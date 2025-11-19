Помимо вкусовых впечатлений, гостей ждёт эстетическое удовольствие от живописных виноградников, средневековых монастырей и колоритных грузинских деревень. Это возможность увидеть Кахетию глазами местных жителей, почувствовать её ритм, аромат и вкус.
Описание мастер-класса
Гастрономическое погружение в винный мир Кахетии Откройте для себя Кахетию – родину древних винных традиций, где солнце согревает виноградники, а гостеприимство льётся рекой. Мы отправимся в уникальное гастрономическое путешествие по знаменитым винодельням, попробуем лучшие вина, научимся грузинскому тосту и насладимся невероятными пейзажами Алазанской долины. Вас ждут дегустации у местных виноделов, традиционный мастер-класс и душевный день под звуки грузинских песен. Почувствуйте вкус настоящей Кахетии и увезите с собой не только вино, но и тёплые воспоминания! Локации, достопримечательности и впечатления винного тура в Кахетию • Дегустация в хранилище передового винного завода • Дегустация вина, чурчхелы и грузинских деликатесов • Мастер-класс по выпечке шоти и дегустация кахетинских горных сыров • Монастырь Бодбе • Алазанская долина • В гостях у потомственного винодела • Город любви Сигнахи • Сигнахская крепостная стена Этот тур – не просто гастрономическое путешествие, а глубокое погружение в культуру, историю и традиции грузинского виноделия. Мы расскажем и покажем, как создаётся вино, как живут виноделы, какие легенды и тайны хранят кахетинские земли. Важная информация:
Этот тур — не просто дегустация вин, а погружение в древнюю культуру виноделия, которая передаётся из поколения в поколение. Путешественники узнают, как создаётся вино по традиционной кахетинской технологии в квеври.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Бодбе
- Алазанская долина
- Город Сигнахи
- Сигнахская крепостная стена
Что включено
- Дегустации вина, чачи, сыра, чурчхелы и традиционных закусок
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Обед в ресторане грузинской кухни (средний чек - 25-40 лари)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
