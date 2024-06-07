Мост Метехи

Найдено 11 экскурсий в категории «Мост Метехи» в Тбилиси, цены от €9, скидки до 68%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Cкрытые сокровища Тбилиси
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
130 отзывов
Скрытые сокровища Тбилиси: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, открывая его скрытые сокровища. Узнайте легенды, насладитесь архитектурой и откройте новые ракурсы столицы Грузии
Начало: На площади Мейдан в Старом городе
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
2015 за человека
Влюбиться в Казбеги за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
55%
Групповая
11 часов
99 отзывов
Влюбиться в Казбеги: путешествие из Тбилиси с посещением Гудаури
Исследуйте красоты Грузии: от Жинвальского водохранилища до величественного Казбека с профессиональным гидом
Начало: У Метехского моста
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3315 за человека
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Групповая
30 минут
3 отзыва
30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
Насладиться пейзажами Тбилиси с нового ракурса
Начало: в районе Старого Тбилиси
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
20 за человека
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
Понять истоки городских преданий и познакомиться с историей столицы через мифологию
Начало: В районе метро Авлабари
Завтра в 13:00
9 июня в 10:00
15 за человека
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
🚶 Пешая
скидка
68%
Групповая
3 часа
1 отзыв
Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Знакомиться с городом, отвечать на вопросы, находить контрасты, смеяться, пить вино
Начало: На площади Свободы
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 18:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
289 за человека
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Нескучная прогулка с коренным тбилисцем
Узнать сердце Грузии в истории и лицах
Начало: Квартал Абанотубани, скульптура Сокол и Фазан
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
55 за всё до 10 чел.
По Тбилиси - пешком и на катере
🚤 На катере
Групповая
3.5 часа
72 отзыва
По Тбилиси - пешком и на катере
Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино
Начало: У моста Метехи
Расписание: ежедневно в 10:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
32 за человека
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Подружиться и поиграть с городом на прогулке по одному из колоритных старых районов
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
9 июня в 14:30
10 июня в 10:00
от 54 за всё до 5 чел.
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Наедине с Тбилиси: индивидуальная фотопрогулка
Познакомиться с историей Старого города через объектив профессионала
Начало: В районе Серных бань
Завтра в 09:00
9 июня в 08:30
125 за человека
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5 часов
Романтическая поездка по Тбилиси на кабриолете
Старинные улочки, музыка, вино и ветер в волосах: впечатления, которые окрыляют
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
300 за всё до 2 чел.
Тбилиси в объективе
🚶 Пешая
скидка
60%
Фотопрогулка
1.5 часа
Тбилиси в объективе: фото-экскурсия с гидом-фотографом
Получите коллекцию ярких фотографий с экскурсии по Тбилиси, где каждый снимок расскажет уникальную историю
Начало: На улице самгебро 1
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
21586 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Очень насыщенная интересная экскурсия. За один день увидели потрясающе красивую Грузию. Гид очень много и интересно рассказывал, ещё и песни пел по дороге. Удобный автобус с кондиционером. Всем рекомендую побывать.
  • В
    Валентина
    6 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Замечательная экскурсия. Роберт интересный рассказчик. Обязательно рекомендуем данную экскурсию и Роберта как гида. Спасибо!
  • Я
    Ярослав
    5 июня 2024
    Влюбиться в Казбеги за 1 день
    Казбеги была изюминкой нашего отпуска! Виды захватывают дух, по дороге несколько живописных локаций, гид Владимир - очень интересный, с прекрасным
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    чувством юмора. Вся экскурсия - настоящее застолье с тостами, веселым настроением познавательными историями. Водитель был аккуратным: путешествовали с 2.5-летней дочкой и не пожалели. Всем рекомендую!

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
    Лора отличный экскурсовод, которого мы смело можем порекомендовать! Рассказала очень много интересного про Тбилиси и Грузию в целом. Благодаря Лоре
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    мы узнали много нового и зашли в те места, куда бы самостоятельно не догадалась заглянуть. Поделилась полезной информацией (куда сходить, где купить вино и т. п.). Отвечала на все наши интересующие вопросы. Сама по себе Лора очень энергичная и позитивная, нам было с ней комфортно! И цена экскурсии демократичная! Если будем еще в Грузии - то обратимся еще раз к Лоре (она организовывает не только экскурсии по Тбилиси).

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
    Мне очень понравилось время проведенное на вашей экскурсии! Влас рассказывал интересные истории, показывал красивые места и знал ответ на любой вопрос. А грузинский юмор стал прекрасной изюминкой экскурсии. Советую всем
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    По Тбилиси - пешком и на катере
    Благодарим Малхаза за качественный рассказ об основных достопримечательностях, за душевную компанию и за несметное количество тостов. За всю нашу прогулку только ленивый не сказал, что нам повезло с гидом. И это действительно факт! За экскурсиями только к нему. Однозначно рекомендуем.
  • А
    Анастасия
    20 мая 2024
    Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
    Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность за проведение экскурсии «Тайны старого Тифлиса». Если Вы ищете знаний, которые действительно будут запоминающимися, яркими и
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    погрузят Вас в атмосферу старого города, с его историей и самыми яркими фактами, Вам стоит заказать экскурсию у Власа, Вы точно не останетесь равнодушными! Влас обладает уникальным талантом рассказать историю кратко, детализировано, интересно, не забывая про юмор и подход к каждому слушателю. Спасибо за потрясающий день в Вашем обществе!

  • К
    Ксения
    19 мая 2024
    Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
    Это было замечательно. Когда ты узнаешь историю города через мифы и легенды, ты смотришь на него совершенно с другой стороны. . Это более увлекательно, чем нудные и всем известные факты. Поэтому выражаю огромную благодарность Денису за это увлекательное приключение👍
    Это было замечательно. Когда ты узнаешь историю города через мифы и легенды, ты смотришь на негоЭто было замечательно. Когда ты узнаешь историю города через мифы и легенды, ты смотришь на негоЭто было замечательно. Когда ты узнаешь историю города через мифы и легенды, ты смотришь на него
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Идеально для детей
  • К
    Ксения
    8 апреля 2024
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Отличный экскурсовод для семей с детьми. Мы были с двумя детьми (5 и 8) лет и сумели за два часа
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    узнать и многое о Тбилиси и познакомиться со Старым городом. Лада увлекла детей загадками и заданиями, угостила чаем с чурчхелой и поделилась рекомендациями для нашего дальнейшего путешествия.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Мост Метехи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Cкрытые сокровища Тбилиси
  2. Влюбиться в Казбеги за 1 день
  3. 30-минутная групповая прогулка на кораблике по Куре
  4. Тайны старого Тифлиса - для взрослых и детей
  5. Душа и древность Тбилиси: интерактивная групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
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