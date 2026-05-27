Мы пройдём там, где бьётся сердце города, и поймаем в камеру его непередаваемую атмосферу. Лабиринты мощёных улочек, округлые крыши серных бань, изысканные фасады и балконы аристократичных особняков, холмы над Курой — душа грузинской столицы сохранится в каждом кадре. Я помогу с позированием и ракурсами — чтобы съёмка стала лёгким и вдохновляющим приключением.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €280 за экскурсию

Ваш гид в Тбилиси

Описание фото-прогулки

Мост Метехи — первые снимки на фоне старинной застройки

Серные бани — прогулка по крышам и кадры с одной из визитных карточек Тбилиси

Старые кварталы — фото на узких улочках с колоритными лестницами и уютными двориками

Смотровая Бетлеми — панорамная съёмка с видом на ключевые достопримечательности, а в ясную погоду — и на Казбек вдали

Сололаки — финальные кадры в историческом районе с арками, парадными и особым настроением

