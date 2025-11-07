читать дальше

было мало и они все владели английским, гид Давид честно отработал программу на обоих языках). Аккуратное по грузинским меркам вождение. Для нас неожиданно самым интересным местом был кафедральный собор во Мцхете.

Минусы:

Самый жирный - нет ремней безопасности у пассажиров. При том, что автобус новый, не ушатанный, и у водителя с ремнем все в порядке, но пассажирские ремни просто убраны. Дорога частично идёт по скоростному шоссе (ехали со скоростью ок. 120 км/ч), частично по горному серпантину, так что отсутствие ремней - просто преступно. Другой минус также относится к автобусу - очень тесная компоновка мест, даже невысокому человеку некуда деть ноги, все колени избиты. Третий: о том, что посещение Уплисцихи требует хорошего здоровья и обуви, мы узнали только после отправления. Это интересное место, но там не только длинные крутые лестницы внизу, но и совершенно непригодный для хождения высокогорный ландшафт. Оплата наличными на месте была также не удобна, почему не принимать карту? На заданные заранее вопросы в чате фирма не отвечала. Ресторан, где был организован обед - наверное, худший из всех, где мы были в Грузии; еда относительно сносна, очень медленный и неорганизованный сервис.