5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Крепость Уджарма и монастырь Новая Шуамта

Путешествие начнется с посещения крепости, представляющей собой остатки некогда огромного и неприступного города, служившего при царе Вахтанге Горгосале столицей Кахетинского царства. По одной из легенд, именно здесь покровительница Грузии святая Нино установила один из трех крестов и проповедовала христианство живших там горцам. Далее, двигаясь по склонам живописного Гомборского перевала, вы посетите действующий женский монастырь Новая Шуамта, в котором услышите красивую, но очень грустную историю жизни царицы Тины.

Телави и его окрестности

На прогулке по Старому городу вы познакомитесь с историей столицы Кахетии, осмотрите крепость Батонисцихе — одну из резиденций кахетинских царей, а также сможете загадать желание возле 900-летнего платана. И конечно, полюбуетесь видами солнечной Алазанской долины.

Винные заводы: традиции и дегустации

Виноделие — неотъемлемая часть древней культуры и истории региона, именно поэтому по-настоящему понять и полюбить Кахетию можно только через соприкосновение с таинством производства фирменного напитка. На винных заводах «Вазиани» и «Шуми», вы познакомитесь с традициями и некоторыми секретами кахетинских виноделов и, конечно, продегустриуете несколько видов вина.

Во время экскурсии я предложу вам на выбор несколько уютных ресторанов грузинской кухни, в одном из которых мы сможем остановиться на обед.