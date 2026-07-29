читать дальше уменьшить значимые места. Конечно, чтобы познакомиться с городом поближе нужно существенно больше времени, но ведь первое впечатление - оно самое важное и от того, как оно сложится, будет зависеть весь отдых. У нас оно сложилось очень благожелательное - спасибо Резо и Карине!

большое спасибо батоно Резо и гиду Карине за интересное путешествие из аэропорта. Когда ты первый раз посещаешь город - очень важно, чтобы тебе сразу про него рассказали и показали наиболее