Винный, вкусный тур который мы приготовили с любовью.



Вы отправитесь в путешествие по самому винному региону Грузии — Кахетии, где продегустируете лучшие грузинские вина и узнаете о тонкостях его производства.



Увидите как пекут вкуснейший хлеб в подземных печах.



Насладитесь пейзажами живописного озера Ильи, побываете в резиденции царей и в «Городе Любви», который еще называют грузинским Лас-Вегасом!