На трансфер-тур сэкономит вам время, силы и нервы. А экскурсионный компонент поездки сделает первые впечатления о городе яркими и запоминающимися. По пути вам встретятся самые интересные задумки архитекторов и колоритные каскады зданий, что возвышаются над берегами Куры, примыкая к Мтацминде и сливаясь с небом. Вы увидите парк Рике — образец модернизма итальянских архитекторов. Проедете по знаменитому проспекту Руставели, площади Свободы. А по дороге, помимо обзора достопримечательностей, наш гид-водитель будет рад поделиться советами по пребыванию в грузинской столице.