Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари

5
1 оценка
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари
Гори - Уплисцихе - Мцхета - Джвари

Что вас ожидает 🤩

  • Город Мцхета
  • Монастырь Джвари
  • Город Гори
  • Музей Сталина
  • Античный город Уплисцихе
Мы совершим путешествие в доисторическое прошлое Грузии и проследим удивительный путь, который прошел грузинский народ. Вы посетите древние храмы, монастыри и крепости, которые сыграли важную роль в истории страны, узнаете о зарождении христианства в Грузии и познакомитесь с культурой и обычаями народа.
Древняя столица Грузии и старинные храмы
Вы узнаете историю храма Джвари — храма Святого Креста, построенного в VI в. и полюбуетесь фантастическими видами на город Мцхета и слияние двух величественных рек — Арагви и Куры. Побываете в древней столице Грузии — Мцхете — и услышите о том, как зарождалось христианство на грузинской земле. Посетите второй по величине храм в Грузии — кафедральный собор Светицховели, сердце грузинской церкви. Кроме того, я покажу вам малоизвестные места, с которых открывается панорамный вид на все красоты Мцхеты и Джвари.

Музей Сталина в Гори

В городе Гори вы сможете посетить музей Сталина, дворец готического сталинского стиля — главное здание комплекса — был построен в 1951 году как музей местной истории, но с самого начала был задуман, как мемориал Сталина. Выставка хронологически разделена на несколько залов, в которых выставлено много экспонатов, которые фактически принадлежали Сталину, включая мебель, личные вещи и подарки. Здесь выставлены экспонаты в виде документов, фотографии, рисунков и газетных статей. Также в музее вы увидите знаменитый бронированный поезд вождя народов.
Доисторическое прошлое Грузии — город Уплисцихе
Вы побываете в античном пещерном городе Уплисцихе, одном из древнейших поселений в Грузии. Высеченный в скале, он возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э. Город-крепость завораживает своим необычным видом и является одним из важнейших памятников грузинской культуры. На экскурсии вы не только полюбуетесь необыкновенным творением, но и осознаете его уникальность и ценность — благодаря своему устройству, город сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий. В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты в музей
Место начала и завершения?
Тбилиси, ул. Абано№17 / 19
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Стоимость для детей до 6 лет — бесплатно
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 09:30

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