Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи

Винный, вкусный тур который мы приготовили с любовью

Винный, вкусный тур который мы приготовили с любовью.

Вы отправитесь в путешествие по самому винному региону Грузии — Кахетии, где продегустируете лучшие грузинские вина и узнаете о тонкостях его производства.

Увидите как пекут вкуснейший хлеб в подземных печах.

Насладитесь пейзажами живописного озера Ильи, побываете в резиденции царей и в «Городе Любви», который еще называют грузинским Лас-Вегасом!
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи
Грузинский Лас-Вегас: Кахетия и Сигнахи

Что вы увидите 🤩

  • Сигнахи
  • Монастырь Бодбе
  • Источник Святой Нино
  • Винный завод
Это винный, вкусный тур который мы приготовили с любовью.
Что увидим и где побываем?
  • Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны.
  • Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия.
  • Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе.
  • Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
  • Мы увидим как пекут вкуснейший хлеб в подземных печах
  • Побываем в Монастыре св. Нино именно здесь покоится просветительница, стараниями которой Грузия стала христианской страной в 4-м веке.
  • Погуляем по грузинскому Лас-Вегасу. В один из самых красивых и живописных городков Грузии — Сигнахи, который называют «городом любви»: местный дом бракосочетаний работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
  • На территории Грузии растет более 500 сортов винограда, это самое большое количество сортов, произрастающее на таком маленьком кусочке земли во всем мире.
  • В городе Кварели вас будет ждать экскурсия и дегустация в одном из ведущих винзаводов Грузии. Вы узнаете о тонкостях производства вина, а также познакомитесь с историей развития технологии и сортами местных вин.
🚩 Начало и место завершения: Площадь Свободы, Тбилиси
 Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Экскурсия
  • Комфортабельный автомобиль
  • Услуги сопровождающего
  • Куча положительных эмоций
 Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Крепость Греми 6 лари с человека
  • Дегустация из 4-х сортов вина с экскурсией 18 лари с человека
  • Мастер класс с приготовлением национальных блюд 48 лари с человека
  • Обед оплачивается отдельно - стоимость уточняйте на месте.
Важная информация
  • Свяжитесь со мной по телефону
  • чтобы обсудить все детали вашего будущего тура.
Время проведения: каждый день в 9-00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Георгий П.
Георгий П.
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