Это винный, вкусный тур который мы приготовили с любовью.
Что увидим и где побываем?
- Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны.
- Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия.
- Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе.
- Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
- Мы увидим как пекут вкуснейший хлеб в подземных печах
- Побываем в Монастыре св. Нино именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке.
- Погуляем по грузинскому Лас-Вегасу. В один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
- На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире.
- В городе Кварели вас будет ждать экскурсия и дегустация в одном из ведущих винзаводов Грузии. Вы узнаете о тонкостях производства вина, а также познакомитесь с историей развития технологии и сортами местных вин.