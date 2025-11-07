Приглашаем вас погрузиться в древнюю атмосферу и узнать историю величественной Грузии. Наша первая остановка — Джвари, монастырь первой половины V века.
Мы также посетим Светицховели — соборный храм Грузинской православной церкви,
Описание экскурсииПутешествие в прошлое Грузии Мцхета — древняя столица, где и начнется наше путешествие в прошлое Грузии, уходящее в 11-е тысячелетие до нашей эры. Мцхета веками была столицей Иверского королевства в Грузии, расположенной на пересечении рек Кура и Арагви. Во время нашей поездки мы погрузимся в мир легенд и древних фактов. Наш маршрут • Наша первая остановка — Джвари, монастырь первой половины V века, где святая Нина установила крест, благодаря усилиям которой христианство было провозглашено в IV веке.
- Мы также посетим Светицховели — соборный храм Грузинской православной церкви, где находится место захоронения святынь христианства.
- Продолжим наше путешествие остановкой в городе Гори, где посетим Музей Сталина, который хранит важные моменты из его жизни.
- Последняя остановка — захватывающий Уплисцхе: дохристианская Грузия и жизнь в пещерах на берегу реки Кура. Знакомство с этим местом будет важным шагом в понимании грузинской культуры. Вас будет сопровождать гид, владеющий английским и русским языками, который позаботится о вашем хорошем настроении и познакомит вас с невероятной историей этого уголка Грузии!
В 9:20 встречаемся на месте старта. В 9:30 старт экскурсии
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мцхета
- Монастырь Джвари
- Гори
- Дом-музей Сталина
- Уплисцихе
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Входные билеты
- Музей Сталина (15 лари)
- Пещерный город Уплисцихе (15 лари)
Место начала и завершения?
Shota Rustaveli Avenue, 25
Когда и сколько длится?
Когда: В 9:20 встречаемся на месте старта. В 9:30 старт экскурсии
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инна
7 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась 😻 невероятные виды, богатая история и забота о каждом члене группы оставили самое приятное впечатление 🫶
Е
Елена
23 окт 2025
Легкая, увлекательная экскурсия. Древний монастырь с прекрасными видами. в Гори мы ушли смотреть крепость, город маленький и уютный. В Уплисцихе очень красиво, придется полазить по горам☺️ Мцхету красивый город с красивым храмом, где несколько православных святынь, времени не было особо, но мы успели чуть-чуть прогуляться по городу. Рекомендую.
А
Александра
13 окт 2025
Прекрасная экскурсия, невероятные виды и очень приятная дегустация вина на мини-винодельне в Уплисцихе
Д
Дарья
6 окт 2025
Запомнилась и понравилась экскурсия, посетили Мцхету, Гори, Уплисцихе-высеченный в скалах город, основанный около 2тыс лет до н. э. и, конечно, православное "сердце" Грузии -Светицховели, где побывав однажды мечтаешь оказаться снова.
E
Elena
28 сен 2025
Отличная, хорошо организованная экскурсия. Все было четко и вовремя. Разнообразие маршрута от древних храмов Мцхеты и древнейшей цивилизации Уплицихе в горных пещерах до музея Сталина. Нам много рассказали, удобно подвезли ко всем точкам и дали время для самостоятельного просмотра. Экскурсия в музее Сталина часовая, галопом обо всем. Ее проводят экскурсоводы музея.
B
Boris
28 сен 2025
А
Алексей
13 сен 2025
И
Инна
12 сен 2025
Ездили на экскурсию с потрясающим гидом Давидом. Очень интересных рассказчик, замечательная подача материала, выходящая далеко за рамки простой ознакомительной экскурсии. Грузия открылась нам с прекрасных неожиданных сторон. Чудесная страна. Спасибо за возможность познакомиться с такими разными историческими событиями.
Т
Татьяна
9 сен 2025
Все прошло замечательно, познавательно, экскурсовод Наталья старалась ответить на все наши вопросы. Так же получили интересную информацию в музее Сталина. Жаль что не было проводника с нами по пещерному городу.
А
Анастасия
5 сен 2025
Экскурсия затрагивает старые города с глубокой историей. Сама дорога не тяжелая, нет большого количества серпантин, на которых бы укачало. Гид приветлив, рассказывал истории как на русском, так и на английском.
Е
Елена
3 сен 2025
Экскурсия по локациям и содержание замечательная! Но смешанная группа даёт свои особенности, гиду приходится повторять информацию дважды. Это наша четвёртая экскурсия в Грузии, и хотелось бы больше информации, Дэвид не
А
Анна
30 авг 2025
Отличная экскурсия, все понравилось!
О
Ольга
27 авг 2025
Все прошло довольно интересно, все локации показали, времени было достаточно. . Давид был интересным и довольно объективным гидом. . отвечал на дополнительные вопросы. . мне все понравилось. Спасибо)
Ю
Юр
22 авг 2025
Плюсы:
Несколько интересных и при этом очень разных мест богатого исторического содержания. Относительно короткие перегоны между локациями. Вполне информативное сопровождение на английском и русском языках (отдельно отмечу, что хотя русскоязычных туристов
Л
Люба
16 авг 2025
