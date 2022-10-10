Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией

Быстро и с комфортом добраться до отеля и получить первое яркое впечатление от города

Со всем грузинским гостеприимством и бутылочкой вина наш водитель-гид встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит до места назначения.

По пути вы проедете по главным местам города, вас будет приветствовать Мать Грузии и смелый Вахтанг, воспеваемый в фольклоре. А короткий экскурс поможет с первого дня, прямо с трапа самолета влиться в ритм Тбилиси.
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Трансфер «Аэропорт - Тбилиси» с мини-экскурсией
Ближайшие даты:
10
окт
11
окт
12
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13
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На трансфер-тур сэкономит вам время, силы и нервы. А экскурсионный компонент поездки сделает первые впечатления о городе яркими и запоминающимися. По пути вам встретятся самые интересные задумки архитекторов и колоритные каскады зданий, что возвышаются над берегами Куры, примыкая к Мтацминде и сливаясь с небом. Вы увидите парк Рике — образец модернизма итальянских архитекторов. Проедете по знаменитому проспекту Руставели, площади Свободы. А по дороге, помимо обзора достопримечательностей, наш гид-водитель будет рад поделиться советами по пребыванию в грузинской столице.

Организационные детали

  • В стоимость трансфера также входит бутылка грузинского вина и воды
  • В зависимости от количества человек и габаритов вашего багажа мы предложим разные категории автомобилей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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