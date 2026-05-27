Мы пройдём там, где бьётся сердце города, и поймаем в камеру его непередаваемую атмосферу.
Лабиринты мощёных улочек, округлые крыши серных бань, изысканные фасады и балконы аристократичных особняков, холмы над Курой — душа грузинской столицы сохранится в каждом кадре. Я помогу с позированием и ракурсами — чтобы съёмка стала лёгким и вдохновляющим приключением.
Описание фото-прогулки
Мост Метехи — первые снимки на фоне старинной застройки
Серные бани — прогулка по крышам и кадры с одной из визитных карточек Тбилиси
Старые кварталы — фото на узких улочках с колоритными лестницами и уютными двориками
Смотровая Бетлеми — панорамная съёмка с видом на ключевые достопримечательности, а в ясную погоду — и на Казбек вдали
Сололаки — финальные кадры в историческом районе с арками, парадными и особым настроением
Организационные детали
- Фотографирую на Canon 5D Mark III
- Вы получите 100-120 кадров в цветокоррекции в течении 14 дней (исходные материалы не высылаю)
- Прогулки проходят утром до 12:00 и вечером после 17:00
- При необходимости помогу подобрать образы
- В случае непогоды можем перенести съёмку на любую другую удобную дату
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anastasiia — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Фотосессия в Тбилиси — это возможность не только сохранить поездку в красивых кадрах, но и увидеть Грузию живой, тёплой и настоящей. Я провожу индивидуальные и парные съёмки в Тбилиси и
Входит в следующие категории Тбилиси
