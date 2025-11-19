Гастрономическое погружение в винный мир Кахетии Откройте для себя Кахетию – родину древних винных традиций, где солнце согревает виноградники, а гостеприимство льётся рекой. Мы отправимся в уникальное гастрономическое путешествие по знаменитым винодельням, попробуем лучшие вина, научимся грузинскому тосту и насладимся невероятными пейзажами Алазанской долины. Вас ждут дегустации у местных виноделов, традиционный мастер-класс и душевный день под звуки грузинских песен. Почувствуйте вкус настоящей Кахетии и увезите с собой не только вино, но и тёплые воспоминания! Локации, достопримечательности и впечатления винного тура в Кахетию • Дегустация в хранилище передового винного завода • Дегустация вина, чурчхелы и грузинских деликатесов • Мастер-класс по выпечке шоти и дегустация кахетинских горных сыров • Монастырь Бодбе • Алазанская долина • В гостях у потомственного винодела • Город любви Сигнахи • Сигнахская крепостная стена Этот тур – не просто гастрономическое путешествие, а глубокое погружение в культуру, историю и традиции грузинского виноделия. Мы расскажем и покажем, как создаётся вино, как живут виноделы, какие легенды и тайны хранят кахетинские земли. Важная информация:

Этот тур — не просто дегустация вин, а погружение в древнюю культуру виноделия, которая передаётся из поколения в поколение. Путешественники узнают, как создаётся вино по традиционной кахетинской технологии в квеври.