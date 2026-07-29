Со всем грузинским гостеприимством и бутылочкой вина наш водитель-гид встретит вас в аэропорту, поможет с багажом и доставит до места назначения.
По пути вы проедете по главным местам города, вас будет приветствовать Мать Грузии и смелый Вахтанг, воспеваемый в фольклоре. А короткий экскурс поможет с первого дня, прямо с трапа самолета влиться в ритм Тбилиси.
По пути вы проедете по главным местам города, вас будет приветствовать Мать Грузии и смелый Вахтанг, воспеваемый в фольклоре. А короткий экскурс поможет с первого дня, прямо с трапа самолета влиться в ритм Тбилиси.
Описание трансфер
Трансфер-путешествие сэкономит вам время, силы и нервы. А экскурсионный компонент поездки сделает первые впечатления о городе яркими и запоминающимися. По пути вам встретятся самые интересные задумки архитекторов и колоритные каскады зданий, что возвышаются над берегами Куры, примыкая к Мтацминде и сливаясь с небом. Вы увидите парк Рике — образец модернизма итальянских архитекторов. Проедете по знаменитому проспекту Руставели, площади Свободы. А по дороге, помимо обзора достопримечательностей, наш гид-водитель будет рад поделиться советами по пребыванию в грузинской столице.
Организационные детали
- В стоимость трансфера также входит бутылка грузинского вина и воды
- В зависимости от количества человек и габаритов вашего багажа мы предложим разные категории автомобилей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4249 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
большое спасибо батоно Резо и гиду Карине за интересное путешествие из аэропорта. Когда ты первый раз посещаешь город - очень важно, чтобы тебе сразу про него рассказали и показали наиболее
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Встретили красиво, все мои просьбы, относительно поздравления и букета роз для супруги (годовщина свадьбы) выполнили на отлично! Также спасибо за бутылку хорошего красного вина! Только за все это я поставил
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Е
Отличная организация и замечательный гид-водитель. Обязательно в будущем воспользуемся их услугами.
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