не только архитектурой и кухней, но и прикладным искусством. Узнайте больше на мастер-классе в художественной студии
Начало: У входа в мэрию на площади Саакадзе
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
19 янв в 12:00
€48 за человека
Фотопрогулка
Лучший выборФотопрогулка по скрытым уголкам Тбилиси
Вас ждет путешествие по самым живописным и неповторимым местам Тбилиси, где каждый снимок расскажет свою историю
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
19 янв в 10:30
от €65 за человека
Водная прогулка
Секретные бары на крышах и лучшие панорамы Тбилиси: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с высоты крыш и речной прогулки. Откройте для себя уникальные виды и вкусы в компании до 8 человек
Начало: В районе СТ.М. «Площадь Свободы»
Расписание: в будние дни в 12:00, 15:30 и 18:30, в субботу и воскресенье в 12:00, 15:30, 18:30, 19:30 и 20:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 12:00
€150 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Тбилиси, каким его ждешь
Улицы Тбилиси расскажут больше, чем музей. Прогулка станет путеводителем по душе столицы, от древних районов до бокала вина в итальянских двориках
Начало: В районе метро Авлабари
Расписание: в субботу в 08:00
24 янв в 08:00
31 янв в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
Прогулка по Тбилиси в неспешном ритме подарит вам уникальный опыт. Узнайте о местной культуре, архитектуре и насладитесь грузинской кухней
Начало: Около метро Руставели
22 янв в 08:30
29 янв в 08:30
от €100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
День по-тбилисски, или Найти грузинский элемент счастья
Обед в гостях у местных, аутентичные рынки и живые беседы
Начало: В районе метро Площадь Свободы
19 янв в 18:30
20 янв в 11:30
от €65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога в Казбеги: душа горной Грузии
Природная красота Большого Кавказа, крепость Ананури и поднебесный храм Гергети
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€253 за всё до 2 чел.
-
29%
Индивидуальная
до 6 чел.
Пять парадных Сололаки: прогулка с архитектором. Индивидуальная экскурсия
Исследуйте фешенебельный район Тбилиси, наслаждаясь архитектурой модерна и уникальными деталями прошлых эпох. Прогулка с архитектором
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:30
24 фев в 14:30
€91
€129 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Тбилиси во всей красе и самобытности
Нескучная прогулка по максимуму - от истоков города и древних храмов до колоритных сюжетов и вина
Начало: На ул. Вахтанга Горгасали N 3
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
от €99 за всё до 20 чел.
-
20%
Индивидуальная
Тбилиси, ты такой один
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси с гидом, который знает город с детства. Прогулка по улочкам, дегустация вина и знакомство с грузинским искусством ждут вас
Начало: На площади Свободы
Завтра в 14:00
19 янв в 14:00
€40
€50 за человека
-
29%
Мини-группа
до 6 чел.
Пять парадных Сололаки: прогулка с архитектором в мини-группе
Пять парадных Сололаки ждут вас! Узнайте секреты тбилисского модерна и насладитесь уникальными архитектурными деталями на прогулке с архитектором
Начало: На площади Свободы
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
24 фев в 15:00
€46
€65 за человека
-
9%
Фотопрогулка
По Тбилиси - с местным гидом-фотографом
Фотопрогулка по Тбилиси - это шанс запечатлеть себя на фоне исторических мест. Гид-фотограф поможет вам создать незабываемые снимки в уютной атмосфере
Начало: В районе серных бань
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€80
€88 за человека
Групповая
до 15 чел.
Душевная прогулка по Тбилиси
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Тбилиси для интровертов
Погрузитесь в тишину Тбилиси на индивидуальной экскурсии. Откройте для себя уникальные уголки города и его архитектурные символы без суеты
Начало: Площадь свободы
Завтра в 17:00
19 янв в 06:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Кто уезжал, тот знает непреложно - уехать из Тбилиси невозможно…
Начало: У храма Метехи
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
€130 за всё до 30 чел.
-
55%
Мини-группа
до 12 чел.
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Исследуйте сердце Тбилиси, насладитесь его архитектурой и культурой. Узнайте о жизни города через рассказы о его жителях и их традициях
Начало: На площади Свободы
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€15
€33 за человека
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Тбилиси каждый день
Прогуляйтесь по атмосферным улочкам Тбилиси с увлечённым гидом. Два маршрута на выбор: знакомство с историей и культурой города
Начало: На площади Свободы (центр Тбилиси)
Расписание: ежедневно в 15:15
19 янв в 15:15
20 янв в 15:15
€16 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
19 янв в 18:00
€300 за всё до 2 чел.
