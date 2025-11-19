Проведите день в Кахетии с мастер-классами: приготовьте чурчхелу и хинкали, продегустируйте домашнее вино и блюда, посетите монастырь Бодбе и романтичный Сигнахи. Погрузитесь в гастрономию и культуру Грузии — незабываемые впечатления гарантированы!
Описание мастер-классаПогружение в душу Грузии: незабываемый гастро-тур Проведите незабываемый день, погружаясь в сердце и душу Грузии — в регион Кахетия, где вино льется щедро, еда готовится с любовью, а люди встречают как старых друзей. Ваше путешествие начнётся с деревни Бадиаури, где вы попробуете свежевыпеченный грузинский хлеб из глиняной печи и домашний сыр. В Манави вы посетите местную семью, продегустируете домашнее вино, попробуете натуральный деревенский мёд и приготовите своими руками чурчхелу — любимое грузинское лакомство. Культурная программа и грузинское вино Далее — посещение монастыря Бодбе и прогулка по уютным улочкам Сигнахи, возвышающегося над Алазанской долиной. В семейной винодельне вы попробуете настоящие грузинские вина, приготовленные в квеври. Кульминацией дня станет визит в Сагареджо, где вас ждёт мастер-класс по приготовлению хинкали, ароматный ужин и душевные тосты за дружбу, вкусную еду и жизнь. Это не просто экскурсия — это настоящее погружение в грузинскую культуру, где каждый момент наполнен теплом, вкусом и искренностью.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Бадиаури
- Село Манави
- Монастырь Бодбе
- Город-любви Сигнахи
- Сагареджо
Что включено
- Транспорт туда и обратно
- Услуги гида
- Все дегустации
- Мастер-класс по приготовлению чурчхелы и хинкали
Что не входит в цену
- Обед
- Мастер-класс по приготовлению хлеба «Шоти» - 5 лари/чел
Место начала и завершения?
Проспект Шота Руставели, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
